Восстанет ли «Балтия» из пепла? 🔊 Воспроизвести







Затеплилась надежда на то, что будет восстановлено здание сгоревшего 19 лет назад клайпедского кинотеатра «Балтия», находящегося на улице Жвяю, 3.



Сейчас, после утомившего всех карантина, клайпедчанам особенно хочется радоваться красоте и чистоте любимого приморского города. Этой весной было достаточно времени, чтобы отремонтировать улицы и здания, украсить зелёными насаждениями и цветами улицы города. И об этом беспокоились службы города во главе с мэром Витаутасом Грубляускасом. Многое в городе было приведено в порядок, хотя есть ещё места, которые особо нуждаются в ремонте.



И одно из таких мест в центре города – это невезучий кинотеатр. История этого здания начинается с 1854 года. До 1912 года там был кирпичный склад. А потом там был основан кинотеатр «Weltkino». В 1920 году богатый клайпедский купец купив его, провёл реконструкцию и дал название «Kammer Lichtspiele», показывая там, в основном, немецкие фильмы. Затеплилась надежда на то, что будет восстановлено здание сгоревшего 19 лет назад клайпедского кинотеатра «Балтия», находящегося на улице Жвяю, 3.Сейчас, после утомившего всех карантина, клайпедчанам особенно хочется радоваться красоте и чистоте любимого приморского города. Этой весной было достаточно времени, чтобы отремонтировать улицы и здания, украсить зелёными насаждениями и цветами улицы города. И об этом беспокоились службы города во главе с мэром Витаутасом Грубляускасом. Многое в городе было приведено в порядок, хотя есть ещё места, которые особо нуждаются в ремонте.И одно из таких мест в центре города – это невезучий кинотеатр. История этого здания начинается с 1854 года. До 1912 года там был кирпичный склад. А потом там был основан кинотеатр «Weltkino». В 1920 году богатый клайпедский купец купив его, провёл реконструкцию и дал название «Kammer Lichtspiele», показывая там, в основном, немецкие фильмы.



А в 1958 году кинотеатр был переименован. Его функции как кинотеатра «Балтия» существовали до восстановления Независимости Литвы. После 90-х годов кинотеатр прекратил своё существование как развлекательный центр для людей. Торговые ряды заполнили здание внутри.











А после пожара в 2001 года здание бывшего уже кинотеатра вовсе стало «призраком» портового города, на который до сих пор с укоризной и осуждением смотрят гости и жители города.



Хозяева этого «призрака» есть, и они давно хотели облагородить это здание, которое могло быть гостевым домом. Но были ещё и препоны, которые мешали восстановить постройку ранее.



И вот появилась одна новость, которая обрадовала многих. Возможно, уже в этом году начнутся работы по реконструкции кинотеатра-монстра, который давно портит вид в центре города. И, возможно, среди отреставрированных красивых домов в Клайпеде появится ещё один красивый объект.



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Во время Второй мировой войны город был практически разрушен. Пострадало и здание кинотеатра, которое потом было оперативно восстановлено, получив новое название «Tėvyne»А в 1958 году кинотеатр был переименован. Его функции как кинотеатра «Балтия» существовали до восстановления Независимости Литвы. После 90-х годов кинотеатр прекратил своё существование как развлекательный центр для людей. Торговые ряды заполнили здание внутри.А после пожара в 2001 года здание бывшего уже кинотеатра вовсе стало «призраком» портового города, на который до сих пор с укоризной и осуждением смотрят гости и жители города.Хозяева этого «призрака» есть, и они давно хотели облагородить это здание, которое могло быть гостевым домом. Но были ещё и препоны, которые мешали восстановить постройку ранее.И вот появилась одна новость, которая обрадовала многих. Возможно, уже в этом году начнутся работы по реконструкции кинотеатра-монстра, который давно портит вид в центре города. И, возможно, среди отреставрированных красивых домов в Клайпеде появится ещё один красивый объект. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: кинотеатр, «Балтия» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 188 раз Комментарии