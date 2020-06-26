Как это случилось? Ванагайте презентовала новую книгу о Холокосте в Литве 🔊 Воспроизвести © Photo : facebook / Ruta Vanagaite



Презентация прошла в Вильнюсской хоральной синагоге, вела ее председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, сообщает



Это произведение – совместный проект, который основан на двухлетней совместной работе писателей о Холокосте в балтийской республике, в ходе которой обсуждались события и преступления во время немецкой оккупации, их курс и участники, сотрудничество немцев и литовцев во время этих преступлений. Презентация прошла в Вильнюсской хоральной синагоге, вела ее председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, сообщает Sputnik Литва . Литовская писательница Рута Ванагайте и немецкий историк и писатель Кристоф Дикман презентовали новую книгу о Холокосте в Литве "Как это случилось?" (Kaip tai įvyko?).Это произведение – совместный проект, который основан на двухлетней совместной работе писателей о Холокосте в балтийской республике, в ходе которой обсуждались события и преступления во время немецкой оккупации, их курс и участники, сотрудничество немцев и литовцев во время этих преступлений. Презентация прошла в четверг в Вильнюсской хоральной синагоге. Участие в ней принимали непосредственно Дикман, Ванагайте, литовский поэт и советский диссидент Томас Венцлова и профессор Ирена Вейсайте, а также председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски. Прямую трансляцию мероприятия вела ЕОЛ в Facebook.



Во время презентации Дикман озвучил, что в период 1941-1944 годов жертвами немецкой оккупации на территории Литвы стали почти 420 тысяч человек. Из них 205 тысяч евреев, включая 5,8 тысячи из Германии, Австрии и Франции. Кроме того, 170 тысяч советских военнопленных, а также пять тысяч жертв среди литовцев, поляков, русских, советских активистов и других.



До конца июля 1941 года в Литве были убиты 20 тысяч евреев, а до конца года жертвами стали около 150 тысяч. С июня по август того же года также стали образовываться гетто – 90 тысяч еврейских женщин, детей и оставшихся мужчин поместили в сотне временных гетто. В период с августа по сентябрь 11 тысяч были убиты в Каунасе, 33 тысячи – в Вильнюсе, несколько тысяч – в Шяуляе.



Дикман уточнил, что жить в гетто и рабочих лагерях продолжали 48 тысяч евреев.



Сама Ванагайте напомнила о другой своей книге – "Наши", которая была посвящена истреблению евреев в годы Второй мировой войны и пособникам нацистов. Писательница думала, что то произведение станет первым и последним проектом, связанным с Холокостом.



"Целью книги было показать литовцам, чем был Холокост, чтобы они услышали и увидели эту стратегию, а также то, что я видела и чувствовала, когда я писала ее и когда посещала места истребления. Книга оказалась очень популярной, были проданы 18 тысяч экземпляров, 100 тысяч литовцев прочли ее. После этого я верила, что Литва изменится, что новые историки, писатели, продюсеры продолжат эту тему и сделают Холокост близким и важным для этого общества. Но это было не так", – сказала она.



Ванагайте рассказала о встрече с Дикманом в Иерусалиме. Она задала ему несколько вопросов о книге "Наши" и Холокосте и поняла, что историк знает очень много по этой теме. Писательница стала просить его, чтобы и он изложил свои знания в доступной форме для неакадемического сообщества.



Однако настоящим вызовом для Ванагайте стала попытка убедить Дикмана написать книгу в соавторстве с ней, поскольку, как охарактеризовала сама себя литовская писательница, она как "красный флаг" – нигде не может продавать свои произведения.



Книга частично была профинансирована из "Фонда доброй воли по компенсациям за недвижимое имущество еврейских религиозных общин Литвы". Было выделено десять тысяч евро.



Кристоф Дикман – немецкий историк и писатель, научный сотрудник Института Фрица Бауэра. Один из ведущих экспертов по Холокосту в Литве. Его исследование "Германская оккупационная политика в Литве 1941-1944" было удостоено международной книжной премии "Яд ва-Шем". Дикман также является членом Международной комиссии по оценке преступлений режима национал-социалистической и советской оккупации в Литве.



Скандал вокруг Руты Ванагайте в Литве



Предыдущая книга Ванагайте "Наши" вызвала скандал в Литве в 2017 году. В частности, возмущение вызывало то, что писательница написала, что командир "лесных братьев" Адольфас Раманаускас (Ванагас), которого в республике считают "национальным героем", участвовал в истреблении евреев во время Второй мировой войны.



После этого издательство Alma littera начало изымать из продажи книги Ванагайте и прекратило сотрудничество с ней, а сама писательница подверглась нападкам со стороны общественности. Однако Европейский еврейский конгресс выступил с поддержкой Ванагайте.



Новая книга литовский писательницы также не обошлась без скандала. Еще до ее выхода депутат от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас раскритиковал ЕОЛ и председателя Фаину Куклянски за поддержку проекта Ванагайте. Он предположил, что это может быть провокацией и "разжиганием ненависти" при продвижении проектов такими спорными участниками.



Литву часто критикуют за героизацию пособников нацистов и искажение истории – не только за рубежом, но и внутри страны. Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф заявлял, что местные власти не говорят людям правды об истории своей страны, в частности в вопросе Холокоста.



"Лесные братья" в Литве – националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: холокост, гетто, книга, Ванагайте, воспоминания География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии