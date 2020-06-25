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“Не мзди!” Взятки в ЕС. Новости от FITZROY на 25 июня

Dado Ruvic | Reuters


Граждане Евросоюза решали дилемму: давать взятку или нет

В космосе появилась ещё одна “Большая Медведица”

Европейская смертельная жатва ковида — 140 тысяч погибших “сверх нормы”

Сядет ли президент Косово на скамью подсудимых?

В английских барах — новый “этикет”

На вильнюсском “взморье” воздух свеж…

Подробнее здесь на FITZROY
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fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 180 раз
добавлена сегодня, 25 июня, 08:38

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