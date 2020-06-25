На парламентских выборах в Литве будет баллотироваться партия Литва всех СМИ 🔊 Воспроизвести



Для участия в октябрьских парламентских выборах в Литве зарегистрировалась малоизвестная партия "Литва всех", ее возглавляет предприниматель, бывший баскетбольный тренер, член горсовета Алитуса Томас Пачесас.



Как сообщил портал новостей 15min.lt, не создавалась новая партия, а "Литва всех" появилась в результате переименования Эмигрантской партии.



Т. Пачесас пока не сообщил, будет ли он баллотироваться сам.



По данным Минюста на апрель, у партии "Литва всех" 4404 члена. По количеству членов эта политическая сила опережает не только Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (4295), но и другую правящую партию – Литовскую социал-демократическую трудовую партию (3297 членов), и многих других.



В эту партию также вошел Юозас Мураускас, создавший Эмигрантскую партию восемь лет назад и многие годы бывший ее председателем. В 2015 году он был исключен из избирательных списков за сокрытие судимости. После этого партия решила не участвовать в муниципальных выборах, поскольку выдвигала единственного кандидата в Каунасе. Для участия в октябрьских парламентских выборах в Литве зарегистрировалась малоизвестная партия "Литва всех", ее возглавляет предприниматель, бывший баскетбольный тренер, член горсовета Алитуса Томас Пачесас.Как сообщил портал новостей 15min.lt, не создавалась новая партия, а "Литва всех" появилась в результате переименования Эмигрантской партии.Т. Пачесас пока не сообщил, будет ли он баллотироваться сам.По данным Минюста на апрель, у партии "Литва всех" 4404 члена. По количеству членов эта политическая сила опережает не только Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (4295), но и другую правящую партию – Литовскую социал-демократическую трудовую партию (3297 членов), и многих других.В эту партию также вошел Юозас Мураускас, создавший Эмигрантскую партию восемь лет назад и многие годы бывший ее председателем. В 2015 году он был исключен из избирательных списков за сокрытие судимости. После этого партия решила не участвовать в муниципальных выборах, поскольку выдвигала единственного кандидата в Каунасе. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии