За мошенничество с деньгами Элины Быстрицкой осудили ее продюсера 🔊 Воспроизвести Фото: facebook.com







Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Ксению Рубцову (на фото справа), которая обманом завладела деньгами скончавшейся в прошлом году на 92-м году жизни Народной артистки Элине Быстрицкой (на фото слева).



По словам представителей прокуратуры, Ксения Рубцова осуждена по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она воспользовалась давними дружескими связями с известной актрисой театра и кино, злоупотребляя ее доверием и зная, что она нуждается в помощи, но у нее нет в России близких родственников.



Как пояснил По словам представителей прокуратуры, Ксения Рубцова осуждена по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она воспользовалась давними дружескими связями с известной актрисой театра и кино, злоупотребляя ее доверием и зная, что она нуждается в помощи, но у нее нет в России близких родственников.Как пояснил агентству "Интерфакс" осведомленный источник, речь идет об Элине Быстрицкой, известной зрителям по фильмам "Тихий Дон", "Добровольцы", "В мирные дни", "Неоконченная повесть" и другим. Ксения Рубцова была ее продюсером актрисы и в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года получила доверенность для денежного перевода за границу сестре актрисы. Эта доверенность помогла получить доступ к ее счетам, где хранилась крупная сумма денег. Впоследствии Рубцова сняла оттуда и потратила на личные нужды более 35 миллионов рублей (примерно 450 000 евро).



, что еще при жизни актрисы деньги уходили на помощь сестре: то на операцию для сына, то на строительство и обустройство особняка в Литве. Адвокат Шегельман подтверждал денежные переводы, но отрицал саму мысль о том, что на это ушло 38 миллионов рублей.



Элина Быстрицкая была удостоена звания народной артистки СССР еще в 1978 году, в 2006 году стала лауреатом премии правительства России в области культуры.



Источник: "Новые известия" "С уходом Элины Быстрицкой давний конфликт между ее родной сестрой Софией Шегельман и бывшим концертным директором Ксенией Рубцовой перерос в настоящую войну, - отмечает "Комсомольская правда" . - Ксения Рубцова подала гражданский иск на Софию Шегельман - речь идет о 10 тысячах долларов (около 650 тысяч рублей), которые та якобы позаимствовала у Ксении. Сама Шегельман этот факт отрицает. Более того, выступала со встречным обвинением: еще минувшей осенью написала заявление в полицию о пропаже денег с банковских счетов Быстрицкой". Защитники концертного директора заявляли , что еще при жизни актрисы деньги уходили на помощь сестре: то на операцию для сына, то на строительство и обустройство особняка в Литве. Адвокат Шегельман подтверждал денежные переводы, но отрицал саму мысль о том, что на это ушло 38 миллионов рублей.Элина Быстрицкая была удостоена звания народной артистки СССР еще в 1978 году, в 2006 году стала лауреатом премии правительства России в области культуры. Категории: культура, чп и криминал Ключевые слова: суд, деньги, Элина Быстрицкая — статья прочитана 167 раз Комментарии