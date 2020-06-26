Гражданин Украины спровоцировал ДТП в Кедайняйском районе - погибли два человека 🔊 Воспроизвести Фото: Lrytas.lt







В ночь с четверга на пятницу в Кедайняйском районе бежавший от полиции гражданин Украины спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.



Как сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Главного полицейского комиссариата Каунасского округа Дарюс Плиавга, полицейские пытались остановить водителя автомобиля Mercedes Benz, так как подозревали, что водитель нетрезв. Сообщение о возможно нетрезвом водителе полиция получила около часа ночи.



Заметив подозреваемый автомобиль, сотрудники полиции включили служебные проблесковые маячки, однако водитель не подчинился требованию остановиться, увеличил скорость. Полицейские преследовали его 4-5 километров. Как сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Главного полицейского комиссариата Каунасского округа Дарюс Плиавга, полицейские пытались остановить водителя автомобиля Mercedes Benz, так как подозревали, что водитель нетрезв. Сообщение о возможно нетрезвом водителе полиция получила около часа ночи.Заметив подозреваемый автомобиль, сотрудники полиции включили служебные проблесковые маячки, однако водитель не подчинился требованию остановиться, увеличил скорость. Полицейские преследовали его 4-5 километров. По предварительным данным, около 1:25 на 17 километре дороги Аристава-Кедайняй-Чинкишкис автомобиль Mercedes Benz C 180 врезался в двигавшийся в том же направлении автомобиль Audi A4.



От удара Audi A4 съехал с дороги и врезался в дерево, а автомобиль Mercedes Benz C 180 после удара съехал с дороги и врезался в дом.



"Водитель автомобиля Mercedes Benz превышал скорость и столкнулся с автомобилем марки Audi, погибли двое молодых парней“, – сообщил Д. Плявга.



Водитель автомобиля Mercedes Benz, родившийся в 1971 году, находится в больнице. Подозревают, что он был нетрезв. Д. Плявга добавил, что в автомобиле обнаружен алкоголь.



По данным полиции, подозреваемый - проживающий в Литве и работающий в в Кедайняй гражданин Украины.



Ранее у водителя были штрафы за нарушение правил дорожного движения.



Гражданину Украины предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в нетрезвом состоянии, когда погиб человек. За это ему грозит лишение свободы до десяти лет. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: ДТП, авария, гражданин Украины — статья прочитана 140 раз Комментарии