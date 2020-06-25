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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Г. Науседа не поедет на встречу с президентами Эстонии и Латвии
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг не отбыл на запланированную трехстороннюю встречу с главами Эстонии и Латвии.
Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что встреча была запланирована давно, планировалось обсуждать региональную безопасность, меры по борьбе с коронавирусом, связанные с ЕС вопросы, а также - отказ от закупок электроэнергии у БелАЭС.
"До встречи глав стран Балтии министрам энергетики и экономики не удалось достичь трехсторонних договоренностей по поводу методики торговли электроэнергией с третьими странами", - заявил А. Бубнялис.
Также он добавил, что, по мнению президента, сначала следует завершить переговоры, иметь конкретные решения и результаты переговоров, а лишь затем встречаться на высшем уровне и обсуждать план действий стран.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Латвии Эгил Левитс в четверг запланировали встречу на острове Сааремаа в Эстонии, лидеры стран обсудят вопросы ЕС, региональной безопасности, охраны окружающей среды и другие.
Администрация президента Эстонии сообщила, что Г. Науседа "в последний момент решил остаться дома из-за внутренних дел".
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: встреча, нато, ЕС, Президенты, БелАЭС, коронавирус
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