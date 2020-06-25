Главная >> Новости >> политика, в странах Балтии >> Общероссийское голосование 1 июля 2020 года на территории Литвы - в вопросах и ответах

Общероссийское голосование 1 июля 2020 года на территории Литвы - в вопросах и ответах

На вопросы отвечает временно исполняющий обязанности заведующего консульским отделом Посольства России в Литве Алексей Анатольевич ВОРОБЬЁВ.

А.А.Воробьёв
- Будет ли у граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Литвы, возможность принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию?

- Да, такая возможность будет. Нами было получено согласие от литовских властей на организацию голосования. Мы уже информировали, что в Посольстве России в Вильнюсе (ул. Латвю 53) и Генеральном консульстве России в Клайпеде (улица Шермукшню, дом 4) 1 июля будут открыты два избирательных участка.

Граждане России смогут прийти на них и проголосовать с 8-ми до 20-ти часов. При себе им нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России – заграничный паспорт. С учетом нынешних особых обстоятельств избирательные участки будут обеспечены медицинскими средствами индивидуальной защиты.
- Центральная избирательная комиссия сообщала, что граждане России могут проголосовать и до 1 июля – с 25 по 30 июня. Предусмотрена ли такая возможность на избирательных участках в Литве?

- Да, граждане России смогут проголосовать досрочно в эти дни на упомянутых избирательных участках с 8:00 до 17:00. Однако, мы ожидаем, что большинство граждан придет именно в день голосования 1 июля.

- Как быть жителям других городов Литвы, которые тоже хотели бы принять участие в голосовании?

- Для этого в день голосования 1 июля будут организованы автобусные рейсы из Каунаса в Вильнюс и обратно (сбор у гимназии им. А.Пушкина (адрес – проспект Витауто 50) в 11:00, отправление в 11:30),

а также из Висагинаса и обратно (сбор на площадке магазина «ЛИДЛ» (адрес – ул.Ветерану 9 ) в 8:30, отправление в 9:00).

Для граждан России, находящихся в гг. Мажейкяй, Тельшяй, Шяуляй, будет организован проезд до избирательного участка в г. Клайпеда по предварительной заявке, которую необходимо сделать до 25 июня 2020 г. по тел. 8 (46) 49-99-52 или 8 (696) 43-604.

Для тех, кто в силу состояния здоровья не может самостоятельно прибыть для голосования, есть возможность позвонить в Посольство или Генконсульство 1 июля до 13 часов, и тогда члены участковой избирательной комиссии посетят таких граждан на дому.

- Где можно узнать подробнее о голосовании и о самих поправках, которые выносятся на одобрение?

- Детальная информация размещена на интернет-сайте Посольства Российской Федерации в Литовской Республике (www.lithuania.mid.ru) и Генконсульства Российской Федерации в Клайпеде (www.klaipeda.mid.ru), специализированном портале конституция2020.рф, а также на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Инф. «Обзора»
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, поправки, конституция, голосование, посольство, РФ, Общероссийское голосование
статья прочитана 210 раз
добавлена сегодня, 25 июня, 13:05

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка