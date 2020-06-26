США планируют строительство АЭС в Польше 🔊 Воспроизвести



Печальна судьба Литвы, которая отказавшись от свое АЭС теперь будет в окружении АЭС стран - соседей, сообщает



США намерены подписать с польскими властями соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и реализовать контракты на строительство нескольких крупных АЭС в Польше.



Об этом заявила представительница администрации американского президента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши А. Дуды в США.



Представительница заявила, что США стремятся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое позволит Польше строить крупные АЭС с применением американской технологии. Печальна судьба Литвы, которая отказавшись от свое АЭС теперь будет в окружении АЭС стран - соседей, сообщает НЕФТЕГАЗ США намерены подписать с польскими властями соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и реализовать контракты на строительство нескольких крупных АЭС в Польше.Об этом заявила представительница администрации американского президента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши А. Дуды в США.Представительница заявила, что США стремятся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое позволит Польше строить крупные АЭС с применением американской технологии. Она подчеркнула, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.



США хотят стать партнером Польши в области мирного атома.



Другой представитель правительства США высокого ранга, также участвовавший в брифинге, отметил, что сотрудничество между Соединенными Штатами и Польшей в области ядерной энергетики продвигается.



Когда может быть подписано соглашение, не уточняется.



В ноябре 2019 г. представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры П. Наимский сообщал, что Польша стремится решить вопрос финансирования строительства первой АЭС в стране в 2020 г.



Власти намерены запустить первый реактор в 2033 г.



В течение 20 лет Польша планирует построить 6 ядерных энергоблоков.



В качестве потенциального поставщика технологий страна рассматривает США, Японию и Республику Корея.



Польша ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.



Власти Польши неоднократно выступали против строительства Белорусской АЭС, мотивируя это радиационной опасностью.



Недавно власти Польши трепетно поддержали власти Литвы в борьбе против БелАЭС, которая строится по российскому проекту.



Сейчас становится очевидным, что власти Польши лили крокодиловы слезы.



Можно только представить страдания в властей Литвы, которые закрыли Ингалинскую АЭС по требованию ЕС и, потеряв энергосамостоятельность, превратились из донора в импортера электроэнергии.



В Литве уже проводили учения на случай аварии на БелАЭС.,



Реакция властей Литвы на идею строительства АЭС в Польше пока неизвестна.



Будут ли учения на случай аварии на АЭС в Польше пока не известно. neftegaz.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: АЭС, США, строительство, планы География: Польша — статья прочитана 132 раза Комментарии