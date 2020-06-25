Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский банка Siauliu bankas, управляемый Европейским банком по реконструкции и развитию (ЕБРР) и местными акционерами, получил от Европейского Центробанка (ЕЦБ) кредит на три года в размере 150 млн евро.



Средства были взяты в заем 24 июня, на аукционе целевых операций средней срочности ЕЦБ третьей серии (TITRO-III), сообщил банк через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Срок возвращения кредита – 28 июня 2023 года, возможностью досрочного возвращения кредита можно будет воспользоваться с 29 сентября 2021 года.



В целом для Siauliu bankas установлена общая сумма операций заимствования TITRO III в размере 571,64 млн евро.



В отношении операций TITRO-III до июня 2021 года применяется процентная ставка в минус 0,5%, а для банков, которые добились надлежащих чистых заимствований в специальный расчетный период, она может снизиться до минус 1%. Литовский банка Siauliu bankas, управляемый Европейским банком по реконструкции и развитию (ЕБРР) и местными акционерами, получил от Европейского Центробанка (ЕЦБ) кредит на три года в размере 150 млн евро.Средства были взяты в заем 24 июня, на аукционе целевых операций средней срочности ЕЦБ третьей серии (TITRO-III), сообщил банк через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.Срок возвращения кредита – 28 июня 2023 года, возможностью досрочного возвращения кредита можно будет воспользоваться с 29 сентября 2021 года.В целом для Siauliu bankas установлена общая сумма операций заимствования TITRO III в размере 571,64 млн евро.В отношении операций TITRO-III до июня 2021 года применяется процентная ставка в минус 0,5%, а для банков, которые добились надлежащих чистых заимствований в специальный расчетный период, она может снизиться до минус 1%. Акции банка Siauliu bankas котируются на Вильнюсской бирже Nasdaq в Официальном списке.



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Поскольку весной в связи с коронавирусом авиакомпании временно остановили пассажирские рейсы, компания -оператор трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai прогнозирует, что в этом году пассажиропоток сократится на 50%.



Руководитель по вопросам авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что потоки могут вырасти в июле, а в конце года ожидается достичь 80% пассажирского потока 2019 года.



"Влияние весеннего спада будет большим, однако мы считаем, что в будущем, после реализации наших действий и стратегии, в июле будет переломная точка, с которой вновь общие авиационные потоки будут восстановлены", – заявил А. Стиклюнас журналистам на пресс-конференции.



Он также сказал, что, согласно прогнозам, в этом году мировой поток авиапассажиров сократится по сравнению с прошлым годом на 50%, а только в Европе – на 57%.



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Одна из крупнейших международных компаний биотехнологий Biogen из США учредила подразделение в Литве. Подразделение будет заниматься исследованием, производством и тестирование продуктов биотехнологий, а также их торговлей.



Зарегистрированную 22 июня в Реестровом центре Biogen Lithuania возглавляет гражданин Финляндии Микко Фернстроем, акции компании принадлежат швейцарской Biogen Swiss Investmens, входящей в группу Biogen.



Biogen была основана известными учеными в Швейцарии в 1978 году. В 2003 году она объединилась с американской IDEC Pharmaceuticals.



Выручка группы Biogen в прошлом году выросла на 6,9% до 14,38 млрд долларов США (12,75 млрд евро), из которых 59% было получено на рынке США. Чистая прибыль группы выросла на 31,6% до 5,89 млрд долларов США (5,22 млрд евро). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии