Недавно фотокорреспондент «Обзора» Владимир Клоповский совершенно случайно, как и многие другие жители и гости Вильнюса, стал свидетелем необычного автомобильного события.
На проспекте Гядимино выстроились спортивные машины, милостиво позволяя восхищённым горожанам любоваться мощью самоходных аппаратов, стремительностью их рвущихся вперёд линий.
Несколько читателей «Обзора» потом обратились в редакцию с вопросом: «Что это было?»
А была же это презентация предстоящей трёхдневной гонки «Aurum 1006 km powered by Hankook».
Хотя она, чаще всего, упоминается под своим англоязычным названием (главное, не на русском!), её всё же с полным на то правом можно назвать сугубо отечественным соревнованием, поскольку в середине июля она пройдёт в Паланге уже в 21-й раз. К тому же у неё есть и литовский вариант названия – «Aurum 1006 km lenktynės».
Не лишне будет также уточнить, что это не просто гонка, а самый большой в странах Балтии фестиваль автомобильного спорта.
В Вильнюс, на проспект Гядимино, в этот раз приехали будущие участники предстоящей гонки, на которую, кстати, пусть и в ограниченном теперь коронавирусом количестве, но всё же продаются билеты.
А ещё на проспекте Гядимино прошла традиционная церемония возвращения главного трофея организаторам гонки предыдущим победителем, чтобы вновь побороться за него.
В вильнюсской презентации участвовали также любители дрифта (дрифтинг – управляемый занос при срыве задней оси) и драга (драг-рейсинг — гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра, или четверть мили), соревнований по автозвуку, представительницы «женских» автогонок.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, «Обзор»
В Вильнюс, на проспект Гядимино, в этот раз приехали будущие участники предстоящей гонки, на которую, кстати, пусть и в ограниченном теперь коронавирусом количестве, но всё же продаются билеты.
А ещё на проспекте Гядимино прошла традиционная церемония возвращения главного трофея организаторам гонки предыдущим победителем, чтобы вновь побороться за него.
В вильнюсской презентации участвовали также любители дрифта (дрифтинг – управляемый занос при срыве задней оси) и драга (драг-рейсинг — гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра, или четверть мили), соревнований по автозвуку, представительницы «женских» автогонок.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: авто, в странах Балтии
Ключевые слова: паланга, гонка, «Aurum 1006 km lenktynės», «Aurum 1006 km powered by Hankook»