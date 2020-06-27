Домашние питомцы могут стать причиной второй волны эпидемии CoViD-19 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Учёные призвали исследовать эти риски раньше, чем человечество победит пандемию, сообщает



Даже когда человечество полностью победит коронавирусную инфекцию, вторую волну эпидемии в мире смогут вызвать домашние животные, если окажется, что они могут быть "резервуарами" для вируса SARS-CoV-2. Об этом заявили специалисты Университетского колледжа Лондона.



— Нам необходимо разработать стратегию эпиднадзора, чтобы избежать внезапной вспышки заболевания среди животных, которая может представлять угрозу не только для них, но и для здоровья людей, — цитирует одного из учёных Daily Mail.



Специалисты призвали тщательно изучить вопрос восприимчивости различных видов животных к CoViD-19 и способы передачи вируса другим живым существам. Учёные считают, что если проигнорировать эти исследования, то домашние питомцы станут серьёзной угрозой для всех санитарно-эпидемиологических мер, принимаемых в мире для борьбы с пандемией.



Как ранее сообщал Лайф, в мае в России зафиксировали первый случай заражения кошки коронавирусной инфекцией. Четвероногую отправили на карантин и заявили, что причин для ввода каких-либо мер в отношении животных нет. Учёные призвали исследовать эти риски раньше, чем человечество победит пандемию, сообщает ЛАЙФ Даже когда человечество полностью победит коронавирусную инфекцию, вторую волну эпидемии в мире смогут вызвать домашние животные, если окажется, что они могут быть "резервуарами" для вируса SARS-CoV-2. Об этом заявили специалисты Университетского колледжа Лондона.— Нам необходимо разработать стратегию эпиднадзора, чтобы избежать внезапной вспышки заболевания среди животных, которая может представлять угрозу не только для них, но и для здоровья людей, — цитирует одного из учёных Daily Mail.Специалисты призвали тщательно изучить вопрос восприимчивости различных видов животных к CoViD-19 и способы передачи вируса другим живым существам. Учёные считают, что если проигнорировать эти исследования, то домашние питомцы станут серьёзной угрозой для всех санитарно-эпидемиологических мер, принимаемых в мире для борьбы с пандемией.Как ранее сообщал Лайф, в мае в России зафиксировали первый случай заражения кошки коронавирусной инфекцией. Четвероногую отправили на карантин и заявили, что причин для ввода каких-либо мер в отношении животных нет. life.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: животные, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 200 раз Комментарии