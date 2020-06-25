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На парламентских выборах в Литве будет баллотироваться партия Литва всех СМИ
Для участия в октябрьских парламентских выборах в Литве зарегистрировалась малоизвестная партия "Литва всех", ее возглавляет предприниматель, бывший баскетбольный тренер, член горсовета Алитуса Томас Пачесас.
Как сообщил портал новостей 15min.lt, не создавалась новая партия, а "Литва всех" появилась в результате переименования Эмигрантской партии.
Т. Пачесас пока не сообщил, будет ли он баллотироваться сам.
По данным Минюста на апрель, у партии "Литва всех" 4404 члена. По количеству членов эта политическая сила опережает не только Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (4295), но и другую правящую партию – Литовскую социал-демократическую трудовую партию (3297 членов), и многих других.
В эту партию также вошел Юозас Мураускас, создавший Эмигрантскую партию восемь лет назад и многие годы бывший ее председателем. В 2015 году он был исключен из избирательных списков за сокрытие судимости. После этого партия решила не участвовать в муниципальных выборах, поскольку выдвигала единственного кандидата в Каунасе.
инф."Обзор" BNS.LT
География: Литва
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