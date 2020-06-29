Обновлен список стран, из которых иностранцам разрешен въезд в Литву с 29 июня 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Vilnius Airport



Путешественникам из Соединенного Королевства, Румынии, Болгарии и Люксембурга рекомендуется соблюдать 14-дневную изоляцию, сообщает



В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Швеции и Португалии жители и граждане этих стран по-прежнему не смогут посетить балтийскую республику.



Жители Соединенного Королевства, Румынии, Болгарии и Люксембурга смогут въехать в Литву, однако им рекомендовано соблюдать двухнедельную изоляцию. Путешественникам из Соединенного Королевства, Румынии, Болгарии и Люксембурга рекомендуется соблюдать 14-дневную изоляцию, сообщает Sputnik Литва . Министерство здравоохранения Литвы опубликовало список стран, из которых иностранцы смогут въезжать в Литву без каких-либо ограничений с 29 июня.В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Швеции и Португалии жители и граждане этих стран по-прежнему не смогут посетить балтийскую республику.Жители Соединенного Королевства, Румынии, Болгарии и Люксембурга смогут въехать в Литву, однако им рекомендовано соблюдать двухнедельную изоляцию.



Иностранцы из третьих стран смогут въехать в Литву только после получения соответствующего разрешения.



Список обновляется каждую неделю с учетом эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.



Гражданам Литвы разрешено приезжать в балтийскую республику из любой страны. Однако если уровень заболеваемости коронавирусом в государстве, из которого они пребывают, превышает 25 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели, им придется соблюсти обязательную 14-дневную изоляцию.



С 17 июня литовские власти отменили карантин, оставив режим чрезвычайной ситуации. Режим карантина действовал с 16 марта.



По последним данным, в Литве выявлено более 1800 случаев заболевания COVID-19, 78 пациентов скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.



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Европейские дипломаты определили критерии, по которым они смогут открыть внешние границы Евросоюза для стран, которые не входят в него. Границы планируют открыть с 1 июля. Украина с ее статистикой заражения коронавирусом не попадает в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу.



Об этом сообщает



С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.



Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.



В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.



В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.



Полный список, согласованный в пятницу, включает:



Алжир



Австралию



Канаду



Грузию



Японию



Черногорию



Марокко



Новую Зеландию



Руанду



Сербию



Южную Корею



Таиланд



Тунис



Уругвай



Андорру



Сан-Марино



Монако



Ватикан



Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза.



Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты.



Ранее "Страна" писала, что Грузия полностью закрыла авиасообщение до августа.



Также мы рассказывали, что с 1 июля между Турцией и Украиной будет возобновлено авиасообщение и Анкара пообещала с этой даты открыть тест-центры по определению коронавирусной инфекции Covid-19 во всех крупных аэропортах cтраны. Без ограничений Литву смогут посетить путешественники из Польши, Бельгии, Дании, Нидерландов, Чехии, Испании, Франции, Германии, Исландии, Мальты, Италии, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Ирландии, Словении, Греции, Финляндии, Словакии, Кипра, Венгрии и Лихтенштейна. Также в этот список входят Латвия и Эстония – ближайшие соседи Литовской Республики.Иностранцы из третьих стран смогут въехать в Литву только после получения соответствующего разрешения.Список обновляется каждую неделю с учетом эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.Гражданам Литвы разрешено приезжать в балтийскую республику из любой страны. Однако если уровень заболеваемости коронавирусом в государстве, из которого они пребывают, превышает 25 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели, им придется соблюсти обязательную 14-дневную изоляцию.С 17 июня литовские власти отменили карантин, оставив режим чрезвычайной ситуации. Режим карантина действовал с 16 марта.По последним данным, в Литве выявлено более 1800 случаев заболевания COVID-19, 78 пациентов скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.* * *Европейские дипломаты определили критерии, по которым они смогут открыть внешние границы Евросоюза для стран, которые не входят в него. Границы планируют открыть с 1 июля. Украина с ее статистикой заражения коронавирусом не попадает в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу.Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.Полный список, согласованный в пятницу, включает:Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза.Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты.Ранее "Страна" писала, что Грузия полностью закрыла авиасообщение до августа.Также мы рассказывали, что с 1 июля между Турцией и Украиной будет возобновлено авиасообщение и Анкара пообещала с этой даты открыть тест-центры по определению коронавирусной инфекции Covid-19 во всех крупных аэропортах cтраны. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 67 раз Комментарии