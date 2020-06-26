A. Якубаускас назначен директором Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы 🔊 Воспроизвести



Председатель Союза татарских общин Литвы, преподаватель университета им. Миколаса Рёмериса 55-летний Адас Якубаускас в четверг был назначен генеральным директором Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).



В ходе тайного голосования за его кандидатуру проголосовал 71 член Cейма, а против - 15, воздержались - 8, один бюллетень был испорчен, сообщает BNS.



Перед голосованием А. Якубаускас разъяснил свои действия, связанные с обращением за финансовой помощью для литовской общины татар к России.



Депутат сейма Арвидас Анушаускас напомнил о письме от 14 мая 2014 года, которое написал Якубаускас руководству входящего в состав России Татарстана с просьбой о материальной помощи.



На это А. Якубаускас ответил, что компетентные ведомства Литвы уже проверили его кандидатуру. Председатель Союза татарских общин Литвы, преподаватель университета им. Миколаса Рёмериса 55-летний Адас Якубаускас в четверг был назначен генеральным директором Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).В ходе тайного голосования за его кандидатуру проголосовал 71 член Cейма, а против - 15, воздержались - 8, один бюллетень был испорчен, сообщает BNS.Перед голосованием А. Якубаускас разъяснил свои действия, связанные с обращением за финансовой помощью для литовской общины татар к России.Депутат сейма Арвидас Анушаускас напомнил о письме от 14 мая 2014 года, которое написал Якубаускас руководству входящего в состав России Татарстана с просьбой о материальной помощи.На это А. Якубаускас ответил, что компетентные ведомства Литвы уже проверили его кандидатуру. Также он сообщил, что объявлен в России нежелательным лицом.



А. Якубаускас рассказал, что не раз бывал в Татарстане. Впервые он побывал там в 1989 году и тогда общался со "сторонниками независимости страны, а тогда это казалось легкодостижимым".



"Я, будучи представителем литовских татар, воспитан в патриотическом духе по отношению к своей исторической родине, что Татарстан был оккупирован в 1552 году при Иване Грозном. И моей обязанностью, как гражданина ЕС, было привезти туда дух свободы", - подчеркнул А. Якубаускас.



А. Якубаускас приступил к исполнению обязанностей 1 июля 2020 года.



Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) – это государственное учреждение, занимающееся исследованием проявлений геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в Литве, преследований жителей Литвы в период оккупации, процессов вооруженного и невооруженного сопротивления оккупационному режиму, инициирующее юридическую оценку действий организаторов и исполнителей геноцида, увековечивающее память борцов за свободу и жертв геноцида.



Вопрос от "Обзора"



После знакомства с данной информацией агентства BNS у многих, вполне возможно, возникнет вопрос: новый руководитель государственного учреждения Литвы сообщает о том, что совершал действия, направленные на подрыв территориальной целостности чужого государства, причём говорит об этом как о поступке, заслуживающим исключительно одобрения.



А если бы понас Якубаускас нечто подобное сказал, например, о Техасе, Каталонии, Косово (список может быть очень длинным...)?.. Категории: политика, общество, история Ключевые слова: геноцид, центр, глава, репрессии, назначение, списки География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии