В Вильнюсе - премьера моноспектакля Виктории Куодите «К себе самому»

Ставший живой легендой римский император и последний видный представитель философии позднего стоицизма, Марк Аврелий оставил после себя написанный на греческом языке сборник афористических мыслей "К себе самому". Он писал его в середине II в. н.э., участвуя в военных походах во время охватившей Римскую империю пандемии оспы. На долю Марка Аврелия выпала невероятно трудная задача – в условиях вызывающей всеобщий ужас смертельной болезни сохранить государство, армию, общественную мораль и благосостояние. Британский историк XVII в. Эдвард Гиббон в своей знаменитой книге о крахе Римской империи „Decline and Fall of the Roman Empire“ время правления Марка Аврелия называет периодом в мировой истории, когда человечество было самым счастливыми и самым богатым». Но ещё намного раньше, в III в., римский сенатор и историк Кассиус Дио назвал империю при правлении Марка Аврелия "золотым королевством", которое похвально устояло перед «исключительными трудностями».
«К себе самому» - это интимный разговор с собой один на один с фатальной реальностью жизни. Это размышления о смысле человеческой жизни, его поиски в долге перед другим человеком, и о смирении перед неизбежным уходом.
Авторы постановки считают её, скорее, перформансом в форме режиссированного чтения, которая лучше всего доносит до зрителя аскетический текст древнеримского писателя.
Авторы постановки считают её, скорее, перформансом в форме режиссированного чтения, которая лучше всего доносит до зрителя аскетический текст древнеримского писателя.