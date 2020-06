В Вильнюсе - премьера моноспектакля Виктории Куодите «К себе самому» 🔊 Воспроизвести Фото Лауры Вансявичене 3 июля Молодёжный театр завершит сезон премьерой моноспектакля актрисы Виктории Куодите по книге Марка Аврелия «К себе самому". Эта незапланированная премьера родилась из проводившегося во время карантина инициированного театром цикла сценических чтений. В июне цикл начался именно с чтения текстов "К себе самому".



Ставший живой легендой римский император и последний видный представитель философии позднего стоицизма, Марк Аврелий оставил после себя написанный на греческом языке сборник афористических мыслей "К себе самому". Он писал его в середине II в. н.э., участвуя в военных походах во время охватившей Римскую империю пандемии оспы. На долю Марка Аврелия выпала невероятно трудная задача – в условиях вызывающей всеобщий ужас смертельной болезни сохранить государство, армию, общественную мораль и благосостояние. Британский историк XVII в. Эдвард Гиббон в своей знаменитой книге о крахе Римской империи „Decline and Fall of the Roman Empire" время правления Марка Аврелия называет периодом в мировой истории, когда человечество было самым счастливыми и самым богатым». Но ещё намного раньше, в III в., римский сенатор и историк Кассиус Дио назвал империю при правлении Марка Аврелия "золотым королевством", которое похвально устояло перед «исключительными трудностями». «К себе самому» - это интимный разговор с собой один на один с фатальной реальностью жизни. Это размышления о смысле человеческой жизни, его поиски в долге перед другим человеком, и о смирении перед неизбежным уходом.



Авторы постановки считают её, скорее, перформансом в форме режиссированного чтения, которая лучше всего доносит до зрителя аскетический текст древнеримского писателя.