Плохая новость из Литвы для белорусских гостей

Посольство Республики Беларусь в Литве на своей странице в соцсети Facebook опубликовало сообщение, предназначенное для тех, кто планировал в ближайшее время въехать на территорию Литвы из Бпеларуси:
26 июня 2020 на сайте Министерства охраны здоровья Литвы опубликована информация об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ изоляции в течение 14 дней при въезде из Беларуси в Литву, начиная с 29 июня 2020.
По вопросам, связанным с требованиями литовской стороны относительно въезда из Беларуси в Литву, дипломатическое представительство РБ в Литве рекомендует обращаться в погранслужбу Литвы по тел. +37052719305 либо по тел. горячей линии 1808.
В упомянутом белорусскими дипломатами сообщении Минздрава Литвы перечислены 50 стран, жители которых оказались в такой же ситуации, как и жители Беларуси, - по прибытии в Литву они также должны самоизолироваться на две недели.
По вопросам, связанным с требованиями литовской стороны относительно въезда из Беларуси в Литву, дипломатическое представительство РБ в Литве рекомендует обращаться в погранслужбу Литвы по тел. +37052719305 либо по тел. горячей линии 1808.
В упомянутом белорусскими дипломатами сообщении Минздрава Литвы перечислены 50 стран, жители которых оказались в такой же ситуации, как и жители Беларуси, - по прибытии в Литву они также должны самоизолироваться на две недели.
Все знают что вирус обман.