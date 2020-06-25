Какой «Жальгирис» - главный? 🔊 Воспроизвести Фото: fkzalgiris.lt







Среди главных событий 6 тура литовского футбольного первенства – хет-трик Михрета Топчагича, проигрыш вильнюсского «Жальгириса» гостям из Каунаса и подтверждение амбиций «Банги».



В первом случае бомбардир «Судувы» не просто отметился хет-триком, но ещё и ухитрился не забить четвёртый гол – с пенальти.



А в противостоянии двух «Жальгирисов» развернулась настоящая драма: хозяева, проигрывая два мяча, сумели сравнять результат. После чего за три минуты до окончания основного времени получили право на пенальти и… не забили его. И тут же получили мяч в свои ворота.



А представитель литовского приморья вновь дал понять, что на собирается сосредотачиваться только на борьбе за выживание. «Банга» не прочь взобраться и повыше. В первом случае бомбардир «Судувы» не просто отметился хет-триком, но ещё и ухитрился не забить четвёртый гол – с пенальти.А в противостоянии двух «Жальгирисов» развернулась настоящая драма: хозяева, проигрывая два мяча, сумели сравнять результат. После чего за три минуты до окончания основного времени получили право на пенальти и… не забили его. И тут же получили мяч в свои ворота.А представитель литовского приморья вновь дал понять, что на собирается сосредотачиваться только на борьбе за выживание. «Банга» не прочь взобраться и повыше.



Чемпионат Литвы по футболу-2020



6-й тур



«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 3:0 (голы: М.Топчагич, 12, 18, 42). Незабитый пенальти: М.Топчагич, 21 – «Судува». 465 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 2:3 (Х.Видмон, 53, М.Воробьёвас, 70 - Л.Пилибайтис, 25, С.Паулюс, 38, Ф.Отеле, 88). Незабитый пенальти: Л.Антал, 87 – «Жальгирис». 650 зрителей.



«Банга» (Гаргждай) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:1 (Р.Матос, 54 - М.Тьюик, 19). Незабитый пенальти: Д.Казлаускас, 32 – «Ритеряй». 700 зрителей.







Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2. Йосип Тадич («Судува») – 3 гола.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 16 очков (разница мячей – 12:3), 2. «Жальгирис» - 10 (9:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 10 (9:5), 4. «Банга» - 8 (5:4), 5. «Ритеряй» – 5 (4:9), 6. «Панявежис» - 1 (2:15).







В 7-м туре 28 июня встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Судува», «Ритеряй» - «Жальгирис», «Панявежис» - «Банга».



В туре не реализовано три пенальти! Когда такое было?«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 3:0 (голы: М.Топчагич, 12, 18, 42). Незабитый пенальти: М.Топчагич, 21 – «Судува». 465 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 2:3 (Х.Видмон, 53, М.Воробьёвас, 70 - Л.Пилибайтис, 25, С.Паулюс, 38, Ф.Отеле, 88). Незабитый пенальти: Л.Антал, 87 – «Жальгирис». 650 зрителей.«Банга» (Гаргждай) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:1 (Р.Матос, 54 - М.Тьюик, 19). Незабитый пенальти: Д.Казлаускас, 32 – «Ритеряй». 700 зрителей.1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2. Йосип Тадич («Судува») – 3 гола.1. «Судува» - 16 очков (разница мячей – 12:3), 2. «Жальгирис» - 10 (9:5), 3. «Кауно Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 161 раз Комментарии