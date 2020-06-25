Карбаускис извинился за слова оппозиции Литвы о работе Латвии на Россию 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



По словам политика, представители оппозиции таким образом пытаются стать более заметными на фоне предстоящих выборов, сообщает



Глава "крестьян" выразил сожаление, что оппозиция вместо конструктивного диалога "предпочитает оскорблять Латвию". Он попросил прощения за коллег из Сейма "за безответственные заявления в адрес Латвии и ее народа". По словам политика, представители оппозиции таким образом пытаются стать более заметными на фоне предстоящих выборов, сообщает Sputnik Литва . Лидер правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис извинился за слова консерватора Жигимантаса Павилениса, который обвинил энергетику Латвии в "работе на Россию".Глава "крестьян" выразил сожаление, что оппозиция вместо конструктивного диалога "предпочитает оскорблять Латвию". Он попросил прощения за коллег из Сейма "за безответственные заявления в адрес Латвии и ее народа". "Сегодня утром в письме я обратился к послу Латвии господину Индулису Берзиньшу после того, как представитель консерваторов Павиленис, давая интервью латвийским СМИ, обвинил Латвию в том, что она продала Вильнюс Москве, и заявил, что выиграв выборы консерваторы придут к власти и "у всего народа сложится плохой стереотип о латышах, которые нас продали Москве", - написал политик на Facebook.



Карбаускис добавил, что политики, представляющие СКЗЛ, гордятся и рады дружеским отношениям двух республик и их сотрудничеству в области национальной безопасности, экономики, культуры и других сферах.



Кроме того, лидер "крестьян" отметил, что оппозиция, выбирая такой путь, пытается стать более заметной в преддверии парламентских выборов. Он назвал неуважительными и безответственными попытки втянуть соседей в предвыборную борьбу.



"Если нас уже не удивляют постоянные обвинения и риторика, распространяющаяся с трибуны оппозиции, то латвийских коллег это должно было неприятно удивить, поскольку обвинения в сотрудничестве с Москвой и угрозы являются серьезными и могут иметь серьезные последствия не только для дипломатических отношений наших государств, но и во всех сферах, где страны сотрудничают", - написал Карбаускис.



В последнее время Павиленис особенно активно выступает против Белорусской АЭС, а точнее за отказ от покупки электроэнергии с нее всеми странами Балтии. Так, он заявил, что переговорщики по этому вопросу подчеркивают единство Прибалтики, однако, по его словам, Рига представляет "энергетические интересы России". При этом министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса он обвинил в том, что политик таким образом предлагает Вильнюсу союз с Россией.



В начале июля некоторые консерваторы устроили пикет у посольства Латвии и призывали соседей проявить солидарность с Литвой по поводу строящейся под Островцом станции. lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 199 раз Комментарии