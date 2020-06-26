Из жизни цветов и букашек 🔊 Воспроизвести







2020-й год при всей своей жестокости заставил нас заметить и то хорошее, что всегда было рядом с нами, но в суматохе дней мы его упорно не замечали.



А теперь мы стали видеть больше и лучше.



Так, корреспондент "Обзор" Ирина Беляева предлагает посмотреть не только в даль далёкую, но и себе под ноги.



На днях ей пришлось побыть недолго во дворе одного из клайпедских храмов, где она и сделала эти снимки.



- Зелёная букашка особенно эффектна. За шмелём охотилась очень долго, но он так и не присел на цветочек, - рассказывает Ирина. - Пришлось в полёте ловить…











2020-й год при всей своей жестокости заставил нас заметить и то хорошее, что всегда было рядом с нами, но в суматохе дней мы его упорно не замечали.А теперь мы стали видеть больше и лучше.Так, корреспондент "Обзор"предлагает посмотреть не только в даль далёкую, но и себе под ноги.На днях ей пришлось побыть недолго во дворе одного из клайпедских храмов, где она и сделала эти снимки.- Зелёная букашка особенно эффектна. За шмелём охотилась очень долго, но он так и не присел на цветочек, - рассказывает Ирина. - Пришлось в полёте ловить… Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: цветы, букашки — статья прочитана 92 раза Комментарии