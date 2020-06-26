Блицкриг во Франции стал маркером для Сталина 🔊 Воспроизвести Винсент Боуле







Довоенная Европа слишком охотно заигрывала с нацистским Третьим рейхом, подписывая мирные договоры с Германией и позволяя Гитлеру откусывать кусок за куском европейских территорий. Франция и Великобритания одобрили раздел Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией, а потом настало время самой Польши и Франции. Почему только Советский Союз осуждал экспансию нацизма в Европе и последним был вынужден подписать мирный договор с Германией, известный как пакт Молотова-Риббентропа?



Слово – историкам.



Как известно, СССР подписал договор о ненападении с Германией в Москве в сентябре 1939 года, тогда как, например, три республики Балтии сделали это еще летом того года. Фактор зимней войны с Финляндией, на стороне которой против Советского Союза планировали вести военные действия (военная операция в Закавказье) Франция и Великобритания 1939 году, изменил дорожные карты геополитики Евразии. Впереди, впрочем, была укрепленная линия Мажино, считавшаяся во Франции неприступной твердыней, синонимом крепости великогаллького духа. Как известно, СССР подписал договор о ненападении с Германией в Москве в сентябре 1939 года, тогда как, например, три республики Балтии сделали это еще летом того года. Фактор зимней войны с Финляндией, на стороне которой против Советского Союза планировали вести военные действия (военная операция в Закавказье) Франция и Великобритания 1939 году, изменил дорожные карты геополитики Евразии. Впереди, впрочем, была укрепленная линия Мажино, считавшаяся во Франции неприступной твердыней, синонимом крепости великогаллького духа.



Советские красные армии КПК и Гоминдан даже заключили временный союз против японского милитаризма. К слову, потери Китая в годы Второй Мировой войны и тянувшей с начала 1930-х Гражданской войны и японской агрессии составили более 14 млн человек: это страшная Нанкинская резня и другие эпизоды геноцида мирного населения.



На европейском театре военных действий Советский Союз смотрел на Францию, в которой были как антисоветские, так и просоветские настроения. Участник круглого видео-стола российского фонда "Историческая память", конференции "Присоединение Прибалтики к СССР: новые документы, новые исследовательские перспективы" французский историк Винсент Боуле со ссылкой на архивы МИД Третьей республики напомнил, что для Москвы только блицкриг Гитлера во Франции стал знаком неизбежности войны со странами Оси. Для антинацистского лагеря тогда это было неожиданностью и шоком.



Дело в том, что по итогам Версальского мира Франция была скорее победителем, чем проигравшей стороной, в отличие от Германии. Последний президент Третьей Республики Альбер-Франсуа Лебрен придерживался примерно того же курса, как сегодня Эммануил Макрон: популист и нейтрал. Даже объявив в сентябре 1939 года войну Германии после вторжения вермахта в Польшу, Париж ничего не сделал, как, впрочем, бездействовал и Лондон. Этот период до апреля 1940 года во Франции политкорректно называется "Странная война" – французско-британские силы стояли на линии укреплений Мажино, вермахт – на линии Зигфрида, а выстрелы звучали там реже, чем сегодня на Донбассе. 10 мая 1940 года все резко изменилось. Страны Бенилюкса сдавались почти без сопротивления, Франция продержалась полтора месяца.



Военная операция стран нацистской Оси в мае и июне 1940 года привела к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооруженных сил, а также к эвакуации Британских экспедиционных сил во Франции и обеспечившая господство в Европе Германии и ее союзников. План "Гельб" – это кодовое название немецкого плана блицкрига против Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. План "Рот" – блицкриг против Третьей Республики, продержавшейся шесть недель.



Почему немецкие войска только 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии еще 3 сентября 1939 года после нападения последней на Польшу? Потому что Германия уже после предательства французами Чехословакии, разорванной на лоскуты той же Польшей, Венгрией и Третьим рейхом, видела отчетливые сигналы страха и нерешительности из блистательного довоенного Парижа.



Карикатура из довоенной печати



Напомним, что Советский Союз в сентябре 1939 года заключил мирный договор с Германией – так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Пакт был подписан главами советского и германского МИДов в Москве. СССР стал последней страной Европы, заключившей такое соглашение с Германией, потому что в Москве тогда уже понимали неизбежность войны. Летом того же 1939 года мирный договор между Латвией и Германией подписали руководители внешнеполитических ведомств Вильгельм Мюнтерс и Йоахим фон Риббентроп. Все было без изменений в Балтии даже тогда, когда гусеницы немецких танков снова утюжили земли галлов. Пакт Молотова – Риббентропа отодвинул, по словам докладчика, массовый геноцид в Балтии, Белоруссии, Бессарабии и на Украине на год, ставший, возможно, спасительным для СССР.



"Латвийские, литовские и эстонские историки утверждают, что СССР планировал ввести войска в страны Балтии уже в сентябре 1939 года – это не так, решение было принято в Москве только из-за падения Франции в конце мая и даже в начале июня 1940 года", - говорит историк. При этом, например, уже в 1939 году ограниченный контингент РККА уже дислоцировался в Латвии. 17 июня 1940 года по приглашению правительств Балтии военное присутствие было увеличено. Конечно, нельзя отрицать советские репрессии в Балтии с лета 1940 года до лета 1941 года, но не было геноцида мирного населения, подчёркивает историк.



Убивали местных жителей, евреев, коммунистов и участников сопротивления Айнзац-группы, состоящие из немецких палачей, и местные коллаборационисты уже при Рейхскомиссариате Остланд, и Франция, к сожалению, тоже стала местом массового геноцида. Почему Москва не вмешивалась в события в Европе? У Советского Союза была собственная сложная ситуация на Дальневосточном фронте с милитаристской Японией, включая ее сателлитное марионеточное государство Маньчжоу-Го. Уже тогда СССР выступал на стороне китайских коммунистов Мао Цзэдуна при поддержке монгольских и корейских красноармейцев.Советские красные армии КПК и Гоминдан даже заключили временный союз против японского милитаризма. К слову, потери Китая в годы Второй Мировой войны и тянувшей с начала 1930-х Гражданской войны и японской агрессии составили более 14 млн человек: это страшная Нанкинская резня и другие эпизоды геноцида мирного населения.На европейском театре военных действий Советский Союз смотрел на Францию, в которой были как антисоветские, так и просоветские настроения. Участник круглого видео-стола российского фонда "Историческая память", конференции "Присоединение Прибалтики к СССР: новые документы, новые исследовательские перспективы" французский историк Винсент Боуле со ссылкой на архивы МИД Третьей республики напомнил, что для Москвы только блицкриг Гитлера во Франции стал знаком неизбежности войны со странами Оси. Для антинацистского лагеря тогда это было неожиданностью и шоком.Дело в том, что по итогам Версальского мира Франция была скорее победителем, чем проигравшей стороной, в отличие от Германии. Последний президент Третьей Республики Альбер-Франсуа Лебрен придерживался примерно того же курса, как сегодня Эммануил Макрон: популист и нейтрал. Даже объявив в сентябре 1939 года войну Германии после вторжения вермахта в Польшу, Париж ничего не сделал, как, впрочем, бездействовал и Лондон. Этот период до апреля 1940 года во Франции политкорректно называется "Странная война" – французско-британские силы стояли на линии укреплений Мажино, вермахт – на линии Зигфрида, а выстрелы звучали там реже, чем сегодня на Донбассе. 10 мая 1940 года все резко изменилось. Страны Бенилюкса сдавались почти без сопротивления, Франция продержалась полтора месяца.Военная операция стран нацистской Оси в мае и июне 1940 года привела к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооруженных сил, а также к эвакуации Британских экспедиционных сил во Франции и обеспечившая господство в Европе Германии и ее союзников. План "Гельб" – это кодовое название немецкого плана блицкрига против Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. План "Рот" – блицкриг против Третьей Республики, продержавшейся шесть недель.Почему немецкие войска только 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии еще 3 сентября 1939 года после нападения последней на Польшу? Потому что Германия уже после предательства французами Чехословакии, разорванной на лоскуты той же Польшей, Венгрией и Третьим рейхом, видела отчетливые сигналы страха и нерешительности из блистательного довоенного Парижа."Падение Франции стало шоком для Москвы, Сталин понял изменение баланса сил с нацистской Германией. Британские войска были эвакуированы к себе на острова. У антинацистских сил был выход – воевать в Северной Африке, или просить о перемирии. Выход Франции из войны и назначение Вишистского правительства Анри Петена было очень плохим знаком для СССР. Во французских архивах есть воспоминания литовского поверенного, который цитирует советского поверенного во Франции: "Советский Союз испытывает страх перед перспективой гегемонии Германии в Европе. При режиме Виши также со стороны советских дипломатов звучит, что падение Франции – угроза для СССР. Литовский военный атташе в Париже пишет, что советский военный атташе, по совместительству резидент разведки СССР, узнав о нападении Германии на францию, потерял дар речи, был в шоке, и ушел, забыв фуражку. Безусловно, Сталин не ожидал блицкрига по плану "Рот" и "Шестинедельной войны", - говорит Винсент Боуле.Напомним, что Советский Союз в сентябре 1939 года заключил мирный договор с Германией – так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Пакт был подписан главами советского и германского МИДов в Москве. СССР стал последней страной Европы, заключившей такое соглашение с Германией, потому что в Москве тогда уже понимали неизбежность войны. Летом того же 1939 года мирный договор между Латвией и Германией подписали руководители внешнеполитических ведомств Вильгельм Мюнтерс и Йоахим фон Риббентроп. Все было без изменений в Балтии даже тогда, когда гусеницы немецких танков снова утюжили земли галлов. Пакт Молотова – Риббентропа отодвинул, по словам докладчика, массовый геноцид в Балтии, Белоруссии, Бессарабии и на Украине на год, ставший, возможно, спасительным для СССР."Латвийские, литовские и эстонские историки утверждают, что СССР планировал ввести войска в страны Балтии уже в сентябре 1939 года – это не так, решение было принято в Москве только из-за падения Франции в конце мая и даже в начале июня 1940 года", - говорит историк. При этом, например, уже в 1939 году ограниченный контингент РККА уже дислоцировался в Латвии. 17 июня 1940 года по приглашению правительств Балтии военное присутствие было увеличено. Конечно, нельзя отрицать советские репрессии в Балтии с лета 1940 года до лета 1941 года, но не было геноцида мирного населения, подчёркивает историк.Убивали местных жителей, евреев, коммунистов и участников сопротивления Айнзац-группы, состоящие из немецких палачей, и местные коллаборационисты уже при Рейхскомиссариате Остланд, и Франция, к сожалению, тоже стала местом массового геноцида. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: в Европе, история Ключевые слова: Блицкриг — статья прочитана 102 раза Комментарии