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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению
Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает RT.
На пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой он отметил, что Вашингтон и Москва ведут работу над оружейным договором. По его словам, это «очень большое дело».
«Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряжённо работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо», — цитирует главу Белого дома ТАСС.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
russian.rt.com
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