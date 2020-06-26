Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению 🔊 Воспроизвести Reuters



Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает



На пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой он отметил, что Вашингтон и Москва ведут работу над оружейным договором. По его словам, это «очень большое дело».



«Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряжённо работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо», — цитирует главу Белого дома ТАСС.



Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения. Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает RT На пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой он отметил, что Вашингтон и Москва ведут работу над оружейным договором. По его словам, это «очень большое дело».«Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряжённо работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо», — цитирует главу Белого дома ТАСС.Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ракеты, Трамп, ДСНВ — статья прочитана 134 раза Комментарии