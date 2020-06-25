Возвращение спустя 10 лет

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Победитель регулярного чемпионата Литвы по хоккею – клуб «Kaunas Hockey» - в следующем сезоне будет представлять Литву на международной арене, участвуя в розыгрыше Континентального кубка, сообщает hockey.lt.



Напомним, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией, игры этапа плей-офф были прерваны, а каунасский клуб как победитель регулярного чемпионата страны получил возможность подать заявку на участие в матчах Континентального кубка, во втором по значимости клубном соревновании европейского хоккея.



Руководство сильнейшей в прошлом сезоне хоккейной команде Литвы не сомневалось в необходимости участвовать в международном турнире. По словам главы клуба Пятраса Науседа, это будет важным шагом вперёд для «Kaunas Hockey». Напомним, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией, игры этапа плей-офф были прерваны, а каунасский клуб как победитель регулярного чемпионата страны получил возможность подать заявку на участие в матчах Континентального кубка, во втором по значимости клубном соревновании европейского хоккея.Руководство сильнейшей в прошлом сезоне хоккейной команде Литвы не сомневалось в необходимости участвовать в международном турнире. По словам главы клуба Пятраса Науседа, это будет важным шагом вперёд для «Kaunas Hockey». «В прошлом сезоне мы заслуженно были лучшими в Литве, поэтому мы получили возможность подать заявку на участие в турнире Континентального кубка. «Kaunas Hockey» ставит перед собой амбициозные цели, поэтому исторический выход на международную арену является очень важным шагом как для самого клуба, так и для всего Каунаса. Мы также подавали заявку на организацию матчей первого этапа, но старая арена для этого не совсем подходит, а решения надо было принимать довольно быстро, поэтому мы не осмелились рисковать репутацией Каунаса. Подождём новой арены для подобного события», - сказал П. Науседа.



Каунасцы после подачи заявки на участие в турнире и её одобрения в руководстве Международной федерации хоккея (ИИХФ) в рамках первого отборочного раунда попали в группу А, которая сыграет в исландском городе Акюрейри, где проживает 18 тысяч жителей.



16-18 октября «Kaunas Hockey» сразится с командой хозяев «Скаутафелаг», а также клубами «Barca Hockey» (Испания) и «HC Bat Yam» (Израиль).



Представители каунасского хоккея не скрывают своих амбиций, но вместе с тем отмечают, что будущие трудности в Исландии могут быть вызваны не только будущими соперниками, но и местом проведения турнира: чтобы добраться до Исландии, каунасцам, вполне возможно, предстоит совершить трудную поездку, особенно если авиарынок не вернётся к том времени к докоронавирусному состоянию.



Литовская команда настроена выйти в следующий раунд турнира, но для этого ей необходимо оказаться среди первых двух команд группы.



Уже известно, что победитель исландской группы отправится в Данию, а команда, занявшая второе место - в Италию.



В Дании, к слову, за единственный билет в финальный этап «гостю» из Исландии предстоит сразиться с клубами «Unia Oswiecim» (Польша), «Frederikshavn White Hawks» (Дания) и «SC Miercurea Ciuc» (Румыния).



А в Италии другого «исландского гостя» будут поджидать «Sheffield Steelers» (Великобритания), «Asiago Hockey» (Италия) и не названный ещё представитель Украины.



Матчи второго раунда состоятся 13-15 ноября этого года, после чего четыре сильнейшие команды турнира 8-10 января следующего года будут бороться за титул и место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



Для команды из Каунаса это будет дебют на официальном международном турнире. В последний раз в Континентальном кубке команда из Литвы - «Энергия» (Электренай) принимала участие в сезоне 2009-2010. В общей сложности команда из Электренай сыграла в этом турнире в 13 сезонах. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: хоккей, «Kaunas Hockey», Континентальный кубок География: Литва, Каунас — статья прочитана 82 раза Комментарии