В США сообщили о смерти сына Хрущёва из-за «огнестрельного ранения» 🔊 Воспроизвести Сергей Хрущев



В депздраве американского штата Род-Айленд сообщили, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался из-за «огнестрельного ранения в голову», пишет



По словам Джозефа Уэнделкена, который работает в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда, «причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову».



Мужчина не уточнил, какая конкретно область головы была поражена и на каком расстоянии от ствола был погибший.



При этом Голенко считает эти данные инсинуациями, пишет агентство.



«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — сказала она.



В российское консульство не поступала информация о кончине Хрущёва, сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Топольский.



Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в США 18 июня. В депздраве американского штата Род-Айленд сообщили, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался из-за «огнестрельного ранения в голову», пишет RT со ссылкой на РИА Новости. При этом вдова Хрущёва Валентина Голенко опровергла эти сведения и отметила, что мужчина «умер от старости».По словам Джозефа Уэнделкена, который работает в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда, «причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову».Мужчина не уточнил, какая конкретно область головы была поражена и на каком расстоянии от ствола был погибший.При этом Голенко считает эти данные инсинуациями, пишет агентство.«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — сказала она.В российское консульство не поступала информация о кончине Хрущёва, сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Топольский.Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в США 18 июня. russian.rt.com Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: США, смерть, сын, хрущев — статья прочитана 118 раз Комментарии