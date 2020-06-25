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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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“Не мзди!” Взятки в ЕС. Новости от FITZROY на 25 июня
Граждане Евросоюза решали дилемму: давать взятку или нет
В космосе появилась ещё одна “Большая Медведица”
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Сядет ли президент Косово на скамью подсудимых?
В английских барах — новый “этикет”
На вильнюсском “взморье” воздух свеж…
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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