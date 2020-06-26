Парламентарии четырех стран просят РФ не рассматривать проект по Пакту Молотова-Риббентропа 🔊 Воспроизвести



Председатели Комитетов по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обратились в Государственную Думу Российской Федерации и в другие органы с призывом основывать отношения с соседними странами на международном праве, уважении к их суверенитету и территориальной целостности.



В обращении говорится, что для установления добрососедских отношений первым шагом был бы отказ от рассмотрения проекта закона, зарегистрированного в Думе, в котором предлагается признать недействительным на российской территории документ с осуждением Пакта Молотова-Риббентропа, принятый в 1989 году.



Принятие этого законопроекта планируется в Госдуме в июле 2020 года.



"Совместным обращением КИД парламентов Балтийских государств и Польши мы отправляем весть о том, что государства, испытавшие советскую оккупацию, едины в сопротивлении попыткам переписывания истории, и оправдания таким способом нынешней агрессивной политики Российской Федерации в отношении соседних государств", – цитируются в сообщении сейма слова главы КИД сейма Литвы Юозаса Бернатониса. Председатели Комитетов по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обратились в Государственную Думу Российской Федерации и в другие органы с призывом основывать отношения с соседними странами на международном праве, уважении к их суверенитету и территориальной целостности.В обращении говорится, что для установления добрососедских отношений первым шагом был бы отказ от рассмотрения проекта закона, зарегистрированного в Думе, в котором предлагается признать недействительным на российской территории документ с осуждением Пакта Молотова-Риббентропа, принятый в 1989 году.Принятие этого законопроекта планируется в Госдуме в июле 2020 года."Совместным обращением КИД парламентов Балтийских государств и Польши мы отправляем весть о том, что государства, испытавшие советскую оккупацию, едины в сопротивлении попыткам переписывания истории, и оправдания таким способом нынешней агрессивной политики Российской Федерации в отношении соседних государств", – цитируются в сообщении сейма слова главы КИД сейма Литвы Юозаса Бернатониса. В совместном документе обращается внимание на то, что новым законопроектом пытаются оправдать международные отношения, основанные на насилии против меньших соседей, а это фактически закрепляет нынешнюю политику России в отношении Украины, Грузии, Молдавии, и открывает путь для других возможных нарушений международного права.



Председатели КИД парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши выразили надежду на то, что нынешние депутаты Госдумы продемонстрируют не меньшую мудрость и смелость, чем их предшественники в 1989 году.



В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать осуждение пакта Молотова-Риббентропа, принятое тридцать лет назад.



23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.



В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы. BNS Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: пакт, МИД, Госдума, реакция, осуждение — статья прочитана 205 раз Комментарии