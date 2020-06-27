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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Домашние питомцы могут стать причиной второй волны эпидемии CoViD-19
Учёные призвали исследовать эти риски раньше, чем человечество победит пандемию, сообщает ЛАЙФ.
Даже когда человечество полностью победит коронавирусную инфекцию, вторую волну эпидемии в мире смогут вызвать домашние животные, если окажется, что они могут быть "резервуарами" для вируса SARS-CoV-2. Об этом заявили специалисты Университетского колледжа Лондона.
— Нам необходимо разработать стратегию эпиднадзора, чтобы избежать внезапной вспышки заболевания среди животных, которая может представлять угрозу не только для них, но и для здоровья людей, — цитирует одного из учёных Daily Mail.
Специалисты призвали тщательно изучить вопрос восприимчивости различных видов животных к CoViD-19 и способы передачи вируса другим живым существам. Учёные считают, что если проигнорировать эти исследования, то домашние питомцы станут серьёзной угрозой для всех санитарно-эпидемиологических мер, принимаемых в мире для борьбы с пандемией.
Как ранее сообщал Лайф, в мае в России зафиксировали первый случай заражения кошки коронавирусной инфекцией. Четвероногую отправили на карантин и заявили, что причин для ввода каких-либо мер в отношении животных нет.
life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: животные, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
Комментарии
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Скорее всего про это нельзя писать?
Смысл был такой что написанное чушь.
Лишнее доказательство того что капитализм - это смерть человечества. Во-первых потому что научный и социальный прогресс возможен только при постоянном росте численности населения Земли. Во-вторых потому что рост численности населения должен привести к тому что мы выйдем за пределы Земли, как говорил Циолковский человечество не останется вечно на Земле, вся логика Жизни подталкивает именно к этому - распространению биосферы Земли за пределы нашей платнеты. Именно человек должен распространить Жизнь за пределы Земли, потому что ни один другой живой организм на планете на это не способен.
Но капитал похоже от этой миссии человечества отказался и в конце прошлого века затормозил разработки в космической отрасли и начал накачивать деньгами сферу ИТ технологий для контроля за населением, для создания для людей вместо реальной жизни виртуальной реальности - Матрицы.
www.youtube.com/watch?v=Y8SBdwzeg84
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