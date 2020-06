Forbes США : странная и тревожная война беспилотников на Кавказе 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, РИА Новости



Издание Forbes пишет о войне дронов в Нагорном Карабахе. Тихо тлевший с 1990-х годов конфликт из-за этой территории, стоивший Армении и Азербайджану десятки тысяч жизней, вновь обострился в 2016 году. Тогда стороны начали использовать БПЛА и с тех пор периодически применяют их против друг друга.



На Кавказе набирает обороты забытая война, участники которой вооружаются все более передовыми беспилотниками для ведения разведки и нанесения ударов. Тревожные последствия такой войны могут выйти далеко за пределы этого маленького уголка Евразии.



После распада Советского Союза вспыхнул конфликт между получившими независимость Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Этот населенный армянами анклав по закону является частью Азербайджана. Когда Армения в ходе боевых действий в 1994 году получила контроль над этой территорией, при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимым государством с названием Арцах, но не смог получить международное признание, и многие до сих пор считают его частью Азербайджана. Конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арцахом с его покровительницей Арменией с другой тихо тлеет по сей день. На Кавказе набирает обороты забытая война, участники которой вооружаются все более передовыми беспилотниками для ведения разведки и нанесения ударов. Тревожные последствия такой войны могут выйти далеко за пределы этого маленького уголка Евразии.После распада Советского Союза вспыхнул конфликт между получившими независимость Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Этот населенный армянами анклав по закону является частью Азербайджана. Когда Армения в ходе боевых действий в 1994 году получила контроль над этой территорией, при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимым государством с названием Арцах, но не смог получить международное признание, и многие до сих пор считают его частью Азербайджана. Конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арцахом с его покровительницей Арменией с другой тихо тлеет по сей день.



БПЛА «Хароп» были поставлены компанией IAI. Компания-конкурент Aeronautics начала активно рекламировать собственную продукцию, и это превратилось в некое подобие черной комедии. В 2017 году группа специалистов приехала в Азербайджан, чтобы заключить контракт на поставку дронов-камикадзе «Орбитер 1К», и местная сторона попросила их нанести удар по вражеским позициям. Когда операторы израильских дронов отказались, «высокопоставленные представители компании взяли дело в свои руки и сами начали направлять беспилотники, но в итоге по целям не попали», сообщила в свое время «Джерусалем Пост» (Jerusalem Post).



За эту выходку израильские власти наложили на Aeronautics запрет сроком на два года. В 2019 году срок запрета истек, и компания незамедлительно объявила о поставках в Азербайджан дронов на общую сумму 13 миллионов долларов. В перспективе азербайджанцы планируют сами заняться лицензионным производством «Орбитера», который у них получил название «Зарба». В 2019 году азербайджанцы также закупили в Израиле партию беспилотников «Скай Страйкер».



Местное производство дронов тоже набирает обороты. В 2018 году одна азербайджанская компания объявила, что работает над созданием трех дронов-камикадзе разных размеров. Один из них получит пятикилограммовую боевую часть и сможет в течение трех часов совершать полет, выискивая цели. Другая компания разрабатывает БПЛА Bat (Летучая мышь), который может возвращаться на базу, если цель для поражения не обнаружена.



Противоположная сторона тоже не стоит на месте. Армения занимается изготовлением беспилотников с 2011 года, когда она продемонстрировала базовую модель разведывательного беспилотника «Крунк» (журавль). Ей на смену уже давно пришли новые модели «Крунк-9» и «Крунк-11».



В 2018 году Армения объявила о закупке военных дронов в Арцахе. У этого маленького государства, очевидно, имеются действующие мощности по изготовлению беспилотников, потому что в прошлом месяце его Министерство обороны объявило об успешном испытании нового боевого дрона, серийное производство которого планируют начать через несколько месяцев. Министерство даже опубликовало видео, на котором видно, как дрон-камикадзе поражает цель. Военное ведомство заявило, что этот образец «по техническим характеристикам ничем не уступает аналогичным устройствам, разработкой которых занимаются ведущие страны».







В 2019 году армянский телеканал «Шант Ньюс» показал целую коллекцию военных беспилотников.



Дроны идеально подходят для конфликтов такого типа. Они дешевы, очень точны, и их можно использовать без риска для пилота. А еще от него всегда можно откреститься. Даже если беспилотник сбит, оператор может заявить, что не имеет к нему никакого отношения. Именно так поступали США, когда в 1960-е годы и позже Китай сбивал в своем небе разведывательные БПЛА «Файрби». Сообщения о сбитых беспилотниках поступают регулярно. Последний раз это было в апреле, когда войска Арцаха сбили азербайджанский «Орбитер».



То, что эти маленькие и далекие страны запускают в небо крошечные летательные аппараты с грузом взрывчатки и наносят удары друг по другу, не вызывает особой обеспокоенности. Но БПЛА будут применяться отнюдь не только там. А еще дроны далеко не примитивны.



«Многие бывшие советские республики после распада Советского Союза получили в наследство научно-технические знания, секреты военного производства и производственную базу, — рассказал аналитик из вашингтонского Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett). — За последнее десятилетие мы видим, что монополия на производство и применение дронов исчезает. Если раньше этим занимались очень немногие страны типа США, Британии, Израиля, Ирана и Китая, то сейчас таких стран десятки».



Особенно показательный пример — Украина. Во время конфликта с Россией ей пришлось быстро разработать собственные модели БПЛА. Университетские коллективы, технологи, любители и военнослужащие объединили усилия, чтобы войска как можно быстрее получили эффективные образцы. Результаты получились впечатляющие. Когда США в 2016 году поставили на Украину БПЛА RQ-11 «Рейвен», они быстро стали добычей российских средств радиоэлектронного подавления. Украинцы же на своих дронах научились мерам противодействия.



Американские военные также приобретают коммерческие беспилотники «Скайдио», а это свидетельствует о том, что коммерческий сектор может догнать военно-промышленный комплекс, хотя сейчас отставание составляет от четырех до шести лет. Новый дрон Арцаха тоже может оказаться не хуже тех образцов, которые предлагают другие страны.



«Эта тенденция ускоряется. Уже сейчас Украина, Эстония, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Казахстан либо производят и используют, либо объявили о своем намерении наладить собственное производство беспилотных систем», — сказал Бендетт.



В то время как некоторые небольшие страны сегодня производят собственные БПЛА, многие члены НАТО, например, Британия и Германия, не имеют на вооружении боевых ударных дронов. У американских военных есть барражирующие боеприпасы «Свитчблейд», но нет эффективной защиты от вражеских дронов-камикадзе, с которыми они вполне могут столкнуться.



«БПЛА — это дешевое средство повышения боевой эффективности. Маленькие армии, такие как в странах Кавказа, могут существенно повысить свою боеспособность за счет приобретения беспилотных система», — отметил Бендетт.



Такие компании как азербайджанская «АЗДинамикс» активно пытаются наладить экспорт дронов. Чем большее распространение они получат, тем легче странам будет приобретать такое оружие. Война беспилотников на Кавказе может скоро стать войной дронов в вашем дворе.



Автор: Дэвид Хамблинг (David Hambling) для Forbes, США, перевод В 2016 году ситуация обострилась, и началась настоящая война, в ходе которой с обеих сторон погибли десятки, а может, и сотни человек. С тех пор периодически вспыхивают стычки. Эскалация 2016 года была примечательна тем, что в конфликте использовалось оружие нового типа. Это был БПЛА «Хароп», или дрон-камикадзе, который азербайджанцам поставил Израиль. По имеющейся информации, «Харопы» уничтожили множество целей, включая артиллерийские орудия, системы ПВО и автобус с армянскими военнослужащими.БПЛА «Хароп» были поставлены компанией IAI. Компания-конкурент Aeronautics начала активно рекламировать собственную продукцию, и это превратилось в некое подобие черной комедии. В 2017 году группа специалистов приехала в Азербайджан, чтобы заключить контракт на поставку дронов-камикадзе «Орбитер 1К», и местная сторона попросила их нанести удар по вражеским позициям. Когда операторы израильских дронов отказались, «высокопоставленные представители компании взяли дело в свои руки и сами начали направлять беспилотники, но в итоге по целям не попали», сообщила в свое время «Джерусалем Пост» (Jerusalem Post).За эту выходку израильские власти наложили на Aeronautics запрет сроком на два года. В 2019 году срок запрета истек, и компания незамедлительно объявила о поставках в Азербайджан дронов на общую сумму 13 миллионов долларов. В перспективе азербайджанцы планируют сами заняться лицензионным производством «Орбитера», который у них получил название «Зарба». В 2019 году азербайджанцы также закупили в Израиле партию беспилотников «Скай Страйкер».Местное производство дронов тоже набирает обороты. В 2018 году одна азербайджанская компания объявила, что работает над созданием трех дронов-камикадзе разных размеров. Один из них получит пятикилограммовую боевую часть и сможет в течение трех часов совершать полет, выискивая цели. Другая компания разрабатывает БПЛА Bat (Летучая мышь), который может возвращаться на базу, если цель для поражения не обнаружена.Противоположная сторона тоже не стоит на месте. Армения занимается изготовлением беспилотников с 2011 года, когда она продемонстрировала базовую модель разведывательного беспилотника «Крунк» (журавль). Ей на смену уже давно пришли новые модели «Крунк-9» и «Крунк-11».В 2018 году Армения объявила о закупке военных дронов в Арцахе. У этого маленького государства, очевидно, имеются действующие мощности по изготовлению беспилотников, потому что в прошлом месяце его Министерство обороны объявило об успешном испытании нового боевого дрона, серийное производство которого планируют начать через несколько месяцев. Министерство даже опубликовало видео, на котором видно, как дрон-камикадзе поражает цель. Военное ведомство заявило, что этот образец «по техническим характеристикам ничем не уступает аналогичным устройствам, разработкой которых занимаются ведущие страны».В 2019 году армянский телеканал «Шант Ньюс» показал целую коллекцию военных беспилотников.Дроны идеально подходят для конфликтов такого типа. Они дешевы, очень точны, и их можно использовать без риска для пилота. А еще от него всегда можно откреститься. Даже если беспилотник сбит, оператор может заявить, что не имеет к нему никакого отношения. Именно так поступали США, когда в 1960-е годы и позже Китай сбивал в своем небе разведывательные БПЛА «Файрби». Сообщения о сбитых беспилотниках поступают регулярно. Последний раз это было в апреле, когда войска Арцаха сбили азербайджанский «Орбитер».То, что эти маленькие и далекие страны запускают в небо крошечные летательные аппараты с грузом взрывчатки и наносят удары друг по другу, не вызывает особой обеспокоенности. Но БПЛА будут применяться отнюдь не только там. А еще дроны далеко не примитивны.«Многие бывшие советские республики после распада Советского Союза получили в наследство научно-технические знания, секреты военного производства и производственную базу, — рассказал аналитик из вашингтонского Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett). — За последнее десятилетие мы видим, что монополия на производство и применение дронов исчезает. Если раньше этим занимались очень немногие страны типа США, Британии, Израиля, Ирана и Китая, то сейчас таких стран десятки».Особенно показательный пример — Украина. Во время конфликта с Россией ей пришлось быстро разработать собственные модели БПЛА. Университетские коллективы, технологи, любители и военнослужащие объединили усилия, чтобы войска как можно быстрее получили эффективные образцы. Результаты получились впечатляющие. Когда США в 2016 году поставили на Украину БПЛА RQ-11 «Рейвен», они быстро стали добычей российских средств радиоэлектронного подавления. Украинцы же на своих дронах научились мерам противодействия.Американские военные также приобретают коммерческие беспилотники «Скайдио», а это свидетельствует о том, что коммерческий сектор может догнать военно-промышленный комплекс, хотя сейчас отставание составляет от четырех до шести лет. Новый дрон Арцаха тоже может оказаться не хуже тех образцов, которые предлагают другие страны.«Эта тенденция ускоряется. Уже сейчас Украина, Эстония, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Казахстан либо производят и используют, либо объявили о своем намерении наладить собственное производство беспилотных систем», — сказал Бендетт.В то время как некоторые небольшие страны сегодня производят собственные БПЛА, многие члены НАТО, например, Британия и Германия, не имеют на вооружении боевых ударных дронов. У американских военных есть барражирующие боеприпасы «Свитчблейд», но нет эффективной защиты от вражеских дронов-камикадзе, с которыми они вполне могут столкнуться.«БПЛА — это дешевое средство повышения боевой эффективности. Маленькие армии, такие как в странах Кавказа, могут существенно повысить свою боеспособность за счет приобретения беспилотных система», — отметил Бендетт.Такие компании как азербайджанская «АЗДинамикс» активно пытаются наладить экспорт дронов. Чем большее распространение они получат, тем легче странам будет приобретать такое оружие. Война беспилотников на Кавказе может скоро стать войной дронов в вашем дворе.Автор: Дэвид Хамблинг (David Hambling) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, журналисты, Азербайджан, Армения, Карабах — статья прочитана 48 раз Комментарии