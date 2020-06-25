Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии >> Праздник семьи – в новом формате

Праздник семьи – в новом формате





8 июля, в 17.30, в Клайпеде начнётся традиционный праздник «День Любви, Семьи и Верности». В этот раз он будет проходить в другом формате - с учётом карантинных требований.

Но идея этого праздника, который несёт в себе начало сохранения семейных ценностей, останется неизменной: сохранять и приумножать семейные традиции, уважать и беречь родных и близких людей, растить ребёнка в любви и согласии. Вот это и будет главными ниточками праздника.

И одна из таких ниточек – это творчество родных. На импровизированной сцене возле Центра национальных культур семьи покажут свои творческие способности.

Веночек из полевых цветов и трав, который родители с детьми смогут сплести заранее и принести его на праздник, будет украшением праздника. Здесь же каждый сможет изготовить своими руками эмблему праздника – ромашку.
Организаторы мероприятия подготовили интересную программу, которая посвящена празднику православных святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака.



В рамках праздника объявляется фестиваль детских рисунков «Моя СемьЯ». Тем, кто поддерживает традиции праздника, предлагается на своих страничках Facebook разместить детские рисунки семьи под хэштегом #МояСемьЯ_рисунок.

Каждой семье предлагается на своей страничке Facebook разместить две фотографии: первую свадебную и сегодняшнюю семейную под хэштегом #СемьЯ.

Поддержите инициативу и будьте активны!

Татьяна СОКОЛОВА,

ведущая клуба «СемьЯ»

Фото автора

На фото: оргкомитет праздника за работой

Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Праздник семьи
статья прочитана 172 раза
добавлена сегодня, 25 июня, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка