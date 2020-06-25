Загрузка... Кто хочет соцпомощь - должен быть стерилизован. Как Зе-нардеп Третьякова с безработицей бороться предлагала 🔊 Воспроизвести Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова



Представители "Слуги народа" продолжают попадать в скандалы. После истории с "корабельной сосной" - как назвало мужское руководство этой политсилы свою коллегу - всплыло новое скандальное видео.



Нардеп от фракции "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода.



В Федерации профсоюзов Украины уже потребовали ее отставки, а лидеры мнений продолжают негодовать по поводу заявлений Зе-команды. Представители "Слуги народа" продолжают попадать в скандалы. После истории с "корабельной сосной" - как назвало мужское руководство этой политсилы свою коллегу - всплыло новое скандальное видео.Нардеп от фракции "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода.В Федерации профсоюзов Украины уже потребовали ее отставки, а лидеры мнений продолжают негодовать по поводу заявлений Зе-команды. "Страна" описывает эту историю. "Мы получим детей очень низкого качества"



Нардеп Галина Третьякова, которая также возглавляет комитет социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады, решила порассуждать вот на какую тему.



В видео (датировано 29 мая), которое мы публикуем ниже, Третьякова подняла вопрос целесообразности выплат безработным социальной помощи.



"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - сказала Галина Третьякова.



Она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают "суровые меры" для борьбы с безработными. Вплоть до стерилизации.



"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был лорд, заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура - Ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - отметила Третьякова.



По ее словам, такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".



"Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, на то, чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни", - подытожила нардеп.







Комиссия Федерации профсоюзов после этого видео потребовала отставки Третьяковой с должности главы комитета. Письмо с таким призывом было написано спикеру парламента Дмитрию Разумкову.



"От имени профсоюзного сообщества и ее женских организаций ... высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой", - говорится в сообщении ФПУ.



Кто такая Галина Третьякова



Галине Третьяковой 57 лет. Она возглавляла общественный совет при Пенсионном фонде Украины и была его членом правления. Занимала пост генерального директора Украинской федерации страхования.



В Верховную Раду прошла по списку партии "Слуга народа" (была под номером 54). На момент избрания руководила общественной организацией "Институт гражданских свобод", финансируемой на деньги западных спонсоров. 23 января 100 тысяч долларов этот институт получил от американского агенствта USAID.



Помимо того что Третьякова возглавляет комитет Рады, она - член делегации в минской Трехсторонней контактной группе, представитель подгруппы по гуманитарным вопросам.



Третьякова известна своими высказываниями в пользу повышения пенсионного возраста и является соавтором проекта нового Трудового кодекса, где облегчается увольнение наемных работников.



Также Галина Третьякова призывала отменить льготы участникам АТО, которые не имели ранений. В общем, довольно интересная глава социального комитета Рады.



"У нас что, стартовал чемпионат по зашкварам?"



Соцсети уже комментируют очередной скандал со "слугами народа".



Нардеп Александр Дубинский прокомментировал высказывание коллеги так: "Я дико извиняюсь, а у нас что, стартовал чемпионат по зашкварам?"



Журналист Юрий Ткачев напомнил историю еще одного нардепа от СН Евгения Брагара: "Один собак продавать предлагает, другая - нищебродов стерелизовать. Парни, мы думали, что вы немного другое под "концом эпохи бедности" имели в виду".



"Настоящий ад, правда? Самое смешное, что эту безумную людоедку преподносили в качестве прогрессивной либералки, едва ли не феминистки, которая сделает, как в Европе. По-моему, у нее получается", - считает журналист Андрей Манчук.



"Убийц десятка людей называют маньяками. Убийц сотен тысяч – политиками. Знакомьтесь, Галина Николаевна #Третьякова , народный депутат, "Слуга народа".



Глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.



Глядя на ее видение социальной защиты, серийные маньяки нервно курят. Обязана сдать мандат", - считает юрист Елена Лукаш.



На тираду "слуги народа" отреагировал и главный редактор "Страны" Игорь Гужва. Он написал следующее.



По поводу заявления Третьяковой о детях безработных и стерилизации.



Хоть она и ссылается на "передовой опыт" других стран, но в Евросоюзе такую дичь уже давно не услышишь. В Европе (а в последнее время и в США) другой тренд – гарантирование определенного дохода гражданам вне зависимости от того имеют они работу или нет. Этот подход имеет вполне прагматическую составляющую:



-расходы на соцпомощь считаются вполне приемлемой платой за нивелирование рисков, которые несет для основ государства обнищание населения (начиная от криминала и заканчивая угрозой бунта и революций),



-расходы на выплаты людям поддерживают потребительский спрос и создают емкий внутренний рынок для производителей товаров и услуг.



Можно спорить – насколько такой подход правильный или нет (с ним далеко не все согласны и на Западе), но пока тренд именно такой.



В то же время Третьякова и подобные ей выходцы из грантовых структур проповедуют совсем другие теории. Нардеп от "Слуги народа"» просто слишком откровенно выразилась. Многие другие "реформы" - например, медицинская или объединение районов, имеют примерно ту же основу, замаскированную под разные красивые слова. А именно – минимизация социальных расходов.



И это не потому, что Третьякова и прочие такие злые люди. А потому, что эта стратегия.



При сохранении нынешнего курса развития (определяемого Соглашением об ассоциации с ЕС и меморандумами с МВФ) не предполагаются расцвет экономики, промышленный бум, создание массы новых рабочих мест. Эта стратегия исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает: аграрка, добыча полезных ископаемых, транзитная инфраструктура, отдельные промышленные производства, вписанные в международное и европейское разделение труда. Ну и плюс сфера услуг.



Но для такой структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным. А потому логично побудить его куда-то уехать. Именно поэтому прежняя власть так боролась за безвиз, чтоб "лишнюю" рабочую силу "отправить на экспорт". И именно для этого и проводится курс на сокращение соцобязательств, чтоб безработные или просто бедные украинцы дома не засиживались.



Постепенно, через какое-то время (5-10-15 лет) численность населения будет сбалансирована с экономическим потенциалом страны. А доходы людей стабилизируются на уровне где-то чуть ниже Болгарии.



И тогда, быть может, нас примут в Евросоюз. Если он к тому времени, конечно, еще будет существовать. И если нынешнее закрытие границ не продлится слишком долго. А если продлится долго, то эту стратегию можно будет смело выбрасывать в утиль. И тогда начнутся действительно интересные времена. Загрузка... strana.ua Категории: политика, общество Ключевые слова: скандал, Рада, нардеп География: Украина — статья прочитана 109 раз Комментарии