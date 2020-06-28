ФИЛОСОФ ИЗ АБДЕР 🔊 Воспроизвести Как известно, Древняя Греция стала родительницей нынешних понятий философии и некоторых других наук. Именно из этой страны пришли к нам учения древнегреческих философов и ученых о бытие, различных процессах, которые происходят в мире, в том числе и мыслительных. Аристотель, Платон, Архимед, Диоген, Сократ, Демокрит, Левкипп, Эпикур и многие другие стали основателями великой науки философии. Именно на их учениях основывались новые, более совершенные, или же противоположные идеи. Здесь мы поговорим о том, кто такой Демокрит.



Это был первый человек, который понял, что мир вокруг нас не имеет конца и что он представляет собой скопление мельчайших частиц — атомов, из которых состоит и каждая звезда на небе, и каждая песчинка на земле. Это был первый человек, который понял, что мир вокруг нас не имеет конца и что он представляет собой скопление мельчайших частиц — атомов, из которых состоит и каждая звезда на небе, и каждая песчинка на земле.







В 480 г. до н. э. персидский царь Ксеркс, возвращаясь из похода на Грецию, на какое-то время останавливался в Абдерах, где его радушно встречали богатые и знатные жители, в числе которых был и отец Демокрита. В награду за гостеприимство Ксеркс оставил в городе своих жрецов-магов и вавилонских халдеев, чтобы те стали наставниками абдерских юношей. Эти жрецы и стали первыми учителями юного Демокрита.



Таким образом, он и его товарищ, будущий философ Протагор, начали своё образование с постижения древневосточной мудрости, которая была одним из источников, питавших греческую философию. Во всяком случае, именно наставления персидских воспитателей побудили впоследствии Демокрита посетить страны Востока и пополнить свои знания у тамошних мудрецов.







Рассказы милетского философа о приверженности к свободе и демократическому устройству, по-видимому, произвели сильное впечатление на молодого Демокрита. При всём уважении к мудрости Востока он с юношеских лет испытывал отвращение к восточному деспотизму и писал, что «бедность в демократическом государстве надо предпочесть счастливой жизни в монархии, настолько свобода лучше рабства».



Освободившись от персидской зависимости, Абдеры вошли в Афинский морской союз и вскоре превратились в богатый и цветущий город. И всё же с конца 70-х по 20-е годы V в., особенно во время правления Перикла, наибольшей славой в Греции пользовались Афины. Украшенный мраморными статуями и колоннами Фидия и Поликлета, этот город был крупнейшим культурным и торговым центром Средиземноморья.







Статуи Демокрита



У Диогена Лаэртского есть свидетельство того, что «Демокрит знал Сократа, но Сократ не знал его». Но даже если Сократ не знал Демокрита лично, то наверняка был знаком с его идеями или сочинениями, которые к тому времени хорошо были известны в Афинах. В частности, учение Демокрита о человеческом обществе и возникновении государства (изложенное в его произведении «Малый мирострой») Сократ в платоновском «Государстве» передаёт в своей беседе с Адимантом. Много общего можно найти и в этике Демокрита и Сократа.







Достоверно известно, что с Демокритом был знаком уже знаменитый к тому времени философ Анаксагор. И хотя их отношения были скорее прохладными, чем дружескими, в ряде вопросов мнения этих двух великих мыслителей античности совпадали. К примеру, общими были те взгляды, за которые Анаксагор был осужден афинским судом как богохульник и едва избежал наказания.







Существует легенда о том, что Платон велел скупить и уничтожить все труды Демокрита — своего философского антагониста. Достоверность этой легенды не слишком высока. Кроме того, известно, что в I в. н. э. Трасилл издал сочинения Демокрита и Платона, разбив их по тетралогиям.











Демокрит — основоположник атомизма. Атомистическое учение Левкиппа Демокрит не только развил, но и дополнил собственными идеями. Согласно Демокриту, есть два первоначала Вселенной – атомы и пустота. Атомы представляют собой неделимые частицы материи. Они неизменны, вечны и находятся в постоянном движении, отличаясь друг от друга лишь формой, величиной, положением и порядком, не имея свойств звука, цвета, вкуса и т. д. Из соединения атомов образуются тела, распад атомов ведёт и к распаду тел.



Бесконечное множество атомов вечно движется в бесконечной пустоте, перемещаясь в разных направлениях и образуя своего рода вихри атомов. Так возникает бесконечное множество «рождающихся и умирающих» атомов.







Хендрик Тербрюгген, «Смеющийся Демокрит» (1628)



Душа также состоит из атомов – огненных, тонких, круглых и гладких, и после смерти распадается на атомы, т. е. лишена бессмертия. Мышление, хотя и основанное на ощущениях и носившее у Демокрита вполне телесный характер, тем не менее ставилось у него выше всего; ощущения, взятые сами по себе, ложны. Этика впервые становится у Демокрита отдельной наукой. Высшее блаженство Демокрит видит в освобождении от всего чувственного и случайного, в спокойной ясности духа.



По Демокриту, гладкие атомы дают приятный вкус и запах, крючковатые — неприятный, т.е. вкус и запах определяются формой атомов.



Демокрит, как ярый приверженец детерминизма, не верил в случайности. Единственное, что по его мнению, произошло случайно, это сам момент создания мира. Остальные же процессы происходят, повинуясь механическим законам. Философ был уверен, что когда мы появляемся на свет, наши атомы формируют тело и душу, а в течение всей жизни именно эти микрочастицы реагируют на внешнюю жизнь. Демокрит был уверен, что после смерти атомы, которые были в теле человека, расщепляются и исчезают, а также испаряется душа, поэтому воспринимать окружающий мир больше не представляется возможным. По мнению Демокрита, человек должен быть ответственным за свой выбор, в том числе и моральный. Нельзя полагаться на богов и верить в судьбу, которой не существует.



Агостино Карраччи. Демокрит. Национальные музей и галерея Каподимонте. Неаполь, (1598 год)



Некоторые историки утверждают, что сама идея атомизма была подсказана Демокриту персидскими учителями. И для такого предположения есть основания, потому что эта идея, вероятно, еще в VII веке до н. э. вызревала в Финикии.



Демокрит создал целостную теорию природы благодаря тому, что все без исключения явления трактовал как материальные, именно поэтому он был назван «отцом материализма».



Новым в античном мышлении явилось демокритово понимание бесконечности Вселенной: миры неисчислимы, но они отличаются размерами. У некоторых нет солнца и луны, а у других их больше, чем у нас. Одни миры пребывают в расцвете, другие только возникают, а иные приходят в упадок. Наш мир, по Демокриту, «пребывает в расцвете».







По мнению Демокрита, порядок расположения светил следующий: Луна, Венера, Солнце, другие планеты, звезды (по мере увеличения расстояния от Земли). При этом чем дальше от нас светило, тем медленнее (по отношению к звездам) оно движется. Следуя Эмпедоклу и Анаксагору, Демокрит считал, что падению небесных тел на Землю препятствует центробежная сила. Демокриту принадлежит гениальная догадка, что Млечный Путь является множеством звезд, расположенных на таком маленьком расстоянии друг от друга, что их изображения сливаются в единое слабое свечение.



Демокрит, Диего Веласкес, 1628—1629 годы



Не случайно Демокрит говорил ученикам, что «люди сами создали образ случайности, чтобы скрыть собственную нерасторопность».



Демокрит с уважением относился к физическому труду. Он считал вполне допустимым, что бедняк или бывший раб может стать выдающимся философом, и активно этому содействовал.



Демокрит составил один из первых древнегреческих календарей, первым установил, что объём пирамиды и конуса равен соответственно одной трети объёма призмы и цилиндра под той же высотой и с той же площадью основания. Эту теорему доказал Евдокс. Демокрит создал теорию математической проекции и перспективы.



По мнению Демокрита, люди объединились в стаи для защиты от диких животных. Эта же причина послужила развитию речи и интеллекта. Человеческий разум расположен в груди, а не в голове, считал он. С течением лет в человеческой общине сформировалось понятие нравственности и обобщение ценностей, что привело к созданию государств и законов.











Демокрит различал два типа свойств всех явлений. Одни представляют «вещи в себе» — величина, образ, масса, движение, твердость. Другие свойства связаны с органами чувств человека — цвет, яркость, звук, запах. Согласно Демокриту, все, что происходит в мире, можно объяснить различными движениями атомов.



Демокрит считал, что всё зло и несчастья происходят с человеком из-за отсутствия необходимого знания. Отсюда он делал вывод, что устранение проблем лежит в приобретении знаний.



По своим политическим взглядам Демокрит был ярым защитником греческой демократии, выступавшей против аристократии за рабовладельческую форму правления. Он писал: "Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства".







Демокрит отрицал существование традиционных богов и роль всего сверхъестественного в возникновении мира. По свидетельству Секста Эмпирика, он считал, что «мы пришли к мысли о богах от происходящих в мире необыкновенных явлений». В подтверждение Секст цитирует Демокрита: «Древние люди, наблюдая небесные явления, как, например, гром и молнию, перуны и соединения звезд, затмения солнца и луны, были поражены ужасом, полагая, что боги суть виновники этих явлений». Однако в другом месте тот же Секст пишет:



«Демокрит говорит, что к «людям приближаются некие идолы (образы) и из них одни благотворны, другие зловредны. Поэтому он и молился, чтобы ему попадались счастливые образы». Они — громадных размеров, чудовищны [на вид] и отличаются чрезвычайной крепостью, однако не бессмертны. Они предвещают людям будущее своим видом и звуками, которые они издают. Исходя от этих явлений, древние пришли к предположению, что существует бог, между тем как [на самом деле], кроме них, не существует никакого бога, который обладал бы бессмертной природой».







После смерти отца и раздела имущества Демокрит решил предпринять путешествие на Восток. Он предпочёл взять свою долю не имуществом, а деньгами, что в дальнейшем привело к драматическим последствиям. Получив сто талантов (огромные по тем временам деньги), Демокрит отправился к жрецам в Египет, затем посетил Персию, Индию и Эфиопию. Это путешествие длилось восемь лет. Потратив в странствиях все деньги, Демокрит вернулся на родину практически нищим, что дало повод абдерским судьям обвинить путешественника в растрате отцовского наследства и привлечь его к суду – по древнегреческим законам растрата имущества считалась тяжким преступлением.











С оправдательной речью выступил сам Демокрит. Он сказал, что не попусту потратил отцовские деньги, но познавал мудрость других народов, знакомился с их жизнью, нравами и обычаями, чтобы поделиться затем этими знаниями с согражданами. В качестве итога долгих странствий и размышлений Демокрит представил на суде своё сочинение о строении вещей и Вселенной – «Большой мирострой», из которого прямо на суде зачитывал большие фрагменты.







Образ жизни Демокрита казался абдеритам непонятным: он постоянно уходил из города, скрывался на кладбищах, где вдали от городской суеты предавался размышлениям. Заботу о знаменитом земляке горожане проявляли не раз. И когда им показалось, что Демокрит от великой мудрости может потерять рассудок, они тут же обратились с письмом к Гиппократу с просьбой приехать в Абдеры и осмотреть больного. Знаменитый врач не замедлил приехать к Демокриту, но в результате длительной беседы понял, что перед ним не теряющий разум человек, а учёный, полностью поглощённый своими мыслями.



Смутило его, однако, то, что время от времени Демокрит вдруг разражался громким смехом без видимой на то причины. В ответ на замечание Гиппократа философ сказал, что у него имеются причины для неуместного, на первый взгляд, смеха. Эта причина – сам человек, полный безрассудства, не совершающий правых дел, глупый во всех своих замыслах, человек, влекомый ненасытными желаниями. «У меня вызывают смех эти неразумные и безрассудные люди, которые думают, что все их желания, вызванные жадностью или завистью, могут быть достижимы и не принесут вреда».



После этих слов Гиппократ понял, что предположение о безумии философа высказывали простые обыватели, которым недоступно понимание высших начал в человеке.











В конце жизни Демокрит потерял зрение. Об этом ходили разные слухи. Многие говорили, что Демокрит сам преднамеренно лишил себя зрения.







Жил он очень бедно, но за свои труды при жизни был удостоен пышных похорон за счет государства. Кроме того, в его честь установили медные статуи. К этому моменту его знали как великого ученого, философа, мудреца и даже предсказателя.



Личная жизнь у древнегреческого ученого отсутствовала. Сексуальную жизнь не одобрял, считая это преобладанием удовольствия над сознанием. В момент соития мужчина руководствуется животными инстинктами, что для учёного не подобающе. Женщин считал глупыми и никчемными созданиями, пригодными только для продолжения рода. Роль отца не вдохновляла философа. Он считал, что маленькие дети помешают умственной и созерцательной работе. Потомства Демокрит не оставил.



По мнению Бертрана Рассела, он был последним греческим философом, который никогда не ставил проблему человека выше проблемы мироздания. Более того, он смеялся над житейскими и бытовыми проблемами, понимая насколько они на самом деле ничтожны. Он разработал поистине гениальную концепцию, через тысячи лет ставшую основой современной науки.



Плачущий Гераклит и смеющийся Демокрит. Итальянская фреска 1477



В античности Демокрит был известен не только глубиной своего учения, но и красотой слога своих произведений — об этом говорили Цицерон («ясный» Демокрит, в отличие от «темного» Гераклита), Тимон из Флиунта (Демокрит — «пастырь слов»), а также Дионисий Галикарнасский, из всех греческих философов отметивший Демокрита, Платона и Аристотеля как наиболее красноречивых. Приметами его стиля были: краткость, ритмическая организация фразы, аллитерации, ассонансы, неологизмы, широкое использование риторических антитез.



После себя он оставил огромное творческое наследие. Помимо «Большого миростроя» и «Малого миростроя», это более 50 трактатов и 9 книг под общим названием «Причины». Вплоть до 60-х годов XIX в. фрагменты сочинений Демокрита ни разу не были собраны воедино. И только в 1860 г. этот пробел был восполнен в книге немецкого исследователя Г. Дильса «Греческие философы». В сочинениях античных авторов упоминается около 70 различных трудов Демокрита, из которых до настоящего времени не сохранился ни один, до нас дошло только около 300 фрагментов. Исследования философии Демокрита опираются на цитаты и критику его идей в трудах более поздних философов, таких как Аристотель, Секст, Цицерон, Платон, Эпикур и других.



Поиски сочинений Демокрита не прекратились и по сей день. Это свидетельствует о том, что мысли древних мыслителей не ушли в безмолвие веков: они и сейчас волнуют историков и философов, как интересуют людей те жизненные вопросы, которым посвятил жизнь мудрец из Абдер.



Воззрения Демокрита оказали огромное влияние на Тита Лукреция Кара, а также Галилео Галилея и Лейбница, которых мы называем основоположниками новой концепции устройства Земли. Более того, Нильс Бор, создатель современной атомной физики, однажды заметил, что предложенное им устройство атома целиком следует из трудов Демокрита.



В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Демокрита кратеру на видимой стороне Луны.







Однажды он сказал:







Смелость – начало дела, но случай – хозяин конца.



[Я] предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол.



По уговору холод, по уговору тепло, по существу же лишь атомы и пустота.



Несвоевременные удовольствия порождают неудовольствия.



Ищущим блага оно достается с трудом, зло же приходит само и без искания.



Быть хорошим человеком – значит не только не делать несправедливости, но и не желать этого.



Если даже ты наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других.



Совершающий несправедливость несчастнее несправедливо страдающего.



Враг не тот, кто наносит обиду, но тот, кто делает это преднамеренно.



Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным.



Кто в чем-либо нуждается, тот не богат, а кто ни в чем не нуждается, тот не беден.



Глупцы желают долгой жизни, не испытывая радости от долгой жизни.



Глупцы, боясь смерти, желают себе старости.



Не стремись знать всё, чтобы не стать во всём невеждой.



Не относись ко всем с недоверием, но будь со всеми осторожен и тверд.



Кто сам не любит никого, того (…) тоже никто не любит.



Кому попался хороший зять, тот приобрел сына, а кому дурной, тот потерял и дочь.



Старость есть повреждение всего тела при полной неповрежденности всех частей его.



Гражданская война (…) и для победителей и для побеждённых (…) одинаково гибельна.



Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства.



Прекрасные вещи вырабатывает учение посредством трудов, скверные же вещи без трудов, сами собой производятся.



Больше людей становятся хорошими от упражнения, чем от природы.



Многие, не учившиеся ничему разумному, тем не менее живут разумно.



Должно или быть хорошим, или подражать хорошему.



Чувств больше пяти у животных, мудрецов и богов.



Для меня один человек – что целый народ, а народ – что один человек.



Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится.



Некоторые люди, не зная о разрушении смертной природы человека, терзаемые дурно проводимой жизнью, пребывая в треволнениях и страхах, измышляют лживые басни о том, что будет после смерти.



Честный и бесчестный человек познаются не только из того, что они делают, но и из того, чего они желают.



Должно препятствовать совершению несправедливого поступка. Если же мы этого не в состоянии сделать, то, по крайней мере, мы не должны содействовать несправедливому поступку.



Истина в глубине.



Быть верным долгу в несчастье – великое дело.



Всякий вид работы приятнее, чем покой.



Если бы дети не принуждались к труду, то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, стыду. Ибо по преимуществу из этих занятий обычно рождается стыд.



Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков.



Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.



Многие многознайки не имеют ума.



Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения.



Благоразумие отца есть самое действительное наставление для детей.



Лучше изобличить собственные ошибки, чем чужие.



Лучше думать перед тем, как действовать, чем после.



Причина ошибки – незнание лучшего.



Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость.



Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует.



Выражение лица в зеркале видится, души же – в беседах проявляются.



Для меня слово мудрости ценнее золота.



Откровенная речь – свойство свободного духа, однако опасно выбрать для неё неподходящий момент.



Слово – тень дела.



Многие, совершающие постыднейшие поступки, говорят прекрасные речи.



Не слово, а несчастье есть учитель глупцов.



Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.



Должно говорить правду и избегать многословия.



Законы бесполезны как для хороших людей так и для дурных: первые не нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше.



Закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется.



Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о добродетели.



Мужество делает ничтожными удары судьбы.



Мужествен не только тот, кто побеждает врагов, но и тот, кто господствует над своими страстями.



Страх порождает лесть.



Узнав секрет от друга, не выдавай его, сделавшись врагом: ты нанесешь удар не врагу, а дружбе.



Не стоит жить тому, у кого нет ни одного истинного друга.



Дружба одного разумного человека дороже дружбы всех неразумных.



Не родственные связи создают друзей, но общность интересов.



Единомыслие создает дружбу.



Тот человек, у которого истинные друзья не остаются долго, имеет тяжелый нрав.



В счастье легко найти друга, в несчастье же – в высшей степени трудно.



Многие, которые кажутся друзьями, на самом деле не суть друзья, и наоборот, некоторые, не кажущиеся друзьями, на самом деле друзья.



Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.



Украшенье женщины – молчаливость; похвальна также и простота наряда.



Только та любовь справедлива, которая стремится к прекрасному, не причиняя обид.



Вражда с родными гораздо тягостнее, чем с чужими.



Если не желаешь многого, то и немногое будет казаться тебе многим.



Умеренность умножает радости жизни и делает удовольствие ещё большим.



У кого характер упорядочен, у тех и жизнь благоустроена.



Признак ума – предотвратить обиду, не ответить же на нанесенную обиду – признак бесчувственности.



Жить дурно, неразумно, невоздержанно – значит не плохо жить, но медленно умирать.



Должно стыдиться самого себя столько же, как и других людей, и одинаково не делать дурного, останется ли оно никому не известным или о нём узнают все. Но наиболее должно стыдиться самого себя.



Раскаяние в постыдных делах есть спасение жизни.



Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого себя.



Постыдно чужие недостатки тщательно примечать, а на свои не обращать внимания.



Забвение своих собственных прегрешений порождает бесстыдство.



Желающий учить того, кто высокого мнения о своём уме, попусту тратит время.



Завистливый человек причиняет огорчение самому себе, словно своему врагу.



Зависть полагает начало раздору среди людей.



Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней нужды, ибо чем больше растут желания, тем больше потребности они порождают.



Всё говорить и ничего не желать слушать есть признак гордости.



Наихудшее, чему может научиться молодежь, легкомыслие. Ибо последнее порождает те удовольствия, из которых развивается порок.



Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит.



Если не можешь признать похвал заслуженными, то считай их лестью.



Лучше, чтобы хвалил нас кто-нибудь другой, чем хвалить самого себя.



Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа, несчастлив тот, кто при больших средствах не имеет душевного веселья.



Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет.



Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни.



Отказывайся от всякого удовольствия, которое не полезно.



Медицина – сестра философии.



Приятен старик, который приветлив и серьезен.



Сила и красота суть блага юности, блага же старости – расцвет рассудительности.



Из удовольствий наиболее приятны те, которые случаются наиболее редко.



Для меня слово мудрости ценнее золота.



Жизнь без праздников — это длинный путь без заезжего двора.



Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.



Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа; несчастлив тот, кто при больших средствах не имеет душевного веселья.







Могут быть умные юноши и глупые старики. Ибо научает мыслить не время, но раннее воспитание и природа.







Не относись ко всем с недоверием, но будь осторожен со всеми.







Мудрость приносит следующие три плода: дар хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать.







Будь не слишком сладок, чтобы тебя не проглотили,



И не слишком горек, чтобы тебя не выплюнули.







Многие, совершающие постыднейшие поступки, говорят прекрасные речи.







Случайными кажутся события, причины которых мы не знаем.







Если можешь сделать подарок, то не медли с этим, помня, что обстоятельства переменчивы.



Если не желаешь признать похвалы заслуженными, то считай их лестью.



В поисках наибольшего теряют и то, что имеют.







Смелость - начало дела, но случай - хозяин конца. Учение этого античного мыслителя – и вершина целого периода развития философии, и начало нового восхождения, которое затем продолжили Эпикур, Лукреций и многие другие философы.Демокрит (Δημόκριτος) родился ок. 460 г. до н. э. в Абдерах, расположенных на побережье Фракии, между устьем реки Нест и озером Бистонист. История не оставила нам точных имён его родителей, известно лишь, что они принадлежали к числу знатных семейств Абдер.В 480 г. до н. э. персидский царь Ксеркс, возвращаясь из похода на Грецию, на какое-то время останавливался в Абдерах, где его радушно встречали богатые и знатные жители, в числе которых был и отец Демокрита. В награду за гостеприимство Ксеркс оставил в городе своих жрецов-магов и вавилонских халдеев, чтобы те стали наставниками абдерских юношей. Эти жрецы и стали первыми учителями юного Демокрита.Таким образом, он и его товарищ, будущий философ Протагор, начали своё образование с постижения древневосточной мудрости, которая была одним из источников, питавших греческую философию. Во всяком случае, именно наставления персидских воспитателей побудили впоследствии Демокрита посетить страны Востока и пополнить свои знания у тамошних мудрецов.Решающее влияние на формирование собственных взглядов Демокрита оказал прибывший в Абдеры из Милета философ Левкипп, который первый ознакомил своего ученика с атомическим учением. Приезд Левкиппа не был случайным. Дело в том, что в Милете, бывшем тогда знаменитым центром ионийской философии, вспыхнуло восстание против персов, которое вскоре было подавлено. В числе беженцев оказалась и семья Левкиппа.Рассказы милетского философа о приверженности к свободе и демократическому устройству, по-видимому, произвели сильное впечатление на молодого Демокрита. При всём уважении к мудрости Востока он с юношеских лет испытывал отвращение к восточному деспотизму и писал, что «бедность в демократическом государстве надо предпочесть счастливой жизни в монархии, настолько свобода лучше рабства».Освободившись от персидской зависимости, Абдеры вошли в Афинский морской союз и вскоре превратились в богатый и цветущий город. И всё же с конца 70-х по 20-е годы V в., особенно во время правления Перикла, наибольшей славой в Греции пользовались Афины. Украшенный мраморными статуями и колоннами Фидия и Поликлета, этот город был крупнейшим культурным и торговым центром Средиземноморья.Естественно, Афины привлекали множество людей – учёных, путешественников, художников, писателей и философов. Как писал Платон, «мудрейшие из эллинов стекались из целой Эллады в эту обитель мудрости». Прибыли сюда и Демокрит с Протагором. Рассказы Демокрита об этом путешествии свидетельствуют об огромном желании учиться у других, «используя каждую минуту для того, чтобы научиться мудрости и укрепиться в ней». При этом он обнаружил редкую для афинян скромность и отсутствие всякого честолюбия. Прославленный римский оратор Цицерон писал: «Он сказал: я прибыл в Афины, и никто меня здесь не узнал. Вот твердый и уверенный в себе человек, который гордится тем, что чужд стремлению к славе».У Диогена Лаэртского есть свидетельство того, что «Демокрит знал Сократа, но Сократ не знал его». Но даже если Сократ не знал Демокрита лично, то наверняка был знаком с его идеями или сочинениями, которые к тому времени хорошо были известны в Афинах. В частности, учение Демокрита о человеческом обществе и возникновении государства (изложенное в его произведении «Малый мирострой») Сократ в платоновском «Государстве» передаёт в своей беседе с Адимантом. Много общего можно найти и в этике Демокрита и Сократа.Достоверно известно, что с Демокритом был знаком уже знаменитый к тому времени философ Анаксагор. И хотя их отношения были скорее прохладными, чем дружескими, в ряде вопросов мнения этих двух великих мыслителей античности совпадали. К примеру, общими были те взгляды, за которые Анаксагор был осужден афинским судом как богохульник и едва избежал наказания.Потому, возможно, Демокрит и старался из осторожности не слишком открыто выступать в Афинах. Впрочем, практически все исследователи отмечают его страсть к уединению и одиночеству.Существует легенда о том, что Платон велел скупить и уничтожить все труды Демокрита — своего философского антагониста. Достоверность этой легенды не слишком высока. Кроме того, известно, что в I в. н. э. Трасилл издал сочинения Демокрита и Платона, разбив их по тетралогиям.В Афинах Демокрит нашёл настоящих приверженцев из числа молодёжи. Среди них был младший софист Антифонт, Диоген из Аполлонии, Анаксарх, Метродор, учитель Эпикура Навсифан Теосский. Впрочем, эти молодые философы впоследствии развивали лишь отдельные стороны его учения, больше пользуясь славой имени своего учителя.Глубоким исследователем Демокрита стал Аристотель, который хотя и полемизировал с ним, но всё же вольно или невольно очень многое у него заимствовал. Истинными же продолжателями учения Демокрита стали более поздние атомисты Эпикур, эпикурейцы и Лукреций Кар.Демокрит — основоположник атомизма. Атомистическое учение Левкиппа Демокрит не только развил, но и дополнил собственными идеями. Согласно Демокриту, есть два первоначала Вселенной – атомы и пустота. Атомы представляют собой неделимые частицы материи. Они неизменны, вечны и находятся в постоянном движении, отличаясь друг от друга лишь формой, величиной, положением и порядком, не имея свойств звука, цвета, вкуса и т. д. Из соединения атомов образуются тела, распад атомов ведёт и к распаду тел.Бесконечное множество атомов вечно движется в бесконечной пустоте, перемещаясь в разных направлениях и образуя своего рода вихри атомов. Так возникает бесконечное множество «рождающихся и умирающих» атомов.Если цитировать Демокрита близко к контексту, то он говорил, что движение атомов подобно пылинкам, движущимся в солнечном луче без какого-либо ветра. Сталкиваясь, скопления атомов образуют вихри, однако, в отличие от мнения Анаксагора, движет ими не некий Разум (нус), а механические причины. Атомы не содержат пустоты, поэтому неделимы. Для лучшего понимания своей идеи он приводил пример с яблоком: «Когда нож режет яблоко, он разрезает не атомы, а пустоту между ними. если бы в яблоке не было этой пустоты, его невозможно было бы разрезать» Каждый атом сам по себе внутренне неизменен, но иногда при столкновении определённых атомов друг с другом они могут создавать соединения. Атомов существует бесконечное множество, но характеризует каждый 3 параметра: Фигура (По фигуре атомы различаются как, например, Д и Т) Величина (Ш и ш) Поворот (Имеется в виду такой же атом, но занимающий несколько иное положение в пространстве, примерно как буквы Р и Ь) Кроме этих трёх, есть и четвёртая характеристика, называемая «порядок». Он определяет свойства соединений, образующийся, когда атомы сцепляются друг с другом.Атомизм Демокрита, таким образом, содержал представление об неуничтожимости и несотворимости материи. Как он писал: «Ничто не возникает из несуществующего и ничто не разрушается в несуществующем».Душа также состоит из атомов – огненных, тонких, круглых и гладких, и после смерти распадается на атомы, т. е. лишена бессмертия. Мышление, хотя и основанное на ощущениях и носившее у Демокрита вполне телесный характер, тем не менее ставилось у него выше всего; ощущения, взятые сами по себе, ложны. Этика впервые становится у Демокрита отдельной наукой. Высшее блаженство Демокрит видит в освобождении от всего чувственного и случайного, в спокойной ясности духа.По Демокриту, гладкие атомы дают приятный вкус и запах, крючковатые — неприятный, т.е. вкус и запах определяются формой атомов.Демокрит, как ярый приверженец детерминизма, не верил в случайности. Единственное, что по его мнению, произошло случайно, это сам момент создания мира. Остальные же процессы происходят, повинуясь механическим законам. Философ был уверен, что когда мы появляемся на свет, наши атомы формируют тело и душу, а в течение всей жизни именно эти микрочастицы реагируют на внешнюю жизнь. Демокрит был уверен, что после смерти атомы, которые были в теле человека, расщепляются и исчезают, а также испаряется душа, поэтому воспринимать окружающий мир больше не представляется возможным. По мнению Демокрита, человек должен быть ответственным за свой выбор, в том числе и моральный. Нельзя полагаться на богов и верить в судьбу, которой не существует.Его философия полностью материалистична, душа, по его мнению, состоит из атомов, а мышление – физический процесс. Отвергая телеологический аргумент, который неизменно ведёт к утверждению о существовании некого первоначального Творца, он утверждал, что у вселенной нет никакой цели, там лишь движущиеся в пустоте атомы, управляемые механическими законами. Он был абсолютным атеистом, отвергал общепринятую религию и считал, что богов создали люди, пытаясь объяснить существующий миропорядок.Некоторые историки утверждают, что сама идея атомизма была подсказана Демокриту персидскими учителями. И для такого предположения есть основания, потому что эта идея, вероятно, еще в VII веке до н. э. вызревала в Финикии.Демокрит создал целостную теорию природы благодаря тому, что все без исключения явления трактовал как материальные, именно поэтому он был назван «отцом материализма».Новым в античном мышлении явилось демокритово понимание бесконечности Вселенной: миры неисчислимы, но они отличаются размерами. У некоторых нет солнца и луны, а у других их больше, чем у нас. Одни миры пребывают в расцвете, другие только возникают, а иные приходят в упадок. Наш мир, по Демокриту, «пребывает в расцвете».Демокрит не был сторонником теории шарообразной Земли. Он приводил следующий довод: если бы Земля была шаром, то солнце, заходя и восходя, пересекалось бы горизонтом по дуге окружности, а не по прямой линии, как на самом деле. Конечно, этот довод несостоятелен с математической точки зрения: угловые диаметры Солнца и горизонта очень сильно различаются, а этот эффект можно было бы заметить только в том случае, если бы они были почти одинаковы (для этого, очевидно, пришлось бы удалиться на очень большое расстояние от Земли).По мнению Демокрита, порядок расположения светил следующий: Луна, Венера, Солнце, другие планеты, звезды (по мере увеличения расстояния от Земли). При этом чем дальше от нас светило, тем медленнее (по отношению к звездам) оно движется. Следуя Эмпедоклу и Анаксагору, Демокрит считал, что падению небесных тел на Землю препятствует центробежная сила. Демокриту принадлежит гениальная догадка, что Млечный Путь является множеством звезд, расположенных на таком маленьком расстоянии друг от друга, что их изображения сливаются в единое слабое свечение.Демокрит развил и учение о строгой необходимости происходившего и происходящего. Всё определено движением атомов, а это означает, что в мире нет ничего случайного, «всё возникает по необходимости: причина всякого возникновения – вихрь, и этот вихрь следует называть необходимостью».Не случайно Демокрит говорил ученикам, что «люди сами создали образ случайности, чтобы скрыть собственную нерасторопность».Демокрит с уважением относился к физическому труду. Он считал вполне допустимым, что бедняк или бывший раб может стать выдающимся философом, и активно этому содействовал.Демокрит составил один из первых древнегреческих календарей, первым установил, что объём пирамиды и конуса равен соответственно одной трети объёма призмы и цилиндра под той же высотой и с той же площадью основания. Эту теорему доказал Евдокс. Демокрит создал теорию математической проекции и перспективы.По мнению Демокрита, люди объединились в стаи для защиты от диких животных. Эта же причина послужила развитию речи и интеллекта. Человеческий разум расположен в груди, а не в голове, считал он. С течением лет в человеческой общине сформировалось понятие нравственности и обобщение ценностей, что привело к созданию государств и законов.Представляет интерес и теория Демокрита о чувственном познании. Он считал, что существуют так называемые эйдолы (идолы), или образы. Они возникают между предметом и соответствующим органом чувств. Предмет выделяет в воздух свое подобие, а то, в свою очередь, попадает на сетчатку глаз. Этот оттиск и есть нашим представлением предмета. В то же время существует и другой способ познания – с помощью рассуждений. Эта форма познания по сравнению с чувственной более подлинная.Материализм Демокрита, что характерно практически для всех учёных той поры, является созерцательным и метафизическим. Демокрит, по словам Сенеки, «самый тонкий из всех древних мыслителей».Демокрит различал два типа свойств всех явлений. Одни представляют «вещи в себе» — величина, образ, масса, движение, твердость. Другие свойства связаны с органами чувств человека — цвет, яркость, звук, запах. Согласно Демокриту, все, что происходит в мире, можно объяснить различными движениями атомов.Демокрит считал, что всё зло и несчастья происходят с человеком из-за отсутствия необходимого знания. Отсюда он делал вывод, что устранение проблем лежит в приобретении знаний.По своим политическим взглядам Демокрит был ярым защитником греческой демократии, выступавшей против аристократии за рабовладельческую форму правления. Он писал: "Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства".Демокриту принадлежат меткие высказывания на тему глупости и невежества: "Глупцам лучше повиноваться, чем повелевать". "Ни искусство ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться". "Чем менее достойны дурные граждане получаемых ими почетных должностей, тем более они становятся небрежными и исполняются глупости и наглости". "Глупцы стремятся к выгодам, доставляемым счастливым случаем, знающие же ценность таких выгод стремятся к выгодам, доставляемым мудростью".Демокрит отрицал существование традиционных богов и роль всего сверхъестественного в возникновении мира. По свидетельству Секста Эмпирика, он считал, что «мы пришли к мысли о богах от происходящих в мире необыкновенных явлений». В подтверждение Секст цитирует Демокрита: «Древние люди, наблюдая небесные явления, как, например, гром и молнию, перуны и соединения звезд, затмения солнца и луны, были поражены ужасом, полагая, что боги суть виновники этих явлений». Однако в другом месте тот же Секст пишет:«Демокрит говорит, что к «людям приближаются некие идолы (образы) и из них одни благотворны, другие зловредны. Поэтому он и молился, чтобы ему попадались счастливые образы». Они — громадных размеров, чудовищны [на вид] и отличаются чрезвычайной крепостью, однако не бессмертны. Они предвещают людям будущее своим видом и звуками, которые они издают. Исходя от этих явлений, древние пришли к предположению, что существует бог, между тем как [на самом деле], кроме них, не существует никакого бога, который обладал бы бессмертной природой».Будучи сыном своего времени, Демокрит не отрицал существования богов. Но: боги, как и все прочие вещи, состоят из атомов и потому не бессмертны, но это — очень устойчивые соединения атомов, недоступные нашим органам чувств. Однако при желании боги дают о себе знать образами, которые чаще всего воспринимаются нами во сне. Эти образы могут приносить нам вред или пользу, иногда они разговаривают с нами и предсказывают будущее.После смерти отца и раздела имущества Демокрит решил предпринять путешествие на Восток. Он предпочёл взять свою долю не имуществом, а деньгами, что в дальнейшем привело к драматическим последствиям. Получив сто талантов (огромные по тем временам деньги), Демокрит отправился к жрецам в Египет, затем посетил Персию, Индию и Эфиопию. Это путешествие длилось восемь лет. Потратив в странствиях все деньги, Демокрит вернулся на родину практически нищим, что дало повод абдерским судьям обвинить путешественника в растрате отцовского наследства и привлечь его к суду – по древнегреческим законам растрата имущества считалась тяжким преступлением.Суд над Демокритом состоялся в конце 440-х годов до н. э. После обличительных слов о том, что неблагодарный сын вернулся из странствий без средств к существованию и теперь живёт за счёт своего достойного брата Дамаса, судья потребовал наказания в виде изгнания растратчика из полиса.С оправдательной речью выступил сам Демокрит. Он сказал, что не попусту потратил отцовские деньги, но познавал мудрость других народов, знакомился с их жизнью, нравами и обычаями, чтобы поделиться затем этими знаниями с согражданами. В качестве итога долгих странствий и размышлений Демокрит представил на суде своё сочинение о строении вещей и Вселенной – «Большой мирострой», из которого прямо на суде зачитывал большие фрагменты.Когда присутствующие в зале суда услышали то, что по-настоящему волновало их соотечественника, то осознали наконец, что перед ними истинный мудрец. С него не только были сняты все обвинения, но и по достоинству был оценен «Большой мирострой» – автора наградили суммой, в несколько раз превышавшей ту, которая была потрачена за время путешествия. Более того, в честь Демокрита жители Абдер воздвигли статую, наделили его почётными званиями «мудрец» и «патриот» и избрали архонтом (высшая должность греческого полиса).Образ жизни Демокрита казался абдеритам непонятным: он постоянно уходил из города, скрывался на кладбищах, где вдали от городской суеты предавался размышлениям. Заботу о знаменитом земляке горожане проявляли не раз. И когда им показалось, что Демокрит от великой мудрости может потерять рассудок, они тут же обратились с письмом к Гиппократу с просьбой приехать в Абдеры и осмотреть больного. Знаменитый врач не замедлил приехать к Демокриту, но в результате длительной беседы понял, что перед ним не теряющий разум человек, а учёный, полностью поглощённый своими мыслями.Смутило его, однако, то, что время от времени Демокрит вдруг разражался громким смехом без видимой на то причины. В ответ на замечание Гиппократа философ сказал, что у него имеются причины для неуместного, на первый взгляд, смеха. Эта причина – сам человек, полный безрассудства, не совершающий правых дел, глупый во всех своих замыслах, человек, влекомый ненасытными желаниями. «У меня вызывают смех эти неразумные и безрассудные люди, которые думают, что все их желания, вызванные жадностью или завистью, могут быть достижимы и не принесут вреда».После этих слов Гиппократ понял, что предположение о безумии философа высказывали простые обыватели, которым недоступно понимание высших начал в человеке.В отличие от Гераклита, которого называли «плачущим философом», Демокрит известен как «смеющийся философ». По словам Сенеки, смех Демокрита был вызван несерьезностью всего того, что люди делают вполне серьезно. Сам Демокрит считал наиболее серьезным делом занятие науками. О старости и смерти Демокрита сложены легенды.В конце жизни Демокрит потерял зрение. Об этом ходили разные слухи. Многие говорили, что Демокрит сам преднамеренно лишил себя зрения.Существует легенда о том, как он отдалил время своей кончины, вдыхая запах теплых булок. Чтобы не умереть в праздник, он делал это в течение трех дней, а затем умер спокойно 107 лет от роду, как об этом сообщает Гиппарх.Жил он очень бедно, но за свои труды при жизни был удостоен пышных похорон за счет государства. Кроме того, в его честь установили медные статуи. К этому моменту его знали как великого ученого, философа, мудреца и даже предсказателя.Личная жизнь у древнегреческого ученого отсутствовала. Сексуальную жизнь не одобрял, считая это преобладанием удовольствия над сознанием. В момент соития мужчина руководствуется животными инстинктами, что для учёного не подобающе. Женщин считал глупыми и никчемными созданиями, пригодными только для продолжения рода. Роль отца не вдохновляла философа. Он считал, что маленькие дети помешают умственной и созерцательной работе. Потомства Демокрит не оставил.По мнению Бертрана Рассела, он был последним греческим философом, который никогда не ставил проблему человека выше проблемы мироздания. Более того, он смеялся над житейскими и бытовыми проблемами, понимая насколько они на самом деле ничтожны. Он разработал поистине гениальную концепцию, через тысячи лет ставшую основой современной науки.В античности Демокрит был известен не только глубиной своего учения, но и красотой слога своих произведений — об этом говорили Цицерон («ясный» Демокрит, в отличие от «темного» Гераклита), Тимон из Флиунта (Демокрит — «пастырь слов»), а также Дионисий Галикарнасский, из всех греческих философов отметивший Демокрита, Платона и Аристотеля как наиболее красноречивых. Приметами его стиля были: краткость, ритмическая организация фразы, аллитерации, ассонансы, неологизмы, широкое использование риторических антитез.После себя он оставил огромное творческое наследие. Помимо «Большого миростроя» и «Малого миростроя», это более 50 трактатов и 9 книг под общим названием «Причины». Вплоть до 60-х годов XIX в. фрагменты сочинений Демокрита ни разу не были собраны воедино. И только в 1860 г. этот пробел был восполнен в книге немецкого исследователя Г. Дильса «Греческие философы». В сочинениях античных авторов упоминается около 70 различных трудов Демокрита, из которых до настоящего времени не сохранился ни один, до нас дошло только около 300 фрагментов. Исследования философии Демокрита опираются на цитаты и критику его идей в трудах более поздних философов, таких как Аристотель, Секст, Цицерон, Платон, Эпикур и других.Поиски сочинений Демокрита не прекратились и по сей день. Это свидетельствует о том, что мысли древних мыслителей не ушли в безмолвие веков: они и сейчас волнуют историков и философов, как интересуют людей те жизненные вопросы, которым посвятил жизнь мудрец из Абдер.Воззрения Демокрита оказали огромное влияние на Тита Лукреция Кара, а также Галилео Галилея и Лейбница, которых мы называем основоположниками новой концепции устройства Земли. Более того, Нильс Бор, создатель современной атомной физики, однажды заметил, что предложенное им устройство атома целиком следует из трудов Демокрита.В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Демокрита кратеру на видимой стороне Луны.Смелость – начало дела, но случай – хозяин конца.[Я] предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол.По уговору холод, по уговору тепло, по существу же лишь атомы и пустота.Несвоевременные удовольствия порождают неудовольствия.Ищущим блага оно достается с трудом, зло же приходит само и без искания.Быть хорошим человеком – значит не только не делать несправедливости, но и не желать этого.Если даже ты наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других.Совершающий несправедливость несчастнее несправедливо страдающего.Враг не тот, кто наносит обиду, но тот, кто делает это преднамеренно.Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным.Кто в чем-либо нуждается, тот не богат, а кто ни в чем не нуждается, тот не беден.Глупцы желают долгой жизни, не испытывая радости от долгой жизни.Глупцы, боясь смерти, желают себе старости.Не стремись знать всё, чтобы не стать во всём невеждой.Не относись ко всем с недоверием, но будь со всеми осторожен и тверд.Кто сам не любит никого, того (…) тоже никто не любит.Кому попался хороший зять, тот приобрел сына, а кому дурной, тот потерял и дочь.Старость есть повреждение всего тела при полной неповрежденности всех частей его.Гражданская война (…) и для победителей и для побеждённых (…) одинаково гибельна.Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства.Прекрасные вещи вырабатывает учение посредством трудов, скверные же вещи без трудов, сами собой производятся.Больше людей становятся хорошими от упражнения, чем от природы.Многие, не учившиеся ничему разумному, тем не менее живут разумно.Должно или быть хорошим, или подражать хорошему.Чувств больше пяти у животных, мудрецов и богов.Для меня один человек – что целый народ, а народ – что один человек.Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится.Некоторые люди, не зная о разрушении смертной природы человека, терзаемые дурно проводимой жизнью, пребывая в треволнениях и страхах, измышляют лживые басни о том, что будет после смерти.Честный и бесчестный человек познаются не только из того, что они делают, но и из того, чего они желают.Должно препятствовать совершению несправедливого поступка. Если же мы этого не в состоянии сделать, то, по крайней мере, мы не должны содействовать несправедливому поступку.Истина в глубине.Быть верным долгу в несчастье – великое дело.Всякий вид работы приятнее, чем покой.Если бы дети не принуждались к труду, то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, стыду. Ибо по преимуществу из этих занятий обычно рождается стыд.Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков.Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.Многие многознайки не имеют ума.Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения.Благоразумие отца есть самое действительное наставление для детей.Лучше изобличить собственные ошибки, чем чужие.Лучше думать перед тем, как действовать, чем после.Причина ошибки – незнание лучшего.Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость.Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует.Выражение лица в зеркале видится, души же – в беседах проявляются.Для меня слово мудрости ценнее золота.Откровенная речь – свойство свободного духа, однако опасно выбрать для неё неподходящий момент.Слово – тень дела.Многие, совершающие постыднейшие поступки, говорят прекрасные речи.Не слово, а несчастье есть учитель глупцов.Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.Должно говорить правду и избегать многословия.Законы бесполезны как для хороших людей так и для дурных: первые не нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше.Закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется.Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о добродетели.Мужество делает ничтожными удары судьбы.Мужествен не только тот, кто побеждает врагов, но и тот, кто господствует над своими страстями.Страх порождает лесть.Узнав секрет от друга, не выдавай его, сделавшись врагом: ты нанесешь удар не врагу, а дружбе.Не стоит жить тому, у кого нет ни одного истинного друга.Дружба одного разумного человека дороже дружбы всех неразумных.Не родственные связи создают друзей, но общность интересов.Единомыслие создает дружбу.Тот человек, у которого истинные друзья не остаются долго, имеет тяжелый нрав.В счастье легко найти друга, в несчастье же – в высшей степени трудно.Многие, которые кажутся друзьями, на самом деле не суть друзья, и наоборот, некоторые, не кажущиеся друзьями, на самом деле друзья.Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.Украшенье женщины – молчаливость; похвальна также и простота наряда.Только та любовь справедлива, которая стремится к прекрасному, не причиняя обид.Вражда с родными гораздо тягостнее, чем с чужими.Если не желаешь многого, то и немногое будет казаться тебе многим.Умеренность умножает радости жизни и делает удовольствие ещё большим.У кого характер упорядочен, у тех и жизнь благоустроена.Признак ума – предотвратить обиду, не ответить же на нанесенную обиду – признак бесчувственности.Жить дурно, неразумно, невоздержанно – значит не плохо жить, но медленно умирать.Должно стыдиться самого себя столько же, как и других людей, и одинаково не делать дурного, останется ли оно никому не известным или о нём узнают все. Но наиболее должно стыдиться самого себя.Раскаяние в постыдных делах есть спасение жизни.Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого себя.Постыдно чужие недостатки тщательно примечать, а на свои не обращать внимания.Забвение своих собственных прегрешений порождает бесстыдство.Желающий учить того, кто высокого мнения о своём уме, попусту тратит время.Завистливый человек причиняет огорчение самому себе, словно своему врагу.Зависть полагает начало раздору среди людей.Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней нужды, ибо чем больше растут желания, тем больше потребности они порождают.Всё говорить и ничего не желать слушать есть признак гордости.Наихудшее, чему может научиться молодежь, легкомыслие. Ибо последнее порождает те удовольствия, из которых развивается порок.Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит.Если не можешь признать похвал заслуженными, то считай их лестью.Лучше, чтобы хвалил нас кто-нибудь другой, чем хвалить самого себя.Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа, несчастлив тот, кто при больших средствах не имеет душевного веселья.Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет.Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни.Отказывайся от всякого удовольствия, которое не полезно.Медицина – сестра философии.Приятен старик, который приветлив и серьезен.Сила и красота суть блага юности, блага же старости – расцвет рассудительности.Из удовольствий наиболее приятны те, которые случаются наиболее редко.Для меня слово мудрости ценнее золота.Жизнь без праздников — это длинный путь без заезжего двора.Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа; несчастлив тот, кто при больших средствах не имеет душевного веселья.Могут быть умные юноши и глупые старики. Ибо научает мыслить не время, но раннее воспитание и природа.Не относись ко всем с недоверием, но будь осторожен со всеми.Мудрость приносит следующие три плода: дар хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать.Будь не слишком сладок, чтобы тебя не проглотили,И не слишком горек, чтобы тебя не выплюнули.Многие, совершающие постыднейшие поступки, говорят прекрасные речи.Случайными кажутся события, причины которых мы не знаем.Если можешь сделать подарок, то не медли с этим, помня, что обстоятельства переменчивы.Если не желаешь признать похвалы заслуженными, то считай их лестью.В поисках наибольшего теряют и то, что имеют.Смелость - начало дела, но случай - хозяин конца. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Демокрит Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 166 раз Комментарии