В Литве большой скандал подтолкнул принятие нового Закона о лоббизме: узаконено перекрестное декларирование 🔊 Воспроизвести Ассоциативное фото







Сейм в пятницу принял новый Закон о лоббистской деятельности, в котором утверждено так называемое перекрёстное декларирование, когда встречи политиков с представителями групп интересов должны декларировать обе стороны.



Инициированные правящей коалицией закон был принят в пятницу. "За" голосовал 61 депутат Сейма, "против" - 8, воздержались 26.



Закон вступит в силу с 1 января 2021 года после подписание президентом.



Новый законопроект правящие "аграрии" инициировали после сообщений правоохранительных органов о коррупционном деле, в котором два руководителя коммерческих организаций подозреваются в связанных с лоббистской деятельностью преступлениях.



Проект был предоставлен Сейму на прошлой неделе. Инициированные правящей коалицией закон был принят в пятницу. "За" голосовал 61 депутат Сейма, "против" - 8, воздержались 26.Закон вступит в силу с 1 января 2021 года после подписание президентом.Новый законопроект правящие "аграрии" инициировали после сообщений правоохранительных органов о коррупционном деле, в котором два руководителя коммерческих организаций подозреваются в связанных с лоббистской деятельностью преступлениях.Проект был предоставлен Сейму на прошлой неделе. Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене отметила, что предлагается принять и перекрёстное декларирование лоббистской деятельности, и обязанность ассоциаций регистрироваться лоббистами, расширить определения лоббиста, включив в него и коммерческие ассоциации.



Согласно закону, лоббист - это физическое лицо, юридическое лицо или другая организация или подразделение, занимающаяся лоббистской деятельностью. Не считается лоббистской деятельностью деятельность публичных юридических лиц по охране общественных интересов.



Инициаторами данного законопроекта были более 30 депутатов, из которых большинство "аграрии" - лидер партии Рамунас Карбаускис, глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене, вице-председатель Сейма Арвидас Некрошюс и др.



Ранее в Сейме были попытки принять закон в новой редакции, подготовленной Министерством юстиции.



Дискуссия о Законе о лоббистской деятельности возобновилась после задержания правоохранительными органами Валдаса Суткуса, бывшего президента Литовской конфедерации бизнеса, и Мантаса Залаторюса, президента Ассоциации банков Литвы в конце прошлого года, и разразившегося после этого большого скандала в политический жизни страны. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Закон о лоббизме — статья прочитана 128 раз Комментарии