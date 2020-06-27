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Плохая новость из Литвы для белорусских гостей

Фото: sam.lrv.lt




Посольство Республики Беларусь в Литве на своей странице в соцсети Facebook опубликовало сообщение, предназначенное для тех, кто планировал в ближайшее время въехать на территорию Литвы из Бпеларуси:
26 июня 2020 на сайте Министерства охраны здоровья Литвы опубликована информация об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ изоляции в течение 14 дней при въезде из Беларуси в Литву, начиная с 29 июня 2020.

По вопросам, связанным с требованиями литовской стороны относительно въезда из Беларуси в Литву, дипломатическое представительство РБ в Литве рекомендует обращаться в погранслужбу Литвы по тел. +37052719305 либо по тел. горячей линии 1808.

В упомянутом белорусскими дипломатами сообщении Минздрава Литвы перечислены 50 стран, жители которых оказались в такой же ситуации, как и жители Беларуси, - по прибытии в Литву они также должны самоизолироваться на две недели.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: карантин
статья прочитана 1087 раз
добавлена сегодня, 27 июня, 10:00

Комментарии

Leonardas
27 июня, 12:28
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Информация устаревшая не соответствует действительности. Все давно ездят и никто не самоизолируется(не понимаю откуда взяли это дурацкое слово)— не сидит под домашним арестом.
Все знают что вирус обман.
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