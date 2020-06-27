Американских подводников подставила женщина 🔊 Воспроизвести Фото: REUTERS/Jennifer Spinner/U.S. Navy



Американские подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», которые охотятся за российскими подводными крейсерами, оказались бракованными. Этот скандал стал одним из самых громких в ВМС США за последнее время. Все дело в качестве специального металлического сплава, из которого делаются корпуса лодок. Что с ним не так – и чем это угрожает американскому флоту?



На этой неделе стало известно, что австралийско-американская компания Bradken, основной поставщик высокопрочной стали для подлодок ВМС США, десятилетиями поставляла некачественный сплав. Как свидетельствуют судебные документы, этот сплав используется для производства корпусов атомных многоцелевых подводных лодок верфями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. На этих верфях строятся американские АПЛ класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния». В задачу этих АПЛ входит, в частности, слежение и при необходимости уничтожение российских подводных ракетоносцев, носителей ядерных баллистических ракет. Bradken Inc – дочерняя компания Hitachi Construction Machinery, ведущего поставщика ВМС США высокопрочных марок стали. Американские подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», которые охотятся за российскими подводными крейсерами, оказались бракованными. Этот скандал стал одним из самых громких в ВМС США за последнее время. Все дело в качестве специального металлического сплава, из которого делаются корпуса лодок. Что с ним не так – и чем это угрожает американскому флоту?На этой неделе стало известно, что австралийско-американская компания Bradken, основной поставщик высокопрочной стали для подлодок ВМС США, десятилетиями поставляла некачественный сплав. Как свидетельствуют судебные документы, этот сплав используется для производства корпусов атомных многоцелевых подводных лодок верфями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. На этих верфях строятся американские АПЛ класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния». В задачу этих АПЛ входит, в частности, слежение и при необходимости уничтожение российских подводных ракетоносцев, носителей ядерных баллистических ракет. Bradken Inc – дочерняя компания Hitachi Construction Machinery, ведущего поставщика ВМС США высокопрочных марок стали.



Томас называли «экспертом мирового уровня». Она была награждена государственной премией за разработку процедуры по изготовлению технически сложных сплавов для военно-морского флота. На допросе у федерального следователя Томас признала, что изменения в документах, фиксирующих результаты испытаний металла, внесены ее почерком, но она не думала, что «намеренно фальсифицировала результаты теста и не имела мотива для изменения результатов». Однако на другом допросе она признала, что у той или иной отливки был низкий предел текучести и ее никогда не следовало отправлять на верфь.



Как пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко, предел текучести – очень важный показатель для металла. Чем более высок предел текучести, тем большей прочностью обладает сплав и тем большее забортное давление может выдерживать подводная лодка. Следовательно, от предела текучести сплава зависит предельная глубина погружения подводной лодки, а это прямо влияет на ее способность выполнить боевую задачу. Если верить обвинениям в адрес верфи, реальная текучесть сплавов, из которых делали АПЛ, была ниже, чем заложенная в проекте, а соответствующие документы были фальсифицированы.



«Металлы с разным пределом текучести используются в различных сферах при неодинаковых условиях эксплуатации. Возможно, для надводного кораблестроения эта текучесть подойдет, а для подводного, где может быть совершенно другое давление, не пойдет. Томас могла добросовестно заблуждаться. Мне сложно представить, что там оперировали враги народа, агенты японской и британской разведок, как у нас было в 37-м году», – сказал Шеповаленко.



Прокурор Брайан Моран заявил, что из-за действий Bradken под угрозой оказались «моряки ВМС и их операции».



Прокурор подчеркнул, что «государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций». В тех случаях, когда мошенничество выявлено, компании «должны быть полностью откровенны с правительством», сказал он.



Моран заверил, что ВМС США «предпринял обширные шаги для обеспечения безопасной эксплуатации затронутых подводных лодок», эти меры приведут к увеличению затрат и технического обслуживания. «Наше соглашение с компанией направлено на то, чтобы они улучшили свои процедуры и сообщили своим аналогичным компаниям о том, как их системы не смогли обнаружить мошенничество», – подчеркнул Моран.



По словам Морана, руководство Bradken, обнаружив в 2017 году фальсифицированные данные, ввело в заблуждение флот о масштабах и характере мошенничества. Министерство юстиции обвинило корпорацию в том, что она не выявила многие фальсифицированные результаты испытаний и не раскрыла признаки преднамеренного мошенничества.



По соглашению об отсрочке судебного преследования Bradken заплатила 10,5 млн долларов. В течение трех лет государство должно отозвать иск к компании. В Bradken выразили сожаление о том, «что наш внутренний контроль был недостаточным для более раннего выявления проблемы». «Сотрудник действовал без ведома руководства», – говорится в заявлении компании.



Как рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности бывший командир отделения БЧ-5 подводной лодки проекта 641, качество металла напрямую влияет на износ корпуса. «Основу подводной лодки составляет прочный корпус. Если материал окажется некачественным (например, из-за минеральных добавок), то в месте сварочных швов может возникнуть чрезмерное напряжение, и это спровоцирует более интенсивный процесс старения корпуса», – пояснил источник. По мнению подводника, из-за некачественного материала существует вероятность искривления шахт пусковых установок и торпедных аппаратов в результате тяжелых условий эксплуатации, а это повлияет на боеготовность лодки.



Председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин согласен, что некачественный металл – это путь к катастрофе, будь то производство подлодок, самолетов или автомобилей. «У нас толщина прочного корпуса подводных лодок порядка 50 миллиметров. Например, для «Курска» эту сталь специально разрабатывал ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», – рассказал Курдин газете ВЗГЛЯД.



Шеповаленко добавляет, что из обнародованных материалов дела неизвестно, «в какой степени металл был некачественным и насколько были нарушены нормативы». В связи с тем, что американские подлодки продолжают нести боевое дежурство и о проблемах с корпусами ничего не известно, то поставляемый на верфи металл вряд ли был совершенно некачественным. «Чтобы рассуждать о надежности корпусов американских лодок предметно, надо знать нарушения в процентах от нормы. Если не очень сильно нарушили и в эксплуатации лодки не проваливались на запредельных глубинах – значит, все нормально, пускай эксплуатируются дальше. Просто вместо, условно говоря, 35 лет, подлодка прослужит 25-30 лет. Можно варьировать сроки службы и межремонтных периодов», – считает Шеповаленко.



Эксперт выразил надежду, что американцы преодолеют возникшие трудности с корпусами подлодок. «Я не вижу большой проблемы в произошедшем. Кого-то накажут, кого-то из поставщиков Пентагон внесет в черный список», – предположил Шеповаленко.



По мнению президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, некачественный металл корпуса подлодки не позволит ей погружаться на глубины, предусмотренные техническими данными. «Если американские подводные лодки рассчитаны на погружение на глубину порядка 400 метров, а рабочая глубина составляет 250-300, то надо вводить ограничения», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.



Эксперт пояснил, что некачественный металл не рассчитан выдерживать давление больших глубин, и лодка может погибнуть, потому что «просто будет раздавлена».



В боевых условиях некачественный металл повышает уязвимость субмарин от взрывов. «При качественном металле, который рассчитан на определенные параметры давления динамического воздействия, взрыв того или иного количества взрывчатого вещества на определенном удалении не приведет к разрушению корпуса подводной лодки, и она будет боеспособна. А некачественный металл существенно повышает радиус поражения американских подводных лодок от взрыва донных мин, глубинных бомб», – предупредил эксперт.



Сивков добавил, что некачественный корпус повышает вероятность гибели подводной лодки в результате попадания противолодочных торпед. «При качественном металле даже взрыв боевой части легких противолодочных торпед приведет к разрушению подлодки в каком-то отсеке, а не к обширным разрушениям, и подлодка даже сможет вернуться на базу», – пояснил собеседник.



При некачественном металле в обшивке подлодки разрушения могут более обширными, и субмарина «быстрее погибнет». «Из-за некачественного металла снижается боевая устойчивость американских подводных лодок. В целом это существенно снижает боевые возможности подлодок США», – уверен Сивков.



Авторы: Андрей Резчиков, Дарья Дюко для издания



Детали не раскрываются по соображениям секретности. Но предполагаемое мошенничество, как заявляется, затронуло значительный процент отливок для корпусов. Минюст США возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора по металлургии Bradken Элейн Томас, которая сейчас находится на пенсии. Как установили следователи, женщина в течение трех десятилетий – с 1985 по 2017 год – фальсифицировала результаты лабораторных исследований, которые и должны подтверждать характеристики сплавов. Как сообщает Military.com, брак производился на литейном заводе в Такоме (штат Вашингтон).Томас называли «экспертом мирового уровня». Она была награждена государственной премией за разработку процедуры по изготовлению технически сложных сплавов для военно-морского флота. На допросе у федерального следователя Томас признала, что изменения в документах, фиксирующих результаты испытаний металла, внесены ее почерком, но она не думала, что «намеренно фальсифицировала результаты теста и не имела мотива для изменения результатов». Однако на другом допросе она признала, что у той или иной отливки был низкий предел текучести и ее никогда не следовало отправлять на верфь.Как пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко, предел текучести – очень важный показатель для металла. Чем более высок предел текучести, тем большей прочностью обладает сплав и тем большее забортное давление может выдерживать подводная лодка. Следовательно, от предела текучести сплава зависит предельная глубина погружения подводной лодки, а это прямо влияет на ее способность выполнить боевую задачу. Если верить обвинениям в адрес верфи, реальная текучесть сплавов, из которых делали АПЛ, была ниже, чем заложенная в проекте, а соответствующие документы были фальсифицированы.«Металлы с разным пределом текучести используются в различных сферах при неодинаковых условиях эксплуатации. Возможно, для надводного кораблестроения эта текучесть подойдет, а для подводного, где может быть совершенно другое давление, не пойдет. Томас могла добросовестно заблуждаться. Мне сложно представить, что там оперировали враги народа, агенты японской и британской разведок, как у нас было в 37-м году», – сказал Шеповаленко.Прокурор Брайан Моран заявил, что из-за действий Bradken под угрозой оказались «моряки ВМС и их операции».Прокурор подчеркнул, что «государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций». В тех случаях, когда мошенничество выявлено, компании «должны быть полностью откровенны с правительством», сказал он.Моран заверил, что ВМС США «предпринял обширные шаги для обеспечения безопасной эксплуатации затронутых подводных лодок», эти меры приведут к увеличению затрат и технического обслуживания. «Наше соглашение с компанией направлено на то, чтобы они улучшили свои процедуры и сообщили своим аналогичным компаниям о том, как их системы не смогли обнаружить мошенничество», – подчеркнул Моран.По словам Морана, руководство Bradken, обнаружив в 2017 году фальсифицированные данные, ввело в заблуждение флот о масштабах и характере мошенничества. Министерство юстиции обвинило корпорацию в том, что она не выявила многие фальсифицированные результаты испытаний и не раскрыла признаки преднамеренного мошенничества.По соглашению об отсрочке судебного преследования Bradken заплатила 10,5 млн долларов. В течение трех лет государство должно отозвать иск к компании. В Bradken выразили сожаление о том, «что наш внутренний контроль был недостаточным для более раннего выявления проблемы». «Сотрудник действовал без ведома руководства», – говорится в заявлении компании.Как рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности бывший командир отделения БЧ-5 подводной лодки проекта 641, качество металла напрямую влияет на износ корпуса. «Основу подводной лодки составляет прочный корпус. Если материал окажется некачественным (например, из-за минеральных добавок), то в месте сварочных швов может возникнуть чрезмерное напряжение, и это спровоцирует более интенсивный процесс старения корпуса», – пояснил источник. По мнению подводника, из-за некачественного материала существует вероятность искривления шахт пусковых установок и торпедных аппаратов в результате тяжелых условий эксплуатации, а это повлияет на боеготовность лодки.Председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин согласен, что некачественный металл – это путь к катастрофе, будь то производство подлодок, самолетов или автомобилей. «У нас толщина прочного корпуса подводных лодок порядка 50 миллиметров. Например, для «Курска» эту сталь специально разрабатывал ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», – рассказал Курдин газете ВЗГЛЯД.Шеповаленко добавляет, что из обнародованных материалов дела неизвестно, «в какой степени металл был некачественным и насколько были нарушены нормативы». В связи с тем, что американские подлодки продолжают нести боевое дежурство и о проблемах с корпусами ничего не известно, то поставляемый на верфи металл вряд ли был совершенно некачественным. «Чтобы рассуждать о надежности корпусов американских лодок предметно, надо знать нарушения в процентах от нормы. Если не очень сильно нарушили и в эксплуатации лодки не проваливались на запредельных глубинах – значит, все нормально, пускай эксплуатируются дальше. Просто вместо, условно говоря, 35 лет, подлодка прослужит 25-30 лет. Можно варьировать сроки службы и межремонтных периодов», – считает Шеповаленко.Эксперт выразил надежду, что американцы преодолеют возникшие трудности с корпусами подлодок. «Я не вижу большой проблемы в произошедшем. Кого-то накажут, кого-то из поставщиков Пентагон внесет в черный список», – предположил Шеповаленко.По мнению президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, некачественный металл корпуса подлодки не позволит ей погружаться на глубины, предусмотренные техническими данными. «Если американские подводные лодки рассчитаны на погружение на глубину порядка 400 метров, а рабочая глубина составляет 250-300, то надо вводить ограничения», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.Эксперт пояснил, что некачественный металл не рассчитан выдерживать давление больших глубин, и лодка может погибнуть, потому что «просто будет раздавлена».В боевых условиях некачественный металл повышает уязвимость субмарин от взрывов. «При качественном металле, который рассчитан на определенные параметры давления динамического воздействия, взрыв того или иного количества взрывчатого вещества на определенном удалении не приведет к разрушению корпуса подводной лодки, и она будет боеспособна. А некачественный металл существенно повышает радиус поражения американских подводных лодок от взрыва донных мин, глубинных бомб», – предупредил эксперт.Сивков добавил, что некачественный корпус повышает вероятность гибели подводной лодки в результате попадания противолодочных торпед. «При качественном металле даже взрыв боевой части легких противолодочных торпед приведет к разрушению подлодки в каком-то отсеке, а не к обширным разрушениям, и подлодка даже сможет вернуться на базу», – пояснил собеседник.При некачественном металле в обшивке подлодки разрушения могут более обширными, и субмарина «быстрее погибнет». «Из-за некачественного металла снижается боевая устойчивость американских подводных лодок. В целом это существенно снижает боевые возможности подлодок США», – уверен Сивков.Авторы: Андрей Резчиков, Дарья Дюко для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, женщины, ВМФ, подлодки — статья прочитана 62 раза Комментарии