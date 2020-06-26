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Коронавирусный список Литвы вырос до 1808 заболевших





За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1808, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровело 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 завозных случая.

За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, коронавирус
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добавлена сегодня, 26 июня, 11:40

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