Г. Науседа не поедет на встречу с президентами Эстонии и Латвии 🔊 Воспроизвести архивное фото



Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг не отбыл на запланированную трехстороннюю встречу с главами Эстонии и Латвии.



Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что встреча была запланирована давно, планировалось обсуждать региональную безопасность, меры по борьбе с коронавирусом, связанные с ЕС вопросы, а также - отказ от закупок электроэнергии у БелАЭС.



"До встречи глав стран Балтии министрам энергетики и экономики не удалось достичь трехсторонних договоренностей по поводу методики торговли электроэнергией с третьими странами", - заявил А. Бубнялис.



Также он добавил, что, по мнению президента, сначала следует завершить переговоры, иметь конкретные решения и результаты переговоров, а лишь затем встречаться на высшем уровне и обсуждать план действий стран.



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Латвии Эгил Левитс в четверг запланировали встречу на острове Сааремаа в Эстонии, лидеры стран обсудят вопросы ЕС, региональной безопасности, охраны окружающей среды и другие.



Администрация президента Эстонии сообщила, что Г. Науседа "в последний момент решил остаться дома из-за внутренних дел". Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг не отбыл на запланированную трехстороннюю встречу с главами Эстонии и Латвии.Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что встреча была запланирована давно, планировалось обсуждать региональную безопасность, меры по борьбе с коронавирусом, связанные с ЕС вопросы, а также - отказ от закупок электроэнергии у БелАЭС."До встречи глав стран Балтии министрам энергетики и экономики не удалось достичь трехсторонних договоренностей по поводу методики торговли электроэнергией с третьими странами", - заявил А. Бубнялис.Также он добавил, что, по мнению президента, сначала следует завершить переговоры, иметь конкретные решения и результаты переговоров, а лишь затем встречаться на высшем уровне и обсуждать план действий стран.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Латвии Эгил Левитс в четверг запланировали встречу на острове Сааремаа в Эстонии, лидеры стран обсудят вопросы ЕС, региональной безопасности, охраны окружающей среды и другие.Администрация президента Эстонии сообщила, что Г. Науседа "в последний момент решил остаться дома из-за внутренних дел". BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: встреча, нато, ЕС, Президенты, БелАЭС, коронавирус — статья прочитана 315 раз Комментарии