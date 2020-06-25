Литва позитивно смотрела бы на увеличения сил США в Польше – министр обороны Литвы 🔊 Воспроизвести Министр бороны Литвы Раймондас Кароблис



Вывод военных США из Германии создает риски, с другой стороны, Литва бы позитивно отнеслась к их дислокации в Польше, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис.



"Первое, нехорошо, если будет выведена большая часть армии США из Германии. У них есть инфраструктура, есть процедуры, есть возможности обучаться, вести подготовку, и на этот вывод мы действительно смотрим как на риск того, что это может привести к определенному расколу между странами НАТО и Европе", – сказал министр в четверг в интервью радиостанции LRT.



"С другой стороны, мы всегда выступали за то, чтобы как можно больше военных США было в Европе, и особенно, в нашем регионе. Польша является одной из тех важнейших точек, мы и ранее всегда приветствовали стремление Польши привлечь как можно больше военных США в эту страну", – добавил он. Вывод военных США из Германии создает риски, с другой стороны, Литва бы позитивно отнеслась к их дислокации в Польше, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис."Первое, нехорошо, если будет выведена большая часть армии США из Германии. У них есть инфраструктура, есть процедуры, есть возможности обучаться, вести подготовку, и на этот вывод мы действительно смотрим как на риск того, что это может привести к определенному расколу между странами НАТО и Европе", – сказал министр в четверг в интервью радиостанции LRT."С другой стороны, мы всегда выступали за то, чтобы как можно больше военных США было в Европе, и особенно, в нашем регионе. Польша является одной из тех важнейших точек, мы и ранее всегда приветствовали стремление Польши привлечь как можно больше военных США в эту страну", – добавил он. По словам министра, пребывание военных США в регионе важно для сдерживания и создает больше возможностей для прибытия этих военных в Литву.



Поэтому министр двояко оценивает сложившуюся ситуацию.



"Один месседж – смотрим на это осторожно, но по поводу пребывания военных США в Польше, это действительно было бы позитивно", – обобщил он.



В среду президент США Дональд Трамп принял главу Польши Анджея Дуду. На этой встречи американский президент заявил, что планирует часть своих военных перевести из Германии в Польшу.



По словам Д. Трампа, силы в Германии могут быть сокращены с 52 тыс. до 25 тыс. военных. Часть их них должна вернуться в США, а другие отправятся в прочие страны.



"Польша будет одним из тех других мест, других мест в Европе", – сказал американский президент. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нато, Европа, солдаты, базы География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии