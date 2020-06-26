Исторический спор вышел на дипломатический уровень 🔊 Воспроизвести На фото: предвыборный плакат "Блока Трудового Народа" 1940 года, за который отдали голоса более 97% латвийских избирателей. Статья президента Российской федерации Владимира Путина ожидаемо встретила неприятие и отрицание в странах Балтии, и в Латвии, в частности. В ходе прошедшей на днях конференции "Присоединение Прибалтики к СССР: новые документы, новые исследовательские перспективы" историки из России, Латвии, Эстонии и Франции попытались прояснять некоторые моменты событий середины июня 1940 года.



В своей статье в National Interest 19 июня 2020 года Владимир Путин указывает, что советские войска заняли республики Балтии по приглашению лидеров Латвии, Литвы и Эстонии, а легитимность избранных уже после этого республиканских правительств определена итогами всенародных выборов. В частности, в Латвии за Darba tautas bloks ("Блок трудового народа") отдали голоса более 97% избирателей при явке более 92%. Плакаты этой просоветской партии, конечно, появились по всей Латвии, но итоги тех выборов стали абсолютным рекордом в истории латвийского парламентаризма. В своей статье в National Interest 19 июня 2020 года Владимир Путин указывает, что советские войска заняли республики Балтии по приглашению лидеров Латвии, Литвы и Эстонии, а легитимность избранных уже после этого республиканских правительств определена итогами всенародных выборов. В частности, в Латвии за Darba tautas bloks ("Блок трудового народа") отдали голоса более 97% избирателей при явке более 92%. Плакаты этой просоветской партии, конечно, появились по всей Латвии, но итоги тех выборов стали абсолютным рекордом в истории латвийского парламентаризма.



- В моей родной Елгаве с населением 30 тысяч человек советские танки на Лиепайском шоссе встречали цветами, в июне и июле прошли массовые митинги и демонстрации в поддержку СССР с лозунгами "Слава труду!" и "Смерть капиталу!", - заявил латвийский историк Гущин.



Между тем позиция нынешнего МИДа Латвии по поводу статьи В. Путина – прямо противоположная как по смыслу, так и по содержанию. "Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы с помощью угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои обязательства по международным договорам и совершил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована на ложных выборах. Призрачная автономия стран Балтии во время советской оккупации была лишь прикрытием для преступной политики советского режима, которая определялась руководством Советского государства и Коммунистической партии в Москве", - указывает в сообщении ведомство министра Э. Ринкевичса.



Спор, надо сказать, принципиальный для всех сторон, и историкам следует быть максимально объективными и оперировать не ожидаемыми выгодами идеологии, а четкими доказательствами и проверенными фактами, чтобы подтвердить или опровергнуть тезисы. Латвийские историки, придерживающиеся официальной точки зрения, после статьи Путина взяли паузу, возможно, связанную с празднованием Лиго. В свою очередь, другие историки из Латвии, Эстонии, России и Франции провели онлайн-конференцию "Присоединение Прибалтики к СССР: новые документы, новые исследовательские перспективы". Российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков отметил в ходе конференции интересный факт, противоречащий официальной концепции государственности Балтии, согласно которой независимость Латвии, Литвы и Эстонии были разрушены в результате сговора Сталина и Гитлера в согласии с пактом Молотова – Риббентропа от сентября 1939 года.



Напомним, что в 1938 году нацистский Третий рейх вместе с Польшей и Венгрией расчленил Чехословакию, а позже танки вермахта и флаги со свастикой появились уже в самой Польше. И все это происходило при поддержке и одобрении всех стран Европы, исключая Советский Союз. Франция и Великобритания рассматривали даже возможность начала военных действий против СССР в период зимней Финско-Советской войны в 1939 году, о чем со ссылкой на архивы МИД Франции рассказал на конференции "Присоединение Прибалтики к СССР" французский историк Винсент Боуле.



"Советский Союз был шокирован, для него стала неожиданностью "Шестинедельная война" во Франции в мае-июне 1940 года, когда был отправлен в отставку последний президент Третьей Республики Альбер-Франсуа Лебрен и вместо него появилось пронацистское правительство Виши Анри Петена, об этом есть много упоминаний в архивах французской дипломатии", - заявил Боуле.



В свою очередь, историк Александр Дюков указал, что воинские части РККА появились в Латвии только в июле 1940 года, а в сентябре 1939 года, после подписания пакта Молотова–Риббентропа, у Сталина не было планов строительства пояса безопасности на границе СССР и Третьего рейха. Эта идея появилась только после падения линии укреплений Мажино или даже когда танки вермахта форсировали Арденны в полном соответствии с планом блицкрига "Рот", приведшего к болезненному падению Франции.



"Эта идея не была бы реализована, если бы в Москве не были уверены в поддержке населения стран Прибалтики советского режима. Само слово "оккупация", кстати, не употреблялось ни в каких официальных источников – это термин из нацистской пропаганды, который после разгрома стран Оси и капитуляции Германии вошел в обиход эмигрантов из Украины, Прибалтики и других государств, сожалеющих о крахе Третьего рейха. До 1941 года дипломаты применяли термин "инкорпорация", а население чаще говорило "освобождение". Буржуазный диктаторский карликовый режим, печальные Калнциемские каменоломни, концлагеря и тюрьмы с латвийскими коммунистами настроили население Латвии против режима Карлиса Улманиса – точно так же было в Волыни, Бессарабии и польских кресах, ставших частью советских Белоруссии и Литвы", - говорит историк фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.



При этом российские историки не отрицают факт сталинских репрессий, в частности, в Латвии, но подчеркивают, что в случае масштабной инкорпорации огромных территорий от Черного до Балтийского моря вся Европа, и прежде всего Советский Союз, оттянули начало войны. Отодвинули всего на один год, что позволило избежать еще больших жертв и более беспощадных расовых чисток "недолюдей": евреев, цыган и славян, что произошло после 22 июня 1941 года.



Напомним, в крошечной Латвии, входившей в состав Рейхскомиссариата Остланд, за три с лишним года нацистами убито 75 тысяч местных евреев, в Литве – 220 тысяч, в Польше – больше двух миллионов. Это стало единственным подтвержденным случаем геноцида мирного населения в "Восточных территориях", признают и латвийские, и европейские историки. Коммунистический Советский Союз массовые убийства гражданских лиц осуждал со всей строгостью человеческой морали и законов, для немецко-фашистских оккупантов этнические и расовые чистки являлись нормой.



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Литовский МИД также стоит на страже



18 июня в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России, которому было выражено глубокое беспокойство по поводу проекта закона, обсуждаемого в Государственной Думе России, которым намереваются отменить принятое народными депутатами СССР в 1989 году решение о признании секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически несостоятельными и недействительными, сообщается



Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что сговор двоих диктаторов, который пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией. Он также выразил надежду на то, что Думе хватит мудрости отклонить проект, который бы вернул сегодняшнюю Россию обратно в тоталитарное прошлое.



Депутат Думы А. Журавлёв 27 мая представил законопроект, с помощью которого предполагается отменить решение народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года и объявить его недействительным на территории России. 9 июня Комитет Думы по международным делам одобрил проект и представил его на дальнейшее обсуждение. Как указал латвийский историк, директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований Виктор Гущин, "в июне 1940 года Москва никогда не приняла бы решения об усилении военного контингента Красной армии в Латвии, Литве и Эстонии. Даже при явном понимании Сталиным угрозы скорого нападения нацистской Германии советские войска не были бы введены, если бы не массовая поддержка населением стран Балтии советского коммунистического режима вместо национальных буржуазных диктатур".- В моей родной Елгаве с населением 30 тысяч человек советские танки на Лиепайском шоссе встречали цветами, в июне и июле прошли массовые митинги и демонстрации в поддержку СССР с лозунгами "Слава труду!" и "Смерть капиталу!", - заявил латвийский историк Гущин.Между тем позиция нынешнего МИДа Латвии по поводу статьи В. Путина – прямо противоположная как по смыслу, так и по содержанию. "Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы с помощью угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои обязательства по международным договорам и совершил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована на ложных выборах. Призрачная автономия стран Балтии во время советской оккупации была лишь прикрытием для преступной политики советского режима, которая определялась руководством Советского государства и Коммунистической партии в Москве", - указывает в сообщении ведомство министра Э. Ринкевичса.Спор, надо сказать, принципиальный для всех сторон, и историкам следует быть максимально объективными и оперировать не ожидаемыми выгодами идеологии, а четкими доказательствами и проверенными фактами, чтобы подтвердить или опровергнуть тезисы. Латвийские историки, придерживающиеся официальной точки зрения, после статьи Путина взяли паузу, возможно, связанную с празднованием Лиго. В свою очередь, другие историки из Латвии, Эстонии, России и Франции провели онлайн-конференцию "Присоединение Прибалтики к СССР: новые документы, новые исследовательские перспективы". Российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков отметил в ходе конференции интересный факт, противоречащий официальной концепции государственности Балтии, согласно которой независимость Латвии, Литвы и Эстонии были разрушены в результате сговора Сталина и Гитлера в согласии с пактом Молотова – Риббентропа от сентября 1939 года.Напомним, что в 1938 году нацистский Третий рейх вместе с Польшей и Венгрией расчленил Чехословакию, а позже танки вермахта и флаги со свастикой появились уже в самой Польше. И все это происходило при поддержке и одобрении всех стран Европы, исключая Советский Союз. Франция и Великобритания рассматривали даже возможность начала военных действий против СССР в период зимней Финско-Советской войны в 1939 году, о чем со ссылкой на архивы МИД Франции рассказал на конференции "Присоединение Прибалтики к СССР" французский историк Винсент Боуле."Советский Союз был шокирован, для него стала неожиданностью "Шестинедельная война" во Франции в мае-июне 1940 года, когда был отправлен в отставку последний президент Третьей Республики Альбер-Франсуа Лебрен и вместо него появилось пронацистское правительство Виши Анри Петена, об этом есть много упоминаний в архивах французской дипломатии", - заявил Боуле.В свою очередь, историк Александр Дюков указал, что воинские части РККА появились в Латвии только в июле 1940 года, а в сентябре 1939 года, после подписания пакта Молотова–Риббентропа, у Сталина не было планов строительства пояса безопасности на границе СССР и Третьего рейха. Эта идея появилась только после падения линии укреплений Мажино или даже когда танки вермахта форсировали Арденны в полном соответствии с планом блицкрига "Рот", приведшего к болезненному падению Франции."Эта идея не была бы реализована, если бы в Москве не были уверены в поддержке населения стран Прибалтики советского режима. Само слово "оккупация", кстати, не употреблялось ни в каких официальных источников – это термин из нацистской пропаганды, который после разгрома стран Оси и капитуляции Германии вошел в обиход эмигрантов из Украины, Прибалтики и других государств, сожалеющих о крахе Третьего рейха. До 1941 года дипломаты применяли термин "инкорпорация", а население чаще говорило "освобождение". Буржуазный диктаторский карликовый режим, печальные Калнциемские каменоломни, концлагеря и тюрьмы с латвийскими коммунистами настроили население Латвии против режима Карлиса Улманиса – точно так же было в Волыни, Бессарабии и польских кресах, ставших частью советских Белоруссии и Литвы", - говорит историк фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.При этом российские историки не отрицают факт сталинских репрессий, в частности, в Латвии, но подчеркивают, что в случае масштабной инкорпорации огромных территорий от Черного до Балтийского моря вся Европа, и прежде всего Советский Союз, оттянули начало войны. Отодвинули всего на один год, что позволило избежать еще больших жертв и более беспощадных расовых чисток "недолюдей": евреев, цыган и славян, что произошло после 22 июня 1941 года.Напомним, в крошечной Латвии, входившей в состав Рейхскомиссариата Остланд, за три с лишним года нацистами убито 75 тысяч местных евреев, в Литве – 220 тысяч, в Польше – больше двух миллионов. Это стало единственным подтвержденным случаем геноцида мирного населения в "Восточных территориях", признают и латвийские, и европейские историки. Коммунистический Советский Союз массовые убийства гражданских лиц осуждал со всей строгостью человеческой морали и законов, для немецко-фашистских оккупантов этнические и расовые чистки являлись нормой.* * *18 июня в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России, которому было выражено глубокое беспокойство по поводу проекта закона, обсуждаемого в Государственной Думе России, которым намереваются отменить принятое народными депутатами СССР в 1989 году решение о признании секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически несостоятельными и недействительными, сообщается на сайте МИДа Литвы. Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что сговор двоих диктаторов, который пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией. Он также выразил надежду на то, что Думе хватит мудрости отклонить проект, который бы вернул сегодняшнюю Россию обратно в тоталитарное прошлое.Депутат Думы А. Журавлёв 27 мая представил законопроект, с помощью которого предполагается отменить решение народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года и объявить его недействительным на территории России. 9 июня Комитет Думы по международным делам одобрил проект и представил его на дальнейшее обсуждение. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Латвия — статья прочитана 196 раз Комментарии