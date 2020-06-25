Главная >> Новости >> общество, здоровье, в странах Балтии >> О коронавирусе в Литве сегодня, 25 июня

О коронавирусе в Литве сегодня, 25 июня



В четверг был подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Литве составило 1804. От этого вируса скончался еще один человек.

По данным Национального центра общественного здоровья, в данный момент коронавирусом больны 232 человека, выздоровели 1484.

Количество скончавшихся от коронавируса людей в стране выросло до 78, еще десять зараженных вирусом умерли по другим причинам.

В изоляции сейчас находятся 147 человек.

О коронавируса скончался один пациент Клайпедского хосписа, этой болезнью также заболел работник Вильнюсской клиники "Сантарос", ранее он был на изоляции по причине контакта с болеющим лицом.

По словам главы Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, 76-летний пациент находился в Клайпедском хосписе с конца ноября прошлого года, она заболел коронавирусом 18 апреля. В этот понедельник он скончался от COVID-19 и других параллельных заболеваний.
Единственный выявленный за последние сутки случай COVID-19 – у работника клиники "Сантарос", однако у него не было контакта с другими лицами, поскольку ранее они был изолирован.

"Медработник клиники "Сантарос" был изолирован уже после мероприятия в ресторане Beer House, когда медики праздновали 12 июня", – сказала в среду BNS Р. Лингене.

По ее словам, когда один из участников праздника заболел, уже 14 июня были изолированы все девять лиц, участвовавшие в нем.

"Один из изолированных сейчас и заболел. Но у него не было контактов, и очаг болезни не распространился. Этот случай является примером того, что при своевременном выявлении и изоляции, мы эффективно останавливаем распространение болезни", – сказал Р. Лингене.

* * *

За минувшие сутки в Литве подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1806, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 224 человека, выздоровело 1494 человек.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 22 завозных случая.

За сутки проверено 216 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 406 тыс. 557.

Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 201 раз
добавлена сегодня, 25 июня, 09:26

Комментарии

Дурдом Дурдомович Дурдомов
25 июня, 10:31
#
Lietuvoje – neregėtas mirčių šuolis: skaičius gaubia įtartina migla
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка