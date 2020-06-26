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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Робот впервые сыграет главную роль в фильме
Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике. Это первый подобный случай в мире кино, сообщает ren.tv со ссылкой на THR.
Отмечается, что в фильме расскажут об ученом, который пытается создать совершенную молекулу ДНК. В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, он также помогает Эрике сбежать.
"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — прокомментировал продюсер проекта Сэма Хозе.
Режиссера фильма еще не выбрали, съемки начнутся в Европе в 2021 году. Бюджет ленты составит 70 миллионов долларов.
Категории: культура
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