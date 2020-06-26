Робот впервые сыграет главную роль в фильме 🔊 Воспроизвести Фото: © YouTube



Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике. Это первый подобный случай в мире кино, сообщает



Отмечается, что в фильме расскажут об ученом, который пытается создать совершенную молекулу ДНК. В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, он также помогает Эрике сбежать.



"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — прокомментировал продюсер проекта Сэма Хозе.



Режиссера фильма еще не выбрали, съемки начнутся в Европе в 2021 году. Бюджет ленты составит 70 миллионов долларов. Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике. Это первый подобный случай в мире кино, сообщает ren.tv со ссылкой на THR.Отмечается, что в фильме расскажут об ученом, который пытается создать совершенную молекулу ДНК. В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, он также помогает Эрике сбежать."В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — прокомментировал продюсер проекта Сэма Хозе.Режиссера фильма еще не выбрали, съемки начнутся в Европе в 2021 году. Бюджет ленты составит 70 миллионов долларов. Категории: культура Ключевые слова: робот, фильм — статья прочитана 155 раз Комментарии