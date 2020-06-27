Загрузка... Ученые изобрели средство ускоренного восстановления после инсульта 🔊 Воспроизвести ©Harmony Bionics



Разработка HARMONY Bionics из Остина, штат Техас, экзоскелет Harmony SHR поможет людям, перенесшим инсульт. Им будет проще вернуть нервные функции после паралича верхней части тела, пишет



Шарнирные «руки» экзоскелета фиксируются на руках пациента в сидячем положении, поддерживают вес и способствуют выполнению комплекса заложенных в систему индивидуально разработанных упражнений, имитирующих повседневные задачи. Робот помогает нервной системе «вспоминать» привычные функции. Он облегчит жизнь не только пациентам, но и терапевтам. До изобретения новинки все манипуляции приходилась проводить вручную. Разработка HARMONY Bionics из Остина, штат Техас, экзоскелет Harmony SHR поможет людям, перенесшим инсульт. Им будет проще вернуть нервные функции после паралича верхней части тела, пишет ПРОФИЛЬ со ссылкой на «Популярная Механика».Шарнирные «руки» экзоскелета фиксируются на руках пациента в сидячем положении, поддерживают вес и способствуют выполнению комплекса заложенных в систему индивидуально разработанных упражнений, имитирующих повседневные задачи. Робот помогает нервной системе «вспоминать» привычные функции. Он облегчит жизнь не только пациентам, но и терапевтам. До изобретения новинки все манипуляции приходилась проводить вручную. За сеанс пациент сможет выполнить гораздо большее количество повторений, что существенно увеличит скорость восстановления. В систему также можно заложить «отражение» работы здоровой руки пациента, врача или другого робота. Новинка совмещает в себе роли терапевта и личного тренера.



Ранее «Профиль» писал о создании мягких роботизированных материалов. Разработка способна изгибаться и перемещаться при попадании света, а так же изменять свойства сеток – отталкивать или притягивать воду. Предполагается, что новый материал будут использовать при извлечении сгустков крови из мозга после инсульта, очистке воды и проверке батарей, мембран и реакторов. Загрузка... profile.ru Категории: технологии, здоровье Ключевые слова: лечение, инсульт, аппарат — статья прочитана 142 раза Комментарии