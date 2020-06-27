Удивительное – рядом! 🔊 Воспроизвести Висагинские путешественники снова отправляются в путь!











Наконец, начинают открываться границы. Вот уже доступны наши ближайшие соседи: Латвия, Эстония. Это значит, что появилась возможность, учитывая меры предосторожности, отправиться в путешествие. А ведь на это лето у висагинцев были совсем другие планы!



Намечалась изумительная поездка по литературным местам России, музеям С. Есенина, Л. Толстого, И. Тургенева, Н. Лескова, Ф. Достоевского. Но сложившаяся обстановка в мире все перечеркнула. И тогда Галина Тигриевна Удовенко вместе с командой своих помощников-энтузиастов, поддерживающими ее во всех начинаниях, предложила висагинским путешественникам отправиться по доступным для поездок местам. Выбор пал на Аглону, расположенную в соседней Латвии. Наконец, начинают открываться границы. Вот уже доступны наши ближайшие соседи: Латвия, Эстония. Это значит, что появилась возможность, учитывая меры предосторожности, отправиться в путешествие. А ведь на это лето у висагинцев были совсем другие планы!Намечалась изумительная поездка по литературным местам России, музеям С. Есенина, Л. Толстого, И. Тургенева, Н. Лескова, Ф. Достоевского. Но сложившаяся обстановка в мире все перечеркнула. И тогда Галина Тигриевна Удовенко вместе с командой своих помощников-энтузиастов, поддерживающими ее во всех начинаниях, предложила висагинским путешественникам отправиться по доступным для поездок местам. Выбор пал на Аглону, расположенную в соседней Латвии.



Первой мы посетили Гору Царя Иисуса. Почему она так называется, что интересного можно там увидеть – вы без труда найдете в интернете. Мне же хочется немного рассказать об истории этого скульптурного парка.



Произошло это совсем недавно - в 2006 году. Предприниматель Янис Ступанс передал 20 гектаров своей земли под создание духовного сада, объединяющего людей. В таком важном деле – прославление Иисуса Христа реальными делами - нужны единомышленники. Одним из них стал Эрик Делперс - бывший летчик, выпускник Черниговского высшего военного училища. Побывав неоднократно в экстремальных ситуациях, там, на небесах, он получил божественное откровение, научился любить жизнь как-то по-особенному и захотел отблагодарить Творца, решив нести слово Божие людям.



Эрик Делперс известен как автор многих книг, где делится с читателями своими мыслями о религии, своих духовных изысканиях. А еще когда–то отец и дед научили Эрика работать с деревом. Именно его деревянные скульптуры установлены в Аглоне на Горе Царя Иисуса.



Свою лепту в реализации этого необычного проекта внесла ландшафтный художник Анита Казака. Автор уникального по красоте сада, который не просто гармонично вписывается в атмосферу библейских скульптур, но и подчеркивает ухоженную среду, созданную во славу Бога.







Вдоволь нагулявшись по рукотворному библейскому саду, подзагорев на жарком июньском солнышке, а некоторые из нас - приняв освежающую ванну в местном озере, мы отправились дальше. Нас ждала экскурсия по старейшему в Прибалтике католическому костелу Вознесения Богоматери – Аглонской базилике, в истории которой, оказывается, очень тесно переплетаются Латгальский край и Литва. Из соседней страны в Латвию были приглашены строители костела, художники иконописцы, а первое упоминание Аглоны в исторических хрониках датируется 1263 годом, когда на территории современной базилики были убиты король Литвы Миндаугас с двумя сыновьями Рукелем и Репеком.



Здесь каждый год собираются тысячи паломников из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Польши в день Вознесения Богородицы 15 августа. Святыня базилики - чудотворная икона Пресвятой Богородицы XVII века.







Побывав в таком живописном месте, все мы убедились, что удивительное, вот оно, - совсем рядом! Надо просто однажды собраться и посетить эти интересные места.



А еще оглянуться вокруг и увидеть, тех, кто живет рядом с нами. Наш город славится замечательными людьми и среди них почетное место занимает Галина Тигриевна Удовенко - неутомимый вдохновитель культурных мероприятий, познавательных поездок, которая столько сделала в просвещении горожан, что оценивать ее вклад – бесполезное дело, настолько он велик! Сколько радости, оптимизма, доброты во всех организуемых ею мероприятиях, ведь делаются они от всей души, для людей! Так пусть все ее задумки, несмотря на все сложности нашего времени, все–таки исполнятся!



Фото Татьяны БАЛАКИНОЙ



И это неспроста! В ней - Аглонская базилика, построенная в 1768 году, а еще Гора Царя Иисуса с деревянными скульптурами по библейским мотивам. Когда в мире так неспокойно от разгула болезней, разрушений в умах и сердцах людей, хочется на время забыть всё, успокоиться и отдохнуть. Что и произошло со всеми нами во время поездки.Первой мы посетили Гору Царя Иисуса. Почему она так называется, что интересного можно там увидеть – вы без труда найдете в интернете. Мне же хочется немного рассказать об истории этого скульптурного парка.Произошло это совсем недавно - в 2006 году. Предприниматель Янис Ступанс передал 20 гектаров своей земли под создание духовного сада, объединяющего людей. В таком важном деле – прославление Иисуса Христа реальными делами - нужны единомышленники. Одним из них стал Эрик Делперс - бывший летчик, выпускник Черниговского высшего военного училища. Побывав неоднократно в экстремальных ситуациях, там, на небесах, он получил божественное откровение, научился любить жизнь как-то по-особенному и захотел отблагодарить Творца, решив нести слово Божие людям.Эрик Делперс известен как автор многих книг, где делится с читателями своими мыслями о религии, своих духовных изысканиях. А еще когда–то отец и дед научили Эрика работать с деревом. Именно его деревянные скульптуры установлены в Аглоне на Горе Царя Иисуса.Свою лепту в реализации этого необычного проекта внесла ландшафтный художник Анита Казака. Автор уникального по красоте сада, который не просто гармонично вписывается в атмосферу библейских скульптур, но и подчеркивает ухоженную среду, созданную во славу Бога.Вот такая Гора Царя Иисуса, где необыкновенная аура, ощущение легкости и умиротворения, созерцание красоты, созданной руками человека, но в гармонии с природой.Вдоволь нагулявшись по рукотворному библейскому саду, подзагорев на жарком июньском солнышке, а некоторые из нас - приняв освежающую ванну в местном озере, мы отправились дальше. Нас ждала экскурсия по старейшему в Прибалтике католическому костелу Вознесения Богоматери – Аглонской базилике, в истории которой, оказывается, очень тесно переплетаются Латгальский край и Литва. Из соседней страны в Латвию были приглашены строители костела, художники иконописцы, а первое упоминание Аглоны в исторических хрониках датируется 1263 годом, когда на территории современной базилики были убиты король Литвы Миндаугас с двумя сыновьями Рукелем и Репеком.Здесь каждый год собираются тысячи паломников из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Польши в день Вознесения Богородицы 15 августа. Святыня базилики - чудотворная икона Пресвятой Богородицы XVII века.А еще на территории костела действует детская хоровая школа, где обучаются будущие церковные хористы и органисты. Маленькие жители Аглоны имеют возможность музицировать на старинном органе! Рядом с костелом есть источник с чистой родниковой водой, которая, считается, наделена божественной целебной силой.Побывав в таком живописном месте, все мы убедились, что удивительное, вот оно, - совсем рядом! Надо просто однажды собраться и посетить эти интересные места.А еще оглянуться вокруг и увидеть, тех, кто живет рядом с нами. Наш город славится замечательными людьми и среди них почетное место занимает Галина Тигриевна Удовенко - неутомимый вдохновитель культурных мероприятий, познавательных поездок, которая столько сделала в просвещении горожан, что оценивать ее вклад – бесполезное дело, настолько он велик! Сколько радости, оптимизма, доброты во всех организуемых ею мероприятиях, ведь делаются они от всей души, для людей! Так пусть все ее задумки, несмотря на все сложности нашего времени, все–таки исполнятся! Елена ВЕСЕЛОВА , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Аглона — статья прочитана 45 раз Комментарии