О коронавирусе в Литве сегодня, 25 июня 🔊 Воспроизвести



В четверг был подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Литве составило 1804. От этого вируса скончался еще один человек.



По данным Национального центра общественного здоровья, в данный момент коронавирусом больны 232 человека, выздоровели 1484.



Количество скончавшихся от коронавируса людей в стране выросло до 78, еще десять зараженных вирусом умерли по другим причинам.



В изоляции сейчас находятся 147 человек.



О коронавируса скончался один пациент Клайпедского хосписа, этой болезнью также заболел работник Вильнюсской клиники "Сантарос", ранее он был на изоляции по причине контакта с болеющим лицом.



По словам главы Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, 76-летний пациент находился в Клайпедском хосписе с конца ноября прошлого года, она заболел коронавирусом 18 апреля. В этот понедельник он скончался от COVID-19 и других параллельных заболеваний. О коронавируса скончался один пациент Клайпедского хосписа, этой болезнью также заболел работник Вильнюсской клиники "Сантарос", ранее он был на изоляции по причине контакта с болеющим лицом.По словам главы Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, 76-летний пациент находился в Клайпедском хосписе с конца ноября прошлого года, она заболел коронавирусом 18 апреля. В этот понедельник он скончался от COVID-19 и других параллельных заболеваний.



"Медработник клиники "Сантарос" был изолирован уже после мероприятия в ресторане Beer House, когда медики праздновали 12 июня", – сказала в среду BNS Р. Лингене.



По ее словам, когда один из участников праздника заболел, уже 14 июня были изолированы все девять лиц, участвовавшие в нем.



"Один из изолированных сейчас и заболел. Но у него не было контактов, и очаг болезни не распространился. Этот случай является примером того, что при своевременном выявлении и изоляции, мы эффективно останавливаем распространение болезни", – сказал Р. Лингене.



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За минувшие сутки в Литве подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1806, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 224 человека, выздоровело 1494 человек.



От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве был зарегистрирован 22 завозных случая.



За сутки проверено 216 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 406 тыс. 557.



Единственный выявленный за последние сутки случай COVID-19 – у работника клиники "Сантарос", однако у него не было контакта с другими лицами, поскольку ранее они был изолирован."Медработник клиники "Сантарос" был изолирован уже после мероприятия в ресторане Beer House, когда медики праздновали 12 июня", – сказала в среду BNS Р. Лингене.По ее словам, когда один из участников праздника заболел, уже 14 июня были изолированы все девять лиц, участвовавшие в нем."Один из изолированных сейчас и заболел. Но у него не было контактов, и очаг болезни не распространился. Этот случай является примером того, что при своевременном выявлении и изоляции, мы эффективно останавливаем распространение болезни", – сказал Р. Лингене.* * *За минувшие сутки в Литве подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1806, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.Сейчас в Литве больны коронавирусом 224 человека, выздоровело 1494 человек.От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве был зарегистрирован 22 завозных случая.За сутки проверено 216 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 406 тыс. 557. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии