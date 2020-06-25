В Литве находится глава штаба Объединенных сил НАТО в Брюнсюме 🔊 Воспроизвести Генерал Йорг Фолльмер (справа) архивное фото



В Литве с официальным визитом находится командующий штаба Объединенных силам НАТО в Брюнсюме, генерал Йорг Фолльмер.



Это первый визит генерала на этой должности, до этого он часто бывал в Литве в качестве командующего Сухопутными силами Германии, сообщило Министерство обороны Литвы.



Командование литовской армии обсудит с Й. Фолльмером ситуацию в сфере безопасности в регионе, аспекты оборонного планирования и дислокации в Литве подразделений НАТО – группы Батальона сил передового базирования и подразделения Сил интегрирования, деятельность Миссии балтийского воздушного патрулирования.



Целью визита также является повышение взаимодействия структур управления литовской армии и НАТО, дальнейшее укрепление военного сотрудничества и безопасности в регионе. В Литве с официальным визитом находится командующий штаба Объединенных силам НАТО в Брюнсюме, генерал Йорг Фолльмер.Это первый визит генерала на этой должности, до этого он часто бывал в Литве в качестве командующего Сухопутными силами Германии, сообщило Министерство обороны Литвы.Командование литовской армии обсудит с Й. Фолльмером ситуацию в сфере безопасности в регионе, аспекты оборонного планирования и дислокации в Литве подразделений НАТО – группы Батальона сил передового базирования и подразделения Сил интегрирования, деятельность Миссии балтийского воздушного патрулирования.Целью визита также является повышение взаимодействия структур управления литовской армии и НАТО, дальнейшее укрепление военного сотрудничества и безопасности в регионе. Генерал НАТО встретится с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, командующим вооруженными силами, генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом и другими представителями литовской армии.



Штаб НАТО в Брюнсюме отвечает за командование миссией НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, а также за координацию мер сдерживания и готовность к обороне.



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Глава штаба НАТО: Rail Baltica повысить военную мобильность



Железная дорога с колеей европейского стандарта Rail Baltica, которая соединит Балтийские страны, повысит и военную мобильность, заявил командующий штабом Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), генерал Йорг Фолльмер.



"Это не военный, а гражданский проект, однако он полезен в обеих целях. В этой ситуации выигрывают обе стороны – это хорошо и для экономики, и для вооруженных сил", – заявил в четверг высокопоставленный офицер НАТО, находящийся с визитом в Литве.



Й. Фолльмер также выделил проект Rail Baltica как основополагающий в Балтийских странах с точки зрения повышения военной мобильности в регионе.



Командующий штабом НАТО, кроме прочего, сказал, что страны должны делать больше для адаптации инфраструктуры к военным передвижениям.



"Мы немало сделали в инфраструктурной сфере стран, однако все вместе, все страны должны сделать еще больше. Это решается не только с Литвой, но и с другими странами в этом регионе", – сказал Й. Фолльмер.



Он подчеркнул, что для передвижения военных должны быть адаптированы и железные дороги, а автомагистрали, а также воздушные и морские порты, однако вопрос реализации конкретных проектов - это "национальное решение".



О важности Rail Baltica в передвижении военных упоминал и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, акцентировавший в конце мая, что железная дорога должна отвечать требованиям, выдвигаемым к передвижению военной техники.



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Пребывание военных из США в Литве - это политическое решение и пока не известно, как оно будет осуществляться, заявил командующий штабом Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды) генерал Йорг Фолльмер.



Он так ответил на вопрос BNS, может ли Литва в ближайшем будущем ожидать возвращения в страну военных США.



„Это - политическое решение. Мы увидим, как оно будет осуществляться. Пока я не знаю, как на практике будет реализовано это политическое решение", - заявил в четверг находящийся в Литве командующий штабом Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), генерал Йорг Фолльмер.



Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис рассказал, что, несмотря на то, что США из-за пандемии отвели свои военные части из Литвы, они вновь будут дислоцированы в стране уже в августе во время учений, затем - осенью во время стрелковых учений в Пабраде, ожидается, что и будущей весной войска США будут участвовать в учениях в Литве.



Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон планирует часть своих военных переместить из Германии в Польшу. Главнокомандующий ВС Литвы В. Рупшис заявил, что пока конкретного решения о переводе военных США в Польшу нет.



С октября прошлого года в Литве был дислоцирован военный батальон США, около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты США Bradley и другое военное снаряжение.



Военные США планировали завершить миссию весной, но из-за пандемии официально она была завершена в середине июня.



Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис считает, что дислокация военных США и общие учение с передовым батальоном сил НАТО - лучшее превентивное средство от нападений. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии