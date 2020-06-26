«Белорусское Купалле на берегу Балтийского моря» 🔊 Воспроизвести







Самая короткая летняя ночь до сих пор остаётся у многих народов поводом для праздника. Романтичный и самобытный праздник в честь солнца и расцвета природы – Купалле – с древности объединяет всех славян и балтов. Но у каждого народа есть свои традиции, поверья и их современное продолжение. В Беларуси народный праздник Купалле любят и всегда отмечают особо.



И белорусы Литвы, не смотря на то, что уже не один десяток лет живут вдали от своей родины, также не утратили интерес к этому таинственному празднику. Вот уже в 17-й раз живописная усадьба Гервечей на берегу реки Минии в окрестностях Клайпеды стала тем уникальным местом, куда по приглашению белорусской общины «Крыніца» приехали их земляки из Литвы и Латвии, Эстонии и Польши. И этот, ставший уже традиционным на клайпедской земле, праздник из-за своей широкой на этот раз географии участников предложено преобразовать в фестиваль белорусской культуры под названием «Белорусское Купалле на берегу Балтийского моря». И белорусы Литвы, не смотря на то, что уже не один десяток лет живут вдали от своей родины, также не утратили интерес к этому таинственному празднику. Вот уже в 17-й раз живописная усадьба Гервечей на берегу реки Минии в окрестностях Клайпеды стала тем уникальным местом, куда по приглашению белорусской общины «Крыніца» приехали их земляки из Литвы и Латвии, Эстонии и Польши. И этот, ставший уже традиционным на клайпедской земле, праздник из-за своей широкой на этот раз географии участников предложено преобразовать в фестиваль белорусской культуры под названием «Белорусское Купалле на берегу Балтийского моря».



Праздник давно уже собрал вокруг себя людей неравнодушных, творческих, талантливых умом и душой. Среди почётных гостей на фестивале в этот раз присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Валерьевич Барановский, учредитель фонда «Сантарвес» Юлюс Казенас, поэт и член Союза писателей Беларуси Станислав Володько. Ведь не зря песня на его стихи под названием “Беларускі дом” стала гимном Объединения белорусских общественных организаций Литвы.







Это замечательно, что наши традиции продолжают и развивают дети. Радостно, когда они делают это вместе со своими родителями. Гости и участники праздника также могли полюбоваться работами юных художников на демонстрируемой выставке рисунков «Я рисую Беларусь», участники которой из Клайпеды в знак благодарности получили подарки из рук Посла Валерия Барановского.



Организаторы праздника радовались всем прибывшим гостям. Каждый из них подарил празднику свой талант и мастерство, доброту сердца и тепло души. Все вместе сделали этот праздник неповторимым и запоминающимся.



Гости из Эстонии – ансамбль белорусской общины "Сябры"из Нарвы (художественный руководитель Лариса Жданович) - запомнились своей яркостью и выразительностью, а ансамбль "Спадкі" белорусской общины из Тарту (художественный руководитель Ирина Хелла Коломиец) - красивым акапельным пением.



Впервые на наш праздник прибыли гости из Польши - это вокально-инструментальный ансамбль «Лайланд» белорусской общины Белостока (художественный руководитель Богдан Остапчук). Их выступление имело невероятный успех! После первых же аккордов площадка перед сценой заполнялась желающими потанцевать. Это наилучшая похвала для любого вокально-инструментальный ансамбля.











Гости из Латвии - ансамбль белорусской народной песни "Купалінка" Центра белорусской культуры "Уздым" из Даугавпилса (художественный руководитель Вячеслав Петров) - подарили нам не только свои прекрасные песни, но и пригласили всех поучаствовать в народных играх, которые доставили удовольствие всем присутствующим. Руководитель Центра Жанна Романовская проводила их мастерски и с любовью. Как будто она каждый день заставляет не один десяток взрослых людей веселиться как дети. А в это время участницы конкурса на лучший «Купальский венок» смогли отправить их в плавание по реке Миния. Ведь прыжки через костёр и купальская вода - это традиционные народные способы очиститься огнём и водой. И эти традиции до сих пор живы в культуре многих разных стран и народностей с далёких языческих времён.



Ещё один коллектив из Латвии, из соседнего с нами города Лиепая, - многолетний участник совместных мероприятий. Они же были участниками самого первого праздника «Купалле» в 2004 году. Это вокальный ансамбль "Паулінка" белорусской общины "Мара"(художественный руководитель Жанна Буйницкая). Удивительно артистичный, красивый, улыбчивый коллектив. И мы уверены, что наше сотрудничество продолжится ещё не один год.











Разумеется, все зрители с восторгом встретили белорусские музыкальные коллективы из Литвы - вокальный ансамбль «Раніца» Белорусского культурного центра в Шальчининкай (художественный руководитель Францишек Мицкелевич) и ансамбль белорусской песни «Світанак» Белорусского культурного центра "Крок" из Висагинаса (художественный руководитель Сергей Шабадалов). Зрители любят их за стремление к сохранению этнокультурного наследия и всегда вдохновенно подпевают им.



Заключительной нотой праздничного концерта стало по традиции выступление хозяев - вокального ансамбля «Купалінка» белорусской общины «Крыніца», встречу с которым жители города всегда с нетерпением ждут (художественный руководитель Валентина Снигур). Обновлённый репертуар, мелодичность композиций, чистые и звонкие голоса, жизнерадостность участников – всё радует зрителей во время выступления так любимой клайпедчанами «Купалінкі». Кстати, этот коллектив недавно отметил свой 15-летний юбилей и желающие насладиться их пением смогут сделать это ещё раз уже в ближайшее время. Осенью состоится их персональный концерт. Так что следите за анонсами в "Обзоре".











Приближалась самая короткая летняя ночь. По окончании праздничного концерта от имени организаторов фестиваля председатель белорусской общины «Крыніца» города Клайпеды, Почётный консул Республики Беларусь в Литве Николай Логвин вручил памятные дипломы и подарки всем участникам концерта.



Кульминация этого праздника - Купальский костёр. Зажечь его было доверено представителям 5-ти государств, принявших участие в фестивале. От имени Беларуси это сделал Валерий Барановский.



Праздник пел и танцевал и на этот раз - под «живую» музыку. Все желающие артисты смогли ещё раз показать своё мастерство и порадовать зрителей. Вне конкуренции был ансамбль «Лайланд» из Польши.











Спасибо всем, кто был в этот вечер и ночь с нами. Особо хочется поблагодарить жизнерадостных ведущих праздника - Наталью и Данила Домненко. Своей задорной беседой и репликами (на белорусской языке, кстати) они украсили вечер.



Также хочется поблагодарить автора сценария, который проделал массу подготовительной работы по отбору участников и их репертуара,но сам не смог присутствовать - Сергея Шабодалова.



Хочется отметить, как всегда, безупречную работу многолетнего звукорежиссёра праздника Романа Крылюка. Они все справились с этой нелёгкой задачей на "отлично".



Я уверена, что эта добрая традиция проводить с песнями и играми самую короткую ночь вместе будет продолжаться в гостеприимной Клайпеде ещё не один год. Будем надеяться, что состав участников и география их мест проживания будут только расширяться-ведь беларусы живут практически во всех уголках земного шара.



И в заключение хочется сказать: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!



Фото: Валерий Зубаков



Он традиционно проходит при поддержке Департамента национальных меньшинств Литовской Республики, Центра национальных культур Клайпедского самоуправления, Министерства иностранных дел Республики Беларусь и при финансовой поддержке многолетнего спонсора и непосредственного участника праздника - компании «Белинтертранс Балтик».Праздник давно уже собрал вокруг себя людей неравнодушных, творческих, талантливых умом и душой. Среди почётных гостей на фестивале в этот раз присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Валерьевич Барановский, учредитель фонда «Сантарвес» Юлюс Казенас, поэт и член Союза писателей Беларуси Станислав Володько. Ведь не зря песня на его стихи под названием “Беларускі дом” стала гимном Объединения белорусских общественных организаций Литвы.Большую радость доставило всем выступление детских коллективов: ансамблей из Клайпеды «Верасок» (художественные руководители Валентина Снигур и Ирина Симачова), «Лад» (художественный руководитель Валентина Снигур) и «Вечора» (художественный руководитель Мария Серебрякова).Это замечательно, что наши традиции продолжают и развивают дети. Радостно, когда они делают это вместе со своими родителями. Гости и участники праздника также могли полюбоваться работами юных художников на демонстрируемой выставке рисунков «Я рисую Беларусь», участники которой из Клайпеды в знак благодарности получили подарки из рук Посла Валерия Барановского.Организаторы праздника радовались всем прибывшим гостям. Каждый из них подарил празднику свой талант и мастерство, доброту сердца и тепло души. Все вместе сделали этот праздник неповторимым и запоминающимся.Гости из Эстонии – ансамбль белорусской общины "Сябры"из Нарвы (художественный руководитель Лариса Жданович) - запомнились своей яркостью и выразительностью, а ансамбль "Спадкі" белорусской общины из Тарту (художественный руководитель Ирина Хелла Коломиец) - красивым акапельным пением.Впервые на наш праздник прибыли гости из Польши - это вокально-инструментальный ансамбль «Лайланд» белорусской общины Белостока (художественный руководитель Богдан Остапчук). Их выступление имело невероятный успех! После первых же аккордов площадка перед сценой заполнялась желающими потанцевать. Это наилучшая похвала для любого вокально-инструментальный ансамбля.Гости из Латвии - ансамбль белорусской народной песни "Купалінка" Центра белорусской культуры "Уздым" из Даугавпилса (художественный руководитель Вячеслав Петров) - подарили нам не только свои прекрасные песни, но и пригласили всех поучаствовать в народных играх, которые доставили удовольствие всем присутствующим. Руководитель Центра Жанна Романовская проводила их мастерски и с любовью. Как будто она каждый день заставляет не один десяток взрослых людей веселиться как дети. А в это время участницы конкурса на лучший «Купальский венок» смогли отправить их в плавание по реке Миния. Ведь прыжки через костёр и купальская вода - это традиционные народные способы очиститься огнём и водой. И эти традиции до сих пор живы в культуре многих разных стран и народностей с далёких языческих времён.Ещё один коллектив из Латвии, из соседнего с нами города Лиепая, - многолетний участник совместных мероприятий. Они же были участниками самого первого праздника «Купалле» в 2004 году. Это вокальный ансамбль "Паулінка" белорусской общины "Мара"(художественный руководитель Жанна Буйницкая). Удивительно артистичный, красивый, улыбчивый коллектив. И мы уверены, что наше сотрудничество продолжится ещё не один год.Разумеется, все зрители с восторгом встретили белорусские музыкальные коллективы из Литвы - вокальный ансамбль «Раніца» Белорусского культурного центра в Шальчининкай (художественный руководитель Францишек Мицкелевич) и ансамбль белорусской песни «Світанак» Белорусского культурного центра "Крок" из Висагинаса (художественный руководитель Сергей Шабадалов). Зрители любят их за стремление к сохранению этнокультурного наследия и всегда вдохновенно подпевают им.Заключительной нотой праздничного концерта стало по традиции выступление хозяев - вокального ансамбля «Купалінка» белорусской общины «Крыніца», встречу с которым жители города всегда с нетерпением ждут (художественный руководитель Валентина Снигур). Обновлённый репертуар, мелодичность композиций, чистые и звонкие голоса, жизнерадостность участников – всё радует зрителей во время выступления так любимой клайпедчанами «Купалінкі». Кстати, этот коллектив недавно отметил свой 15-летний юбилей и желающие насладиться их пением смогут сделать это ещё раз уже в ближайшее время. Осенью состоится их персональный концерт. Так что следите за анонсами в "Обзоре".Приближалась самая короткая летняя ночь. По окончании праздничного концерта от имени организаторов фестиваля председатель белорусской общины «Крыніца» города Клайпеды, Почётный консул Республики Беларусь в Литве Николай Логвин вручил памятные дипломы и подарки всем участникам концерта.Кульминация этого праздника - Купальский костёр. Зажечь его было доверено представителям 5-ти государств, принявших участие в фестивале. От имени Беларуси это сделал Валерий Барановский.Праздник пел и танцевал и на этот раз - под «живую» музыку. Все желающие артисты смогли ещё раз показать своё мастерство и порадовать зрителей. Вне конкуренции был ансамбль «Лайланд» из Польши.Спасибо всем, кто был в этот вечер и ночь с нами. Особо хочется поблагодарить жизнерадостных ведущих праздника - Наталью и Данила Домненко. Своей задорной беседой и репликами (на белорусской языке, кстати) они украсили вечер.Также хочется поблагодарить автора сценария, который проделал массу подготовительной работы по отбору участников и их репертуара,но сам не смог присутствовать - Сергея Шабодалова.Хочется отметить, как всегда, безупречную работу многолетнего звукорежиссёра праздника Романа Крылюка. Они все справились с этой нелёгкой задачей на "отлично".Я уверена, что эта добрая традиция проводить с песнями и играми самую короткую ночь вместе будет продолжаться в гостеприимной Клайпеде ещё не один год. Будем надеяться, что состав участников и география их мест проживания будут только расширяться-ведь беларусы живут практически во всех уголках земного шара.И в заключение хочется сказать: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! Наталия ЛЕПЕШКО , специально для «Обзора» Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: Купалле — статья прочитана 166 раз Комментарии