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Коронавирусный список Литвы вырос до 1808 заболевших
За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1808, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.
В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровело 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 завозных случая.
За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, коронавирус
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