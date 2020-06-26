Коронавирусный список Литвы вырос до 1808 заболевших 🔊 Воспроизвести







За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1808, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.



В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровело 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.



От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 завозных случая.



За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557. В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровело 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 завозных случая.За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, коронавирус — статья прочитана 54 раза Комментарии