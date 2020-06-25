Праздник семьи – в новом формате 🔊 Воспроизвести







8 июля, в 17.30, в Клайпеде начнётся традиционный праздник «День Любви, Семьи и Верности». В этот раз он будет проходить в другом формате - с учётом карантинных требований.



Но идея этого праздника, который несёт в себе начало сохранения семейных ценностей, останется неизменной: сохранять и приумножать семейные традиции, уважать и беречь родных и близких людей, растить ребёнка в любви и согласии. Вот это и будет главными ниточками праздника.



И одна из таких ниточек – это творчество родных. На импровизированной сцене возле Центра национальных культур семьи покажут свои творческие способности.



Веночек из полевых цветов и трав, который родители с детьми смогут сплести заранее и принести его на праздник, будет украшением праздника. Здесь же каждый сможет изготовить своими руками эмблему праздника – ромашку. Но идея этого праздника, который несёт в себе начало сохранения семейных ценностей, останется неизменной: сохранять и приумножать семейные традиции, уважать и беречь родных и близких людей, растить ребёнка в любви и согласии. Вот это и будет главными ниточками праздника.И одна из таких ниточек – это творчество родных. На импровизированной сцене возле Центра национальных культур семьи покажут свои творческие способности.Веночек из полевых цветов и трав, который родители с детьми смогут сплести заранее и принести его на праздник, будет украшением праздника. Здесь же каждый сможет изготовить своими руками эмблему праздника – ромашку.







В рамках праздника объявляется фестиваль детских рисунков «Моя СемьЯ». Тем, кто поддерживает традиции праздника, предлагается на своих страничках Facebook разместить детские рисунки семьи под хэштегом #МояСемьЯ_рисунок.



Каждой семье предлагается на своей страничке Facebook разместить две фотографии: первую свадебную и сегодняшнюю семейную под хэштегом #СемьЯ.



Поддержите инициативу и будьте активны!



Татьяна СОКОЛОВА,



ведущая клуба «СемьЯ»



Фото автора



На фото: оргкомитет праздника за работой



Организаторы мероприятия подготовили интересную программу, которая посвящена празднику православных святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака.В рамках праздника объявляется фестиваль детских рисунков «Моя СемьЯ». Тем, кто поддерживает традиции праздника, предлагается на своих страничках Facebook разместить детские рисунки семьи под хэштегом #МояСемьЯ_рисунок.Каждой семье предлагается на своей страничке Facebook разместить две фотографии: первую свадебную и сегодняшнюю семейную под хэштегом #СемьЯ.Поддержите инициативу и будьте активны! Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Праздник семьи — статья прочитана 172 раза Комментарии