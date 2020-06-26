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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из жизни цветов и букашек
2020-й год при всей своей жестокости заставил нас заметить и то хорошее, что всегда было рядом с нами, но в суматохе дней мы его упорно не замечали.
А теперь мы стали видеть больше и лучше.
Так, корреспондент "Обзор" Ирина Беляева предлагает посмотреть не только в даль далёкую, но и себе под ноги.
На днях ей пришлось побыть недолго во дворе одного из клайпедских храмов, где она и сделала эти снимки.
- Зелёная букашка особенно эффектна. За шмелём охотилась очень долго, но он так и не присел на цветочек, - рассказывает Ирина. - Пришлось в полёте ловить…
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
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