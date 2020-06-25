Общероссийское голосование 1 июля 2020 года на территории Литвы - в вопросах и ответах 🔊 Воспроизвести На вопросы отвечает временно исполняющий обязанности заведующего консульским отделом Посольства России в Литве Алексей Анатольевич ВОРОБЬЁВ.



А.А.Воробьёв - Будет ли у граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Литвы, возможность принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию?



- Да, такая возможность будет. Нами было получено согласие от литовских властей на организацию голосования. Мы уже информировали, что в Посольстве России в Вильнюсе (ул. Латвю 53) и Генеральном консульстве России в Клайпеде (улица Шермукшню, дом 4) 1 июля будут открыты два избирательных участка.



Граждане России смогут прийти на них и проголосовать с 8-ми до 20-ти часов. При себе им нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России – заграничный паспорт. С учетом нынешних особых обстоятельств избирательные участки будут обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты. - Да, такая возможность будет. Нами было получено согласие от литовских властей на организацию голосования. Мы уже информировали, что в Посольстве России в Вильнюсе (ул. Латвю 53) и Генеральном консульстве России в Клайпеде (улица Шермукшню, дом 4) 1 июля будут открыты два избирательных участка.Граждане России смогут прийти на них и проголосовать с 8-ми до 20-ти часов. При себе им нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России – заграничный паспорт. С учетом нынешних особых обстоятельств избирательные участки будут обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты. - Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане России могут проголосовать и до 1 июля – с 25 по 30 июня. Предусмотрена ли такая возможность на избирательных участках в Литве?



- Да, граждане России смогут проголосовать досрочно в эти дни на упомянутых избирательных участках с 8:00 до 17:00. Однако, мы ожидаем, что большинство граждан придет именно в день голосования 1 июля.



- Как быть жителям других городов Литвы, которые тоже хотели бы принять участие в голосовании?



- Для этого в день голосования 1 июля будут организованы автобусные рейсы из Каунаса в Вильнюс и обратно (сбор у гимназии им. А.Пушкина (адрес – проспект Витауто 50) в 11:00, отправление в 11:30),



а также из Висагинаса и обратно (сбор на площадке магазина «ЛИДЛ» (адрес – ул.Ветерану 9 ) в 8:30, отправление в 9:00).



Для граждан России, находящихся в гг. Мажейкяй, Тельшяй, Шяуляй, будет организован проезд до избирательного участка в г. Клайпеда по предварительной заявке, которую необходимо сделать до 25 июня 2020 г. по тел. 8 (46) 49-99-52 или 8 (696) 43-604.



Для тех, кто в силу состояния здоровья не может самостоятельно прибыть для голосования, есть возможность позвонить в Посольство или Генконсульство 1 июля до 13 часов, и тогда члены участковой избирательной комиссии посетят таких граждан на дому.



- Где можно узнать подробнее о голосовании и о самих поправках, которые выносятся на одобрение?



- Детальная информация размещена на интернет-сайте Посольства Российской Федерации в Литовской Республике ( - Да, граждане России смогут проголосовать досрочно в эти дни на упомянутых избирательных участках с 8:00 до 17:00. Однако, мы ожидаем, что большинство граждан придет именно в день голосования 1 июля.- Для этого в день голосования 1 июля будут организованы автобусные рейсы изв Вильнюс и обратно (сбор у гимназии им. А.Пушкина (адрес – проспект Витауто 50) в 11:00, отправление в 11:30),а также изи обратно (сбор на площадке магазина «ЛИДЛ» (адрес – ул.Ветерану 9 ) в 8:30, отправление в 9:00).Для граждан России, находящихся в гг. Мажейкяй, Тельшяй, Шяуляй, будет организован проезд до избирательного участка в г.по предварительной заявке, которую необходимо сделать до 25 июня 2020 г. по тел. 8 (46) 49-99-52 или 8 (696) 43-604.Для тех, кто в силу состояния здоровья не может самостоятельно прибыть для голосования, есть возможность позвонить в Посольство или Генконсульство 1 июля до 13 часов, и тогда члены участковой избирательной комиссии посетят таких граждан на дому.- Детальная информация размещена на интернет-сайте Посольства Российской Федерации в Литовской Республике ( www.lithuania.mid.ru ) и Генконсульства Российской Федерации в Клайпеде ( www.klaipeda.mid.ru ), специализированном портале конституция2020.рф , а также на сайте Центральной избирательной комиссии России Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, поправки, конституция, голосование, посольство, РФ, Общероссийское голосование — статья прочитана 210 раз Комментарии