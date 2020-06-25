Загрузка... “Не мзди!” Взятки в ЕС. Новости от FITZROY на 25 июня 🔊 Воспроизвести Dado Ruvic | Reuters



Граждане Евросоюза решали дилемму: давать взятку или нет



В космосе появилась ещё одна “Большая Медведица”



Европейская смертельная жатва ковида — 140 тысяч погибших “сверх нормы”



Сядет ли президент Косово на скамью подсудимых?



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На вильнюсском “взморье” воздух свеж…



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