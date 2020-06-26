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Вирус объел литовский общепит
Оборот розничной торговли в Литве (не учитывая продажи и ремонта автомобилей, предприятий общественного питания и напитков) за пять месяцев текущего года составил 4,642 млрд евро (без НДС) – на 2,5 проц. ниже (в сопоставимых ценах), чем в прошлом году в январе-мае.
Оборот предприятий питания и напитков в этом году составил 227,986 млн евро и в сопоставимых ценах был на 31,1 проц. ниже, чем в прошлом году в январе-мае, сообщил Департамент статистики.
Оборот розничных предприятий, торгующих продовольственными товарами, алкоголем и табаком, снизился за год на 0,1 проц. и составил 2,01 млрд евро, а предприятий, торгующих непродовольственными товарами, - на 0,8 проц. и составил 1,749 млрд евро. Оборот розничных предприятий, торгующих топливом - на 9,4 проц. и составил 882,294 млн евро.
Оборот предприятий розничной торговли (кроме предприятий по продаже и ремонту автомобилей, предприятий общественного питания и напитков) за месяц (май, по сравнению с апрелем) после ослабления карантина вырос на 17,5 проц. и составил 1 млрд евро, оборот предприятий питания и напитков - на 66,2 проц. и составил 39,256 млн евро.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: пандемия, общепит, Оборот розничной торговли
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