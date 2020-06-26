В Вильнюсе пытались осуществить теракт, сообщили правоохранительные органы Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести







Осенью прошлого года в Вильнюсе была сделана попытка осуществить теракт, сообщила прокуратура в пятницу.



В суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.



Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.



Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества. В суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.







Хотя обвиняемый сам причисляет себя к группировке ультраправых экстремистов Feuerkrieg Division, и как подозревается в террористических целях, произвел и хранил взрывные устройства большой мощности, не выявлено его сообщников в Литве.



"Он учился в Вильнюсе, но когда был задержан, учебу уже бросил. Учился там, где можно получить знания о взрывных устройствах. Он радикализировался, поддерживал движения радикальных неонацистских взглядов, интересовался соответствующей литературой, поддерживал соответствующие зарубежные движения, придерживался радикальных взглядов в отношении национальных меньшинств, был против устоявшегося демократического порядка. Он просто хотел обратить внимание на себя, выразить своеобразный протест", – сказал глава криминальной полиции.



"Но общался ли он с лицами из других стран, – факт, что общался, в одиночку такое не придумаешь", – добавил он.



По словам Р. Кишкиса, полиция в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности и прокуратурой, в ходе криминальной разведки выявило это лицо за десять дней. После проведения обыска у подозреваемого было обнаружены и другие взрывные устройства, переделанное огнестрельное оружие, патроны.



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Молодой человек, планировавший взрыв в Вильнюсе осенью прошлого года, находился под наблюдением, заявил заместитель Генкомиссара Полиции Литвы Арунас Паулаускас.



"Он не был известен правоохранительным органам, ранее не наказывался за какие-либо преступления, не был до этого судим", – сказал он журналистам пятницу.



Молодой человек 1999 года рождения находился под наблюдением, однако замглавы полиции не раскрыл, по каким причинам.



"Были определенные основания для наблюдения", – сказал А. Паулаускас.



Полиция сообщила об этом происшествии на столичной ул. им. Ю. Бальчикониса 7 октября, однако подробной информации о досудебном расследовании и подозреваемом до сих пор не предоставлялось.



Заместитель Генкомиссара Полиции Литвы также сказал, что молодой человек дает показания и не отрицает, что совершил преступление.



Полиция утверждает, что молодой человек собрал взрывное устройство, пользуясь инструкциями в так называемом дарк-нете (теневом интернете, дарк-вебе).



"Всемогущий интернет, тот же darkweb, где при наличии хотя бы минимальных более глубоких знаний в сфере информационных технологий, можно просто найти сами изображения инструкций по производству, какие химические вещества использовать, чтобы можно было произвести такие взрывные устройства", – рассказал А. Паулаускас.



"По нашим данным, молодой человек воспользовался именно таким каналом", – добавил он.



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ДГБ: уровень террористической угрозы в Литве остается низким



После того, как в пятницу поступили сообщения о передаче в суд дела о покушении на теракт, Департамент госбезопасности (ДГБ) отметил, что уровень террористической угрозы в стране оценивает как низкий.



"По оценке ДГБ, уровень террористической угрозы в Литве остается низким", – говорится в сообщении службы.



По данным департамента, с начала этого года в Литве не было выявлено экстремистских организаций или отдельных экстремистов, которые намереваются или могут провести террористические акты.



В Литве не зафиксировано проявлений насильственного экстремизма, террористические акты остаются маловероятными, распространению экстремистских идеологий и радикализма в стране не способствовал и кризис, вызванный пандемией. В связи с ограничением на передвижение между странами Европы и в третьи страны у лиц радикальных взглядов не сократились возможности прибыть в Литву. Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда в Вильнюсе, у здания, где находится международная компания Western Union, были обнаружены самодельная взрывчатка и надписи чёрной краской «FK DIVISION», «SIEGE», а также нарисован нацистский символ, сообщает Lrytas.lt. Хотя обвиняемый сам причисляет себя к группировке ультраправых экстремистов Feuerkrieg Division, и как подозревается в террористических целях, произвел и хранил взрывные устройства большой мощности, не выявлено его сообщников в Литве."Он учился в Вильнюсе, но когда был задержан, учебу уже бросил. Учился там, где можно получить знания о взрывных устройствах. Он радикализировался, поддерживал движения радикальных неонацистских взглядов, интересовался соответствующей литературой, поддерживал соответствующие зарубежные движения, придерживался радикальных взглядов в отношении национальных меньшинств, был против устоявшегося демократического порядка. Он просто хотел обратить внимание на себя, выразить своеобразный протест", – сказал глава криминальной полиции."Но общался ли он с лицами из других стран, – факт, что общался, в одиночку такое не придумаешь", – добавил он.По словам Р. Кишкиса, полиция в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности и прокуратурой, в ходе криминальной разведки выявило это лицо за десять дней. После проведения обыска у подозреваемого было обнаружены и другие взрывные устройства, переделанное огнестрельное оружие, патроны.* * *Молодой человек, планировавший взрыв в Вильнюсе осенью прошлого года, находился под наблюдением, заявил заместитель Генкомиссара Полиции Литвы Арунас Паулаускас."Он не был известен правоохранительным органам, ранее не наказывался за какие-либо преступления, не был до этого судим", – сказал он журналистам пятницу.Молодой человек 1999 года рождения находился под наблюдением, однако замглавы полиции не раскрыл, по каким причинам."Были определенные основания для наблюдения", – сказал А. Паулаускас.Полиция сообщила об этом происшествии на столичной ул. им. Ю. Бальчикониса 7 октября, однако подробной информации о досудебном расследовании и подозреваемом до сих пор не предоставлялось.Заместитель Генкомиссара Полиции Литвы также сказал, что молодой человек дает показания и не отрицает, что совершил преступление.Полиция утверждает, что молодой человек собрал взрывное устройство, пользуясь инструкциями в так называемом дарк-нете (теневом интернете, дарк-вебе)."Всемогущий интернет, тот же darkweb, где при наличии хотя бы минимальных более глубоких знаний в сфере информационных технологий, можно просто найти сами изображения инструкций по производству, какие химические вещества использовать, чтобы можно было произвести такие взрывные устройства", – рассказал А. Паулаускас."По нашим данным, молодой человек воспользовался именно таким каналом", – добавил он.* * *После того, как в пятницу поступили сообщения о передаче в суд дела о покушении на теракт, Департамент госбезопасности (ДГБ) отметил, что уровень террористической угрозы в стране оценивает как низкий."По оценке ДГБ, уровень террористической угрозы в Литве остается низким", – говорится в сообщении службы.По данным департамента, с начала этого года в Литве не было выявлено экстремистских организаций или отдельных экстремистов, которые намереваются или могут провести террористические акты.В Литве не зафиксировано проявлений насильственного экстремизма, террористические акты остаются маловероятными, распространению экстремистских идеологий и радикализма в стране не способствовал и кризис, вызванный пандемией. В связи с ограничением на передвижение между странами Европы и в третьи страны у лиц радикальных взглядов не сократились возможности прибыть в Литву. Инф. «Обзора», BNS, Lrytas.lt Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Теракт, полиция — статья прочитана 262 раза Комментарии