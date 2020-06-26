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Президент Литвы обсудит с председателем ЕС долгосрочную финансовую программу

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: lrp.lt




Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу обсудит с председателем Европейского совета Чарльзом Мишелем финансовые перспективы Европейского союза.

"В беседе с Ч. Мишелем президент напомнит позицию Литвы в переговорах по вопросам долгосрочной финансовой программы и учреждения Фонда восстановления европейской экономики", - сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Он также добавил, что в беседе пойдет речь о приближающемся заседании Европейского совета, которое пройдет в июле.

Президент Литвы уже беседовал с различными чиновниками ЕС о долгосрочном бюджете и Фонде восстановления европейской экономики.
По мнению Г. Науседы, долгосрочная финансовая программа должна быть более амбициозной, больше средств должно пойти на политику общности и сельское хозяйство, следует стремиться к конвергенции прямых выплат фермерам.

Также президент подчеркнул, что следует обеспечить всем странам ЕС возможность воспользоваться Фондом восстановления европейской экономики, а для этого важно применять справедливые и объективные критерии в распределении средств.

Ранее сообщалось, что с учетом нового Фонда восстановления европейской экономики в 750 млрд евро бюджет Евросоюза составит 1,85 трлн евро.

Из Фонда восстановления европейской экономики Литве предлагается 6,3 млрд евро: 3,9 млрд евро субсидий и 2,4 млрд евро кредитов.

По предварительным данным, если данная программа будет принята, то из данного фонда и из бюджета ЕС в 2021-2027 годах Литва в целом получит свыше 17,7 млрд евро помощи ЕС, включая и потенциальные кредиты, или 15,3 млрд без учета кредитов.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Президент Литвы, Гитанас Науседа, Фонд восстановления европейской экономики
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добавлена сегодня, 26 июня, 10:20

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