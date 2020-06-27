На проспекте Гядимино выстроились спортивные машины, милостиво позволяя восхищённым горожанам любоваться мощью самоходных аппаратов, стремительностью их рвущихся вперёд линий.Несколько читателей «Обзора» потом обратились в редакцию с вопросом: «Что это было?»А была же это презентация предстоящей трёхдневной гонки «Aurum 1006 km powered by Hankook».Хотя она, чаще всего, упоминается под своим англоязычным названием (главное, не на русском!), её всё же с полным на то правом можно назвать сугубо отечественным соревнованием, поскольку в середине июля она пройдёт в Паланге уже в 21-й раз. К тому же у неё есть и литовский вариант названия – «Aurum 1006 km lenktynės».