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В США сообщили о смерти сына Хрущёва из-за «огнестрельного ранения»
В депздраве американского штата Род-Айленд сообщили, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался из-за «огнестрельного ранения в голову», пишет RT со ссылкой на РИА Новости. При этом вдова Хрущёва Валентина Голенко опровергла эти сведения и отметила, что мужчина «умер от старости».
По словам Джозефа Уэнделкена, который работает в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда, «причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову».
Мужчина не уточнил, какая конкретно область головы была поражена и на каком расстоянии от ствола был погибший.
При этом Голенко считает эти данные инсинуациями, пишет агентство.
«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — сказала она.
В российское консульство не поступала информация о кончине Хрущёва, сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Топольский.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в США 18 июня.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, история
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