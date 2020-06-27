Зеленский сообщил о безумной вере в возвращение Крыма и людей 🔊 Воспроизвести Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)



Зеленскому во время поездки в Херсон подарили крымскотатарский флаг, после чего президент пообещал вернуть полуостров и крымчан в состав Украины, сообщает



Украина вернет себе Крым и людей, и над полуостровом будет поднят крымско-татарский флаг, заявил президент страны Владимир Зеленский, слова которого передает УНИАН.



«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал Зеленский во время поездки в Херсон, где он осмотрел находящийся на реконструкции местный аэропорт.



В Херсоне местный активист подарил Зеленскому крымско-татарский флаг, который президент пообещал поднять в Крыму после его возвращения в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», — сказал он. Зеленскому во время поездки в Херсон подарили крымскотатарский флаг, после чего президент пообещал вернуть полуостров и крымчан в состав Украины, сообщает РБК Украина вернет себе Крым и людей, и над полуостровом будет поднят крымско-татарский флаг, заявил президент страны Владимир Зеленский, слова которого передает УНИАН.«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал Зеленский во время поездки в Херсон, где он осмотрел находящийся на реконструкции местный аэропорт.В Херсоне местный активист подарил Зеленскому крымско-татарский флаг, который президент пообещал поднять в Крыму после его возвращения в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», — сказал он. Как уточняется на сайте президента, флаг Зеленскому преподнес Эдем Бекиров, которого задержали при пересечении административной границы с Крымом осенью 2018 года. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов. Осенью 2019 года Бекиров вернулся на Украину в рамках обмена.



26 июня на Украине отмечается День крымско-татарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, он представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой (тамга) в верхнем левом углу. Праздник начали отмечать с 2010 года.



Крымских татар с Днем национального флага поздравил Офис президента Украины в своем Telegram, напомнив, что Зеленский «неоднократно отмечал, что возвращение Крыма должно стать нашей национальной идеей».



Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. Украина, США и страны Евросоюза его результаты не признали. В Кремле с тех пор неоднократно заявляли, что для Москвы вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт.



В начале июня Украина возобновила процесс разработки стратегии по возвращению Крыма, который, по мнению украинской стороны, был аннексирован Россией в 2014 году. Как заявил постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич, большая часть стратегии будет засекречена. Позднее Зеленский предложил вернуть «крымский вопрос» на повестку дня и отметил, что его поддержал премьер-министр Швеции Стефан Леван. rbc.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: нато, ЕС, Крым, Зеленский — статья прочитана 221 раз Комментарии