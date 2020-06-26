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Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore
Власти Японии приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны Японии Таро Коно, передает ВЗГЛЯД.
«В результате [состоявшегося 24 июня] обсуждения на заседании Совета национальной безопасности было принято решение аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов Aegis Ashore. Я прощу прощения в связи с этим положением дел», – приводит ТАСС заявление Коно на совещании по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии.
«Учитывая нынешнюю ситуацию в Восточно-Китайском море, с точки зрения политики безопасности будет нецелесообразным полагаться только на обеспечение противоракетной обороны посредством кораблей, оснащенных комплексами Aegis», – заявил Коно в эфире телеканала NHK.
Он также подчеркнул, что обсуждение этого вопроса «будет продвигаться путем обмена мнениями между правительством и партией».
Как ранее подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии. В середине июня Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis.
vz.ru
Комментарии
Leonardas
26 июня, 21:22
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Скорее всего Япония знает что гегемона уже скоро будут валить как когда то валили СССР. Игры глобалистов которые всегда валили то одну то другую державу.
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