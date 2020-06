Вирус может уничтожить до ста часовых марок Швейцарии 🔊 Воспроизвести Элитные бренды пережили этот шторм намного лучше остальных марок часов из Швейцарии. Keystone



Как сообщает швейцарская газета NZZ am Sonntag коронавирусный кризис может стать причиной гибели до ста швейцарских часовых брендов, По словам эксперта, разговор с которым опубликовало это популярное и авторитетное издание правоцентристского либерального характера, часовое производство из-за пандемии в Швейцарии резко замедлилось, к тому же буквально рухнули все важнейшие для Швейцарии и ее часовой индустрии экспортные рынки.



Остается открытым и вопрос о том, вернутся ли в Швейцарию туристы из богатых страны и с покупательной способностью. Часовая промышленность Швейцарии, как отмечает газета, «попала в идеальный шторм». Исключение пока составляют только элитные бренды, которые пережили этот шторм намного лучше остальных. Такие марки, как Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe или Richard Mille не зависят от массовых продаж.



Напротив, эти элитные бренды целенаправленно контролируют производство, искусственно создавая дефицит на рынке. В результате возникают ажиотаж и самые настоящие очереди, в которые встают люди, желающие отдать сотни тысяч за самые востребованные модели, причем за право получить часы своей мечты немедленно они готовы платить даже очень большие наценки.



«Даже в эпоху коронавирусной пандемии цены тут практически не упали», — рассказывает газете NZZ am Sonntag Рене Вебер (René Weber), аналитик банка Vontobel. «На таких платформах, как Chronext, неношеные Rolex Daytona все также стоят гораздо больше 20 000 франков». Однако другие бренды сполна ощутили на себе последствия сначала политических волнений в Гонконге, на ключевом для швейцарской часовой индустрии азиатском рынке, а потом и пандемии.



В августе 2019 года после вспышки гражданских протестов объем часового экспорта в Гонконг уже практически обрушился, а потом его окончательно добила в 2020 году пандемия. Люди не были в такой ситуации расставаться со значительными суммами денег, склонность к потреблению исчезла, а затем провис и глобальный экспорт, тем более, что туристы, которые обычно приезжают в Швейцарию и едут потом домой с часами швейцарского производства, в Конфедерации до сих пор так и не появились (Шенгенская зона закрыта пока для въезда граждан из третьих стран).



Как говорит Рене Вебер «в стране существуют приблизительно 600 часовых марок, из них от 50 до 100 маркам будет по меньшей мере очень трудно пережить этот кризис». Особому риску подвергаются мелкие независимые бренды, которые не принадлежат к таким компаниям, как Swatch Group, Richemont или LVMH. Аналитик ожидает, что по итогам 2020 года экспорт часов из Швейцарии сократится на 30%, а что касается продаж в самой Швейцарии, то он прогнозирует снижение их объемов на 40-50%.



Не останется в стороне и сектор розничной торговли. «Такие крупные игроки, как Bucherer, Gübelin или Kirchhofer в целом могут особенно не волноваться, у них за плечами череда удачных лет, им удалось накопить значительные резервы. А вот будущее небольших бутиков, которые в основном живут за счет толп туристов, ежегодно приезжающих в Люцерн и Интерлакен, выглядит куда мрачнее, ведь развитой системой онлайн-продаж они не располагают, а теперь исчезли и туристы, их основные клиенты», — резюмирует аналитик Рене Вебер.