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США планируют строительство АЭС в Польше



Печальна судьба Литвы, которая отказавшись от свое АЭС теперь будет в окружении АЭС стран - соседей, сообщает НЕФТЕГАЗ.

США намерены подписать с польскими властями соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и реализовать контракты на строительство нескольких крупных АЭС в Польше.

Об этом заявила представительница администрации американского президента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши А. Дуды в США.

Представительница заявила, что США стремятся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое позволит Польше строить крупные АЭС с применением американской технологии.
Она подчеркнула, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.

США хотят стать партнером Польши в области мирного атома.

Другой представитель правительства США высокого ранга, также участвовавший в брифинге, отметил, что сотрудничество между Соединенными Штатами и Польшей в области ядерной энергетики продвигается.

Когда может быть подписано соглашение, не уточняется.

В ноябре 2019 г. представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры П. Наимский сообщал, что Польша стремится решить вопрос финансирования строительства первой АЭС в стране в 2020 г.

Власти намерены запустить первый реактор в 2033 г.

В течение 20 лет Польша планирует построить 6 ядерных энергоблоков.

В качестве потенциального поставщика технологий страна рассматривает США, Японию и Республику Корея.

Польша ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.

Власти Польши неоднократно выступали против строительства Белорусской АЭС, мотивируя это радиационной опасностью.

Недавно власти Польши трепетно поддержали власти Литвы в борьбе против БелАЭС, которая строится по российскому проекту.

Сейчас становится очевидным, что власти Польши лили крокодиловы слезы.

Можно только представить страдания в властей Литвы, которые закрыли Ингалинскую АЭС по требованию ЕС и, потеряв энергосамостоятельность, превратились из донора в импортера электроэнергии.

В Литве уже проводили учения на случай аварии на БелАЭС.,

Реакция властей Литвы на идею строительства АЭС в Польше пока неизвестна.

Будут ли учения на случай аварии на АЭС в Польше пока не известно.
neftegaz.ru
Категории: экономика, политика, в мире, технологии
Ключевые слова: АЭС, США, строительство, планы
География: Польша
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добавлена сегодня, 26 июня, 10:00

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