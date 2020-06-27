В праздничный вечер «Литовцы» оживут во дворе Дворца правителей 🔊 Воспроизвести



Фото: Мартинас Алекса



Первая литовская премьера оперы состоялась в Чикаго в 1981 году. На литовский язык либретто перевел известный в эмиграции поэт Стасис Сантварас (1902–1991). Спустя десять лет в Чикаго эта опера была поставлена ещё рази, что примечательно, в ней наряду с американскими артистами смогли принять участие и гости из независимой Литвы – приглашённые профессиональные музыканты (дирижёр Витаутас Виржонис, режиссёр Элигиюс Домаркас, художница Янина Малинаускайте, солисты певцы Ирена Милькявичюте и Виргилиюс Норейка). В День государства, 6 июля, в 21 час, в Большом дворе Дворца правителей прозвучит опера «Литовцы» итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (1834–1886) в концертном исполнении.Премьера этой оперы, повествующей о героической борьбе литовцев с крестоносцами, состоялась в 1874 году в миланском театре «La Scala». Правда, тогда опера называлась «Алдона». Либретто оперы написано по мотивам поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод».Первая литовская премьера оперы состоялась в Чикаго в 1981 году. На литовский язык либретто перевел известный в эмиграции поэт Стасис Сантварас (1902–1991). Спустя десять лет в Чикаго эта опера была поставлена ещё рази, что примечательно, в ней наряду с американскими артистами смогли принять участие и гости из независимой Литвы – приглашённые профессиональные музыканты (дирижёр Витаутас Виржонис, режиссёр Элигиюс Домаркас, художница Янина Малинаускайте, солисты певцы Ирена Милькявичюте и Виргилиюс Норейка). В Литве же первый раз оперу поставили в Тракайском замке в 2009 году, приурочив к празднованию тысячелетия упоминания Литвы в исторических источниках. Создавали впечатляющую постановку режиссёр Йонас Юрашас, дирижёр Робертас Шервеникас, художники Минлдаугас Навакас и Александра Яцовските, художник по свету Дарюс Малинаускас.



Исполнявшая тогда партию Алдоны Сандра Янушайте, которая будет петь её и в этом году в Дворце правителей, признаётся, что с нетерпением ожидает возвращения к этому произведению. «Это очень красивая опера, в которой нет недостатка в патриотизме, любви и самопожертвовании. На литовском языке приходится петь довольно редко, но солисту всегда приятнее, когда публика понимает текст. У меня память зрительная (?), так что, раскрыв клавир даже спустя добрых десять лет, я прекрасно помню не только партию Алдоны, и то, в какую сторону я тогда должна была идти в спектакле, кого обнять, когда поцеловать… Помню и коня, на котором ехала верхом. Хотя я сама из деревни, но в детстве много ездить на лошади мне не доводилось. А в этом спектакле, да ещё в Тракайском замке, выехать на лошади было просто замечательно (? Так здорово? приятно?)», - вспоминает певица.



Партию мужа Алдоны, храброго воина Вальтера на этот раз в «Литовцах» исполнит тенор Миккаэль Спадаччини (Италия, Бельгия). «Наконец-то! До сих пор мы, литовцы, в операх учились петь по-итальянски, а на этот раз итальянец запоёт по-литовски», - заранее радуется С.Янушайте.



Другие партии 6 июля во Дворце правителей исполнят солисты Арунас Маликенас, Витаутас Юозапайтис и Людас Норвайшас. Концертным исполнением оперы будет дирижировать маэстро Гинтарас Ринкявичюс.



Планируется, что опера А.Понкьелли «Литовцы» в Большом дворе Дворца правителей будет звучать 6 июля каждый год и станет традицией празднования Дня государства.



Билеты можно купить в кассах Литовского национального театра оперы и балета и в интернет-системе www.opera.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Литовцы», Дворец правителей — статья прочитана 114 раз Комментарии