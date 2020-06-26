Литва объявит конкурсы на строительство Rail Baltica почти на 0, 5 млрд евро 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: www.rail-baltica.lt







В рамках продолжающегося строительства железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica Литва начинает объявление конкурсов на строительство участка от Каунаса до Паневежиса, включая и строительство самого длинного в странах Балтии железнодорожного моста через реку Нерис рядом с городом Йонава.



По словам представителей литовской железнодорожной госкомпании Lietuvos gelezinkeliai, стоимость работ по строительству насыпи, инженерных сооружений и соединительных автодорог составит приблизительно 475 млн евро (без НДС), из них на строительство моста через реку Нерис пойдет более 67 млн евро. По словам представителей литовской железнодорожной госкомпании Lietuvos gelezinkeliai, стоимость работ по строительству насыпи, инженерных сооружений и соединительных автодорог составит приблизительно 475 млн евро (без НДС), из них на строительство моста через реку Нерис пойдет более 67 млн евро.



Он также добавил, что Литва просит у ЕС 201 млн евро на данный проект. Еще 202 млн евро из фондов ЕС Литва уже получила. ЕС финансирует 85 проц. стоимости проекта.



Мост в Йонаве







По словам К. Санковскиса, выделенные для строительства дороги Rail Baltica дотации ЕС должны быть использованы до 2023 года.



Общая сумма строительства участка дороги от Каунаса до границы с Латвией составляет 977 млн евро, до 85 проц. финансируется из средств ЕС.



Общая протяжённость железнодорожной магистрали Rail Baltica по территории трёх стран Балтии составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллин. Завершить строительство планируется до 2026 года.



"В настоящее время уже завершается разработка технических проектов участка от Каунаса до литовско-польской границы, завершены консультации со строительными предприятиями по поводу конкурсов о подряде", - сообщил Каролис Санковскис, генеральный директор государственной компании Lietuvos gelezinkeliu infrastrukturos, занимающейся вопросами инфраструктуры Литовских железных дорог и отвечающей за проект с литовской стороны.Он также добавил, что Литва просит у ЕС 201 млн евро на данный проект. Еще 202 млн евро из фондов ЕС Литва уже получила. ЕС финансирует 85 проц. стоимости проекта.По словам К. Санковскиса, выделенные для строительства дороги Rail Baltica дотации ЕС должны быть использованы до 2023 года.Общая сумма строительства участка дороги от Каунаса до границы с Латвией составляет 977 млн евро, до 85 проц. финансируется из средств ЕС.Общая протяжённость железнодорожной магистрали Rail Baltica по территории трёх стран Балтии составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллин. Завершить строительство планируется до 2026 года. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, конкурс, строительство, Rail Baltica — статья прочитана 122 раза Комментарии