Svenska Dagbladet Швеция : вот почему экстраверты счастливее интровертов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Вячеслав Бобков



Исследования уже давно показали, что экстраверты в целом счастливее интровертов. Но когда интровертов заставили немного побыть экстравертами, они тоже сделались счастливее. Этому есть несколько объяснений.



Открыт, разговорчив, любит новые знакомства. Рад быть в центре внимания.



Некоторые качества и типы личности в нашем обществе ценятся выше других. Речь идет об элементарной общительности и коммуникабельности. И здесь у экстравертов ощутимое преимущество. Несколько десятилетий исследований убедительно свидетельствуют: экстраверты, как правило, счастливее интровертов.



«Экстраверсия тесно связана со счастьем. Чем больше человек «экстра», тем он счастливее. Социальные контакты настолько важны для счастья, что, если больше общаться, станешь счастливее. В пользу этого говорят многие исследования», — говорит профессор психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде и автор нескольких книг о счастье Соня Любомирски (Sonja Lyubomirsky). Открыт, разговорчив, любит новые знакомства. Рад быть в центре внимания.Некоторые качества и типы личности в нашем обществе ценятся выше других. Речь идет об элементарной общительности и коммуникабельности. И здесь у экстравертов ощутимое преимущество. Несколько десятилетий исследований убедительно свидетельствуют: экстраверты, как правило, счастливее интровертов.«Экстраверсия тесно связана со счастьем. Чем больше человек «экстра», тем он счастливее. Социальные контакты настолько важны для счастья, что, если больше общаться, станешь счастливее. В пользу этого говорят многие исследования», — говорит профессор психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде и автор нескольких книг о счастье Соня Любомирски (Sonja Lyubomirsky).



От этого страдают не только сами интроверты — мы все упускаем массу преимуществ интроверсии, писала она.



А дальше будто трубу прорвало. Книга стала бестселлером, за ней посыпались другие на ту же тему, расцвели буйным цветом блоги и группы для интровертов. Разгорелось целое народное движение. Если ты интроверт, это вовсе не значит, что ты какой-то со странностями. Стало нормальным отказываться от приглашений на вечеринки, предпочитая им затворничество с новым сериалом.



Но факт остается фактом: связь между экстраверсией и счастьем сильна. Но дело, кажется, не в черте характера, а в нашем поведении. Несколько новых исследований в этой области показывают, что интровертам тоже пойдет на пользу социальная активность.



Сперва ученые изучили личность, здоровье и благополучие 131 участника. Затем Соня Любомирски и ее коллега попросили половину из них побыть настолько экстравертами, насколько это возможно. Целую неделю они старались быть спонтанными, разговорчивыми и отстаивать свою точку зрения. Всё это время им постоянно об этом напоминали.



Другую же половину попросили побыть спокойными, замкнутыми и сдержанными. Через неделю группы поменялись. Их счастье и благополучие снова проверили.



Выяснилось, что когда участникам приходилось быть экстравертами, их психологическое самочувствие улучшалось, они испытывали больше радости от общения — даже те, кто от природы интроверт. Эффект, отметили исследователи, был тем сильнее, чем дальше человек в обычной жизни от экстравертов.



И наоборот: в течение недели вынужденной замкнутости их благополучие уменьшалось.



«Мы увидели самый большой эффект за все время исследований», — говорит Соня Любомирски.



Так что, возможно, интроверты могут стать счастливее, чаще проявляя инициативу, но без фанатизма. В другом новом подобном исследовании, где участникам предложили неделю побыть экстравертами, тоже обнаружился положительный эмоциональный эффект.



Но к самым замкнутым интровертам это не относится — они, наоборот, испытывали целую гамму негативных эмоций и чувствовали себя совершенно измотанными.



Соня Любомирски считает, что дело в количестве экстраверсии. В ее исследовании напоминания участникам приходили по три раза в неделю, а во втором исследовании — по несколько штук ежедневно и к тому же на мобильный телефон.



«Нашим участникам не надо было быть экстравертами каждую минуту. Они были вольны выбирать, где и когда — например, побольше пообщаться за обедом. Если бы мы попросили их побыть экстравертами по часу в день, уверена, что они сильнее мучились бы», — говорит она.



Так почему же интроверты, как правило, не так счастливы? Возможно, все из-за того, что экстраверсия выше ценится в нашей культуре, ведь она дает лучшую работу и больше друзей.



Но не исключено, что это связано с тем, что исторически мы выживали благодаря социальным контактам, говорит Соня Любомирски. Например, целый ряд исследований показывает, что одиночество, как эмоциональное, так и реальное, отрицательным образом сказывается на физическом и психическом благополучии.



Еще одна любопытная деталь из другого исследования Любомирски — это что экстраверты оказались энергичнее, и уровень энергии тоже коррелирует с уровнем счастья.



«Экстравертам приходится быть энергичнее и чаще проявлять инициативу. Я думаю, это потому, что у экстравертов больше социальных контактов, они укрепляют свои социальные отношения и заводят новых друзей. А чувство близости — важное слагаемое счастья».



Автор: Därför är extroverta lyckligare än introverta для Svenska Dagbladet, Швеция, перевод Но несколько лет назад интровертов реабилитировали. В своей книге «Интроверты. Как использовать особенности своего характера» бывший юрист Сьюзан Кейн (Susan Cain) написала, что это общество вынуждает интровертов становиться экстравертами.От этого страдают не только сами интроверты — мы все упускаем массу преимуществ интроверсии, писала она.А дальше будто трубу прорвало. Книга стала бестселлером, за ней посыпались другие на ту же тему, расцвели буйным цветом блоги и группы для интровертов. Разгорелось целое народное движение. Если ты интроверт, это вовсе не значит, что ты какой-то со странностями. Стало нормальным отказываться от приглашений на вечеринки, предпочитая им затворничество с новым сериалом.Но факт остается фактом: связь между экстраверсией и счастьем сильна. Но дело, кажется, не в черте характера, а в нашем поведении. Несколько новых исследований в этой области показывают, что интровертам тоже пойдет на пользу социальная активность.Сперва ученые изучили личность, здоровье и благополучие 131 участника. Затем Соня Любомирски и ее коллега попросили половину из них побыть настолько экстравертами, насколько это возможно. Целую неделю они старались быть спонтанными, разговорчивыми и отстаивать свою точку зрения. Всё это время им постоянно об этом напоминали.Другую же половину попросили побыть спокойными, замкнутыми и сдержанными. Через неделю группы поменялись. Их счастье и благополучие снова проверили.Выяснилось, что когда участникам приходилось быть экстравертами, их психологическое самочувствие улучшалось, они испытывали больше радости от общения — даже те, кто от природы интроверт. Эффект, отметили исследователи, был тем сильнее, чем дальше человек в обычной жизни от экстравертов.И наоборот: в течение недели вынужденной замкнутости их благополучие уменьшалось.«Мы увидели самый большой эффект за все время исследований», — говорит Соня Любомирски.Так что, возможно, интроверты могут стать счастливее, чаще проявляя инициативу, но без фанатизма. В другом новом подобном исследовании, где участникам предложили неделю побыть экстравертами, тоже обнаружился положительный эмоциональный эффект.Но к самым замкнутым интровертам это не относится — они, наоборот, испытывали целую гамму негативных эмоций и чувствовали себя совершенно измотанными.Соня Любомирски считает, что дело в количестве экстраверсии. В ее исследовании напоминания участникам приходили по три раза в неделю, а во втором исследовании — по несколько штук ежедневно и к тому же на мобильный телефон.«Нашим участникам не надо было быть экстравертами каждую минуту. Они были вольны выбирать, где и когда — например, побольше пообщаться за обедом. Если бы мы попросили их побыть экстравертами по часу в день, уверена, что они сильнее мучились бы», — говорит она.Так почему же интроверты, как правило, не так счастливы? Возможно, все из-за того, что экстраверсия выше ценится в нашей культуре, ведь она дает лучшую работу и больше друзей.Но не исключено, что это связано с тем, что исторически мы выживали благодаря социальным контактам, говорит Соня Любомирски. Например, целый ряд исследований показывает, что одиночество, как эмоциональное, так и реальное, отрицательным образом сказывается на физическом и психическом благополучии.Еще одна любопытная деталь из другого исследования Любомирски — это что экстраверты оказались энергичнее, и уровень энергии тоже коррелирует с уровнем счастья.«Экстравертам приходится быть энергичнее и чаще проявлять инициативу. Я думаю, это потому, что у экстравертов больше социальных контактов, они укрепляют свои социальные отношения и заводят новых друзей. А чувство близости — важное слагаемое счастья».Автор: Därför är extroverta lyckligare än introverta для Svenska Dagbladet, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: психология, аналитика, исследование — статья прочитана 146 раз Комментарии