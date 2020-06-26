ЕК считает, что поправка о приоритете конституции нарушает международные обязательства РФ 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) считает, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства РФ. С соответствующим заявлением выступил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает



"Есть разные поправки Одна из них нам особенно интересна. Речь идет о поправке, которая ставит Конституцию России над международным правом и решениями международных судов. Эта поправка, по оценке Венецианской комиссии, не соответствует международным обязательствам РФ", - сказал он и отметил, что Брюссель "очень внимательно следит" за процессом в Москве. "Мы надеемся и ожидаем, что Россия сохранит легальные рамки, которые обеспечат выполнение ею своих международных обязательств", - добавил он. Еврокомиссия (ЕК) считает, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства РФ. С соответствующим заявлением выступил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС "Есть разные поправки Одна из них нам особенно интересна. Речь идет о поправке, которая ставит Конституцию России над международным правом и решениями международных судов. Эта поправка, по оценке Венецианской комиссии, не соответствует международным обязательствам РФ", - сказал он и отметил, что Брюссель "очень внимательно следит" за процессом в Москве. "Мы надеемся и ожидаем, что Россия сохранит легальные рамки, которые обеспечат выполнение ею своих международных обязательств", - добавил он. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя доклад Венецианской комиссии, подчеркнул, что приоритет российской конституции нисколько не означает прекращения международных обязательств Москвы, поскольку РФ добровольно подписывает только те договоры, которые не противоречат основному закону и ратифицированы в соответствии с ним. Также министр указал, что нормы о примате национального законодательства над международным существуют в таких странах, как Великобритания и Германия.



Право Москвы на собственное конституционное строительство признал, отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. "Насколько я знаю, Россия не член Евросоюза, и когда мы говорим про конституцию, то у нее есть свои внутренние дела и порядок. Когда речь идет о международных отношениях России, которые могут влиять на ЕС, то мы можем что-то сказать. Но по вопросу о том, должно ли быть ограничение президентских сроков, Евросоюз не должен что-либо говорить просто потому, что у нас другие нормы", - сказал он.



О поправках в конституцию



В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.



После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.



Документ в том числе закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет в основном законе роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.



Общероссийское голосование



Общероссийское голосование началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". ТАСС Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, Путин, поправки, конституция, Еврокомиссия, Право География: Россия — статья прочитана 206 раз Комментарии