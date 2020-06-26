Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore 🔊 Воспроизвести



Власти Японии приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны Японии Таро Коно, передает



«В результате [состоявшегося 24 июня] обсуждения на заседании Совета национальной безопасности было принято решение аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов Aegis Ashore. Я прощу прощения в связи с этим положением дел», – приводит ТАСС заявление Коно на совещании по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии.



«Учитывая нынешнюю ситуацию в Восточно-Китайском море, с точки зрения политики безопасности будет нецелесообразным полагаться только на обеспечение противоракетной обороны посредством кораблей, оснащенных комплексами Aegis», – заявил Коно в эфире телеканала NHK.



Он также подчеркнул, что обсуждение этого вопроса «будет продвигаться путем обмена мнениями между правительством и партией».



Как ранее подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии. В середине июня Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis. Власти Японии приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны Японии Таро Коно, передает ВЗГЛЯД «В результате [состоявшегося 24 июня] обсуждения на заседании Совета национальной безопасности было принято решение аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов Aegis Ashore. Я прощу прощения в связи с этим положением дел», – приводит ТАСС заявление Коно на совещании по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии.«Учитывая нынешнюю ситуацию в Восточно-Китайском море, с точки зрения политики безопасности будет нецелесообразным полагаться только на обеспечение противоракетной обороны посредством кораблей, оснащенных комплексами Aegis», – заявил Коно в эфире телеканала NHK.Он также подчеркнул, что обсуждение этого вопроса «будет продвигаться путем обмена мнениями между правительством и партией».Как ранее подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии. В середине июня Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, население, опрос, Япония, ракеты — статья прочитана 153 раза Комментарии