Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Сергей Гунеев



Немецкий канцлер подчеркнула, что они выросли с пониманием, что США хотят быть мировой державой, хотя может потребоваться переосмысление, сообщает



"Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой", - сказала политик, добавив, что если Вашингтон захочет отказаться от этой роли по собственной воле, то европейцам следовало бы задуматься над этим. Немецкий канцлер подчеркнула, что они выросли с пониманием, что США хотят быть мировой державой, хотя может потребоваться переосмысление, сообщает Sputnik Литва . Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейским странам следует подумать о новой реальности, в которой США могут не захотеть, как раньше, стремиться к роли мирового лидера. Своим мнением она поделилась с рядом изданий, в том числе и с газетой The Guardian."Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой", - сказала политик, добавив, что если Вашингтон захочет отказаться от этой роли по собственной воле, то европейцам следовало бы задуматься над этим. Меркель отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента в ФРГ. Она заявила, что присутствие американских войск в Германии позволяет защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы США.



При этом канцлер рассказала о наращивании немецкого военного потенциала и заверила, что страна продолжит тратить больше на оборону.



"Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов. – Sputnik), чем во время холодной войны", - сказала Меркель.



Трамп ранее пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Американский лидер выразил негодование тому, что США должны тратить деньги на защиту Германии от России, когда Берлин покупает российский газ.



При этом Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории, и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, отношения, Меркель — статья прочитана 87 раз Комментарии